Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Kiên quyết khơi thông điểm nghẽn thực thi, hiện thực hóa khát vọng phát triển

Sáng 4/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương.

Tham dự tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan của tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định, nhờ sự chỉ đạo sâu sát của Trung ương và quyết tâm cao của toàn hệ thống, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến tích cực, tạo đà vững chắc hoàn thành kế hoạch cả năm.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Chính phủ.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Tăng trưởng GDP quý II ước tăng 8,39%, tính chung 6 tháng đạt 8,18% - mức cao nhất kể từ năm 2011 đến nay. Cả nước có 9 địa phương đạt mức tăng trưởng 2 con số, trong đó, Phú Thọ là một trong những điểm sáng dẫn đầu. Thu ngân sách nhà nước đạt 1,57 triệu tỷ đồng (bằng 62% dự toán). Giải ngân vốn đầu tư công đạt 357 nghìn tỷ đồng (đạt 35,5% kế hoạch). Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục được chú trọng. Đề án 06 và chuyển đổi số quốc gia được đẩy mạnh. Đời sống Nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền lãnh thổ được giữ vững.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích các giải pháp, bài học kinh nghiệm trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 6, quý II và 6 tháng đầu năm 2026; nhiệm vụ trọng tâm tháng 7, quý III và 6 tháng cuối năm 2026; mục tiêu tăng trưởng của các địa phương; tình hình giải ngân vốn đầu tư công; những vấn đề cấp bách trong chỉ đạo, điều hành của địa phương...

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương tinh thần đổi mới, sáng tạo trong điều hành của Chính phủ khóa mới, ghi nhận một số thành tựu nổi bật đã đạt được.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thẳng thắn chỉ rõ 6 thách thức vĩ mô cốt lõi. Trong đó, mức tăng trưởng chung chưa đạt kỳ vọng; tiến độ giải ngân đầu tư công tại một số bộ, ngành, địa phương còn chậm; sức cầu trong nước suy giảm và các vướng mắc về đất đai, quy hoạch chưa được giải quyết dứt điểm ở cấp thực thi.

"Khâu tổ chức thực hiện hiện nay là lực cản lớn nhất cho sự phát triển. Bản chất của sự trì trệ không nằm ở thể chế mà nằm ở năng lực thực thi, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh. Đồng thời, yêu cầu cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết đấu tranh với tâm lý “sợ sai, né tránh, đùn đẩy”.

Để tạo tiền đề cho giai đoạn 2026 - 2030, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu thực hiện quyết liệt 8 nhóm nhiệm vụ: Tháo gỡ điểm nghẽn thực thi, quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt ít nhất 10%. Phát huy vai trò vốn mồi của đầu tư công, kích hoạt nguồn vốn tư nhân. Bảo vệ thị trường xuất khẩu, nâng cao hàm lượng công nghệ nội địa. Bảo đảm đồng bộ an ninh năng lượng, lương thực, nguồn nước và chủ quyền số. Cải thiện thực chất môi trường kinh doanh, thông suốt bộ máy chính quyền địa phương hai cấp. Phát triển văn hóa - xã hội, lấy con người làm trung tâm, rà soát quy hoạch mạng lưới trường lớp, tinh gọn quản lý giáo dục cơ sở. Củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh. Tập trung xây dựng cấp ủy, hệ thống hành chính các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, liêm chính.

Tiếp thu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ khẳng định Chính phủ sẽ hành động với phương châm “nói là làm, làm đến cùng và có hiệu quả”; lấy kết quả tăng trưởng và giải ngân đầu tư công làm thước đo định lượng để đánh giá, sắp xếp cán bộ trong thời gian tới

Đinh Vũ