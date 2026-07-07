Đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khảo sát việc giải quyết kiến nghị của người dân tại xã Pà Cò

Ngày 7/7, đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do đồng chí Cao Thị Xuân - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm trưởng đoàn đã khảo sát việc thực hiện các kiến nghị của Hội đồng Dân tộc liên quan đến kết quả giải quyết đơn thư của đồng bào dân tộc thiểu số xã Pà Cò.

Đồng chí Cao Thị Xuân - Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội chủ trì buổi làm việc.

Tham gia đoàn công tác và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Bích Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, Ban Tiếp công dân tỉnh; Đảng ủy, UBND xã Pà Cò và đại diện một số hộ dân trên địa bàn xã.

Đoàn đã khảo sát, kiểm tra thực tế tại khu tái định cư Táu Nà, thôn Táu Nà; nghe báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của Hội đồng Dân tộc liên quan đến việc các hộ đồng bào dân tộc Mông di cư tự do sinh sống tại khu vực Suối Rằm.

Các thành viên đoàn khảo sát làm việc với đại diện các hộ dân di cư tự do.

Theo báo cáo, khu vực Suối Rằm hiện có 19 hộ, 116 nhân khẩu người Mông sinh sống. Thực hiện các kiến nghị của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề về quản lý dân cư, đất đai, tái định cư, giáo dục, an ninh trật tự (ANTT) và ổn định đời sống cho người dân.

Đến nay, lực lượng chức năng đã thu thập thông tin của 105/116 nhân khẩu vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cấp căn cước công dân cho 65/66 trường hợp đủ điều kiện; thực hiện khai báo nơi ở hiện tại cho 99 trường hợp; cấp giấy khai sinh cho 20/31 trường hợp chưa có giấy tờ hộ tịch. Công tác rà soát, xác minh nhân khẩu và hoàn thiện hồ sơ pháp lý đang tiếp tục được triển khai đối với các trường hợp còn lại.

Lãnh đạo xã Pà Cò báo cáo tại buổi làm việc.

Trong lĩnh vực đất đai, các cơ quan chức năng đã rà soát khoảng 406 ha do các hộ dân xâm canh; xây dựng phương án bố trí đất ở, đất sản xuất phù hợp với quy hoạch. Khu tái định cư Táu Nà được UBND tỉnh đầu tư xây dựng đến nay đã hoàn thành nhiều hạng mục và đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống cấp nước sinh hoạt, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, các điều kiện cần thiết để sớm bố trí người dân đến nơi ở mới.

Đoàn khảo sát kiểm tra thực địa công tác đầu tư, xây dựng khu tái định cư Táu Nà.

Để đảm bảo ANTT, lực lượng công an thường xuyên bám địa bàn, quản lý cư trú, phòng chống tội phạm, đấu tranh với các hoạt động tôn giáo trái pháp luật và tội phạm ma túy. Qua triển khai các biện pháp đồng bộ, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững, không phát sinh điểm nóng, phức tạp.

Địa phương cũng đã huy động được 16 trẻ em người Mông ra lớp; đồng thời hỗ trợ điều kiện ăn ở tạm thời, phối hợp hoàn thiện hồ sơ để các em được hưởng đầy đủ các chính sách theo quy định. Tuy nhiên, việc huy động trẻ đến trường vẫn gặp khó khăn do điều kiện sinh hoạt và nhận thức của một bộ phận người dân.

Các thành viên đoàn khảo sát trao đổi, đề nghị làm rõ một số khó khăn, vướng mắc và những kết quả trong thực hiện kiến nghị của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Trong chương trình làm việc, các thành viên đoàn công tác tập trung làm rõ một số nội dung, vấn đề có liên quan đến những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các kiến nghị của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội như: việc cấp giấy khai sinh, hồ sơ quản lý hộ tịch, vận động con em đến trường...

Lãnh đạo UBND xã Pà Cò kiến nghị tới đoàn khảo sát và UBND tỉnh quan tâm xem xét cơ chế hỗ trợ, bố trí kinh phí tái định cư; đảm bảo điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ giao các sở, ngành và địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc tại khu vực Suối Rằm, thôn Táu Nà; từng bước tháo gỡ khó khăn về công tác cán bộ, vận hành bộ máy chính quyền tại địa phương.

Lãnh đạo một số sở, ngành phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Cao Thị Xuân ghi nhận sự chủ động, trách nhiệm của tỉnh trong việc triển khai các kiến nghị của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Trong đó, nhiều nội dung đạt kết quả tích cực. Hạ tầng cơ sở ngày càng hoàn thiện, phục vụ tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Công tác rà soát nhân khẩu, cấp giấy tờ, bảo đảm ANTT và chuẩn bị các điều kiện tái định cư cho người dân được thực hiện nghiêm túc.

Đồng chí Cao Thị Xuân đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền xã đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện khu tái định cư, giải quyết các vướng mắc về đất ở, đất sản xuất, hoàn thiện hồ sơ hộ tịch, tạo điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống. Trong đó, đặc biệt quan tâm giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan tới giấy khai sinh, cư trú, căn cước công dân cho trẻ em trước khi bước vào năm học mới.

Nhân dịp này, đoàn khảo sát Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các hộ dân đang sinh sống tại khu vực Suối Rằm.

Chia sẻ với những khó khăn của đồng bào và cấp ủy, chính quyền xã, đồng chí Cao Thị Xuân mong muốn các hộ dân tiếp tục phối hợp với chính quyền trong quá trình giải quyết các kiến nghị; chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững ANTT và phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Mạnh Hùng