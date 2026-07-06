Xây dựng lực lượng An ninh nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Chiều 6/7, Công an tỉnh tổ chức Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ lão thành lực lượng An ninh nhân dân qua các thời kỳ.

Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu tham dự buổi lễ.

Đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự buổi lễ.

Các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng An ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, mưu trí, dũng cảm đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của UBND tỉnh tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Phát huy truyền thống anh hùng, trong thời kỳ đổi mới, d­ưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự chỉ đạo sát sao, chặt chẽ của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng An ninh nhân dân Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và nâng cao đời sống Nhân dân.

Với những chiến công xuất sắc trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, những năm qua, nhiều tập thể, cá nhân Công an tỉnh được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng lực lượng An ninh nhân dân Công an tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông biểu dương, chúc mừng những thành tích mà lực lượng An ninh nhân dân Công an tỉnh đã đạt được trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đồng chí khẳng định, những thành tích đó góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Đồng chí đề nghị, lực lượng An ninh nhân dân Công an tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, tham mưu chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, góp phần kiến tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao năng lực bảo vệ an ninh trên không gian mạng, làm chủ công nghệ và chủ động ứng phó với các thách thức an ninh mới. Đặc biệt, tập trung xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh từ cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại buổi lễ.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh tặng cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tin tưởng rằng, với truyền thống anh hùng và bản lĩnh đã được tôi luyện qua 80 năm, lực lượng An ninh nhân dân Công an tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; thực sự là “thanh bảo kiếm” sắc bén bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ và Nhân dân; là “lá chắn” vững chắc bảo vệ cuộc sống bình yên; đồng thời là lực lượng tiên phong góp phần kiến tạo môi trường an toàn, ổn định cho tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững.

Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân” trong Công an tỉnh Phú Thọ.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ gửi Thư khen Công an tỉnh Phú Thọ về thành tích xuất sắc trong đấu tranh, ngăn chặn vô hiệu hóa đường dây sử dụng công nghệ cao âm mưu thiết lập trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia tại Việt Nam; 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 1 cá nhân và 8 đơn vị tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 10 giải Nhất, Nhì, Ba cho các tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân” trong Công an tỉnh Phú Thọ.

Lê Minh