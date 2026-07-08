Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Chiều 8/7, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh (Ban chỉ đạo) tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh phát biểu tại hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác thông tin đối ngoại luôn được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời; các cơ quan, đơn vị thành viên Ban chỉ đạo và các địa phương tích cực thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, củng cố sự đồng thuận của toàn xã hội đối với công tác thông tin đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Nội dung tuyên truyền đảm bảo đúng định hướng; hình thức tuyên truyền phong phú, linh hoạt, phù hợp với thực tế địa phương, đơn vị; hoạt động truyền thông số phát huy hiệu quả trong việc giới thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh trên không gian mạng.

Nhận thức của các cơ quan, ban, ngành, địa phương về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại ngày càng được nâng cao. Thông qua hoạt động tuyên truyền, quảng bá đã giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ về tiềm năng, vị thế của tỉnh.

Qua đó, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ kết quả đạt được, phân tích một số hạn chế, đồng thời xác định nguyên nhân, đề xuất phương án để công tác thông tin đối ngoại đạt hiệu quả trong thời gian tới.

Toàn cảnh hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh ghi nhận sự nỗ lực của các thành viên Ban chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng; Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 22/9/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; chú trọng tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn, các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.

Đặc biệt, cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tiềm năng, thế mạnh, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và cam kết của tỉnh trong kiến tạo môi trường đầu tư; quảng bá hình ảnh đất nước, quê hương, con người Phú Thọ gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; triển khai thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại trên không gian mạng, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để đổi mới cách làm thông tin đối ngoại.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cũng yêu cầu tiếp tục tổ chức theo dõi, tổng hợp dư luận báo chí về tình hình của tỉnh; chú trọng tuyên truyền bảo vệ, nâng cao uy tín, hình ảnh của tỉnh, đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch trên không gian mạng và các nền tảng mạng xã hội; tăng cường công tác phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị thành viên Ban chỉ đạo. Từ đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Lê Hoàng