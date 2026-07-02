Lạc Sơn công bố các nghị quyết, quyết định về tổ chức bộ máy

Ngày 2/7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Lạc Sơn tổ chức Hội nghị công bố các nghị quyết, quyết định về công tác tổ chức và cán bộ sau khi thực hiện sắp xếp, đổi tên xóm, phố; đồng thời gặp mặt cán bộ không chuyên trách ở các xóm, phố nghỉ công tác theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Lãnh đạo UBND xã Lạc Sơn trao quyết định cho các đơn vị xóm, phố sau sắp xếp.

Tại hội nghị, lãnh đạo xã Lạc Sơn công bố các nghị quyết, quyết định liên quan đến việc kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ tại các xóm, phố sau sắp xếp. Theo đó, công bố quyết định kết thúc hoạt động của các xóm, phố thuộc diện sắp xếp; công bố nghị quyết của HĐND xã về sắp xếp, đặt tên, đổi tên các xóm, phố trên địa bàn; chỉ định các trưởng xóm, phố lâm thời và trao quyết định cho các đồng chí được chỉ định.

Hội nghị cũng công bố các quyết định kết thúc hoạt động của 23 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã; các quyết định đổi tên 6 chi bộ, thành lập 11 chi bộ trực thuộc Đảng ủy; các quyết định kiện toàn và chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ... Các chi bộ, đơn vị mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2026.

Đây là bước triển khai quan trọng nhằm nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm bộ máy ở cơ sở hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Lạc Sơn trao quyết định thành lập mới các chi bộ sau sắp xếp.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo xã Lạc Sơn nhấn mạnh, việc sắp xếp, đổi tên xóm, phố là chủ trương lớn nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ Nhân dân. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nhanh chóng bắt nhịp với nhiệm vụ mới, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh.

Nhân dịp này, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Lạc Sơn tổ chức gặp mặt, tri ân các cán bộ không chuyên trách ở xóm, phố nghỉ công tác theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP. Lãnh đạo xã ghi nhận và biểu dương những đóng góp của đội ngũ cán bộ cơ sở trong quá trình công tác, khẳng định đây là lực lượng đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng khối đại đoàn kết trên địa bàn.

Đinh Thắng