Phất cao ngọn cờ Tháng Tám

Cách đây 81 năm, Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, đập tan ách áp bức, bóc lột của chế độ thực dân, phong kiến, giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa đất nước ta bước sang một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Trong thành tích chung của quân và dân cả nước, có phần đóng góp to lớn, vẻ vang của quân và dân Đất Tổ anh hùng.

Đô thị phường Việt Trì ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Tận dụng thời cơ

Ngày 14/8/1945, phát xít Nhật tuyên bố đầu hàng quân Đồng minh vô điều kiện, Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, tạo thời cơ giành độc lập dân tộc cho Nhân dân Việt Nam. Đón nhận thời cơ cách mạng “nghìn năm có một”, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào (Tuyên Quang) từ ngày 13 đến 15/8/1945, quyết định phát động Nhân dân cả nước đứng lên Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Ngày 16/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi đồng bào cả nước đứng lên tiến hành Tổng khởi nghĩa.

Trong những ngày sục sôi khí thế cách mạng, tại Phú Thọ, dưới sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng và Mặt trận Việt Minh, lực lượng vũ trang ở các chiến khu, căn cứ, được Nhân dân các địa phương ủng hộ, đã khởi nghĩa, lật đổ chính quyền tay sai của Nhật ở các địa phương: Hạ Hòa (2/8); Thanh Sơn (11/8); Thanh Ba (15/8); Cẩm Khê, Đoan Hùng (17/8); Phù Ninh, Tam Nông, Yên Lập (18/8); Hạc Trì, Lâm Thao (20/8); Thanh Thủy (22/8).

Sáng 25/8/1945, tại thị xã Phú Thọ - trung tâm của tỉnh lúc bấy giờ, lực lượng vũ trang cùng đông đảo các tầng lớp Nhân dân đã tham gia khởi nghĩa, giành chính quyền về tay Nhân dân. Một cuộc mít tinh được tổ chức ngay sau đó tại Sân vận động thị xã Phú Thọ. Ủy ban Cách mạng lâm thời của tỉnh chính thức ra mắt trong niềm hân hoan, phấn khởi của hàng vạn người.

Tại Vĩnh Phúc (trước Cách mạng Tháng Tám gồm hai tỉnh Vĩnh Yên và Phúc Yên), cuộc khởi nghĩa nổ ra ở nhiều xã, huyện rồi lan rộng trên địa bàn toàn tỉnh; trong đó, huyện Lập Thạch là nơi diễn ra khởi nghĩa sớm nhất (ngày 17/8), tiếp đó là các huyện Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Yên Lạc... Trong khoảng thời gian ngắn, từ ngày 17 đến 31/8/1945, hàng chục vạn đồng bào Vĩnh Phúc, theo lời hiệu triệu của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã nhất tề đứng lên khởi nghĩa, giành chính quyền ở các phủ, huyện và thị xã.

Tại Hòa Bình, dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Bắc Kỳ và Ban Cán sự Đảng tỉnh, từ Chiến khu Mường Khói, lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang làm nòng cốt cùng đông đảo quần chúng Nhân dân đã đứng lên khởi nghĩa, tiến ra châu lỵ Lạc Sơn và tỉnh lỵ Hòa Bình, đập tan bộ máy ngụy quyền tay sai của Nhật, giành chính quyền thắng lợi ngày 23/8/1945, lập nên Ủy ban Cách mạng lâm thời các cấp. Chỉ trong vòng 10 ngày khởi nghĩa (từ ngày 17 đến 26/8/1945), Nhân dân Hòa Bình đã giành chính quyền, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên Nhân dân đứng lên làm chủ vận mệnh đất nước.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám ở Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình đã góp phần quan trọng vào thành công của Cách mạng Tháng Tám trên cả nước, tạo bước ngoặt lịch sử của dân tộc nói chung và lịch sử Đảng bộ, Nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ nói riêng.

Phát huy tinh thần cách mạng

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, trong giai đoạn hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, sự chỉ đạo của Chính phủ, sự đồng hành, hỗ trợ của Quốc hội cùng các ban, bộ, ngành Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt khó, phát huy tiềm năng, lợi thế, lựa chọn những nhiệm vụ có tính đột phá, mũi nhọn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhà máy Piaggio Phú Thọ có sự tăng trưởng mạnh mẽ, đóng góp quan trọng cho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt mốc tăng 25,18% trong 6 tháng đầu năm.

Với phương châm: “Nói là làm - làm ngay - làm đúng - làm quyết liệt - làm đến cùng - làm có kết quả, có hiệu quả”, tỉnh đã lấy kết quả, sản phẩm công việc làm thước đo cao nhất để đánh giá trình độ cán bộ; lấy sự hài lòng, tín nhiệm của Nhân dân là thước đo đánh giá năng lực lãnh đạo, điều hành của các sở, ngành, chính quyền địa phương. Công tác lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong 7 tháng năm 2026, kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với nhiều chỉ số nổi bật. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) toàn ngành tăng 24,3% so với cùng kỳ; trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định vai trò động lực khi tăng 25,18%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 91,2 nghìn tỷ đồng, tăng 15%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 31,53 tỷ USD, tăng 39,7%, bằng 79,8% kế hoạch; kim ngạch nhập khẩu đạt 41,9 tỷ USD, tăng 65,2%, vượt 8,9% kế hoạch năm.

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 38 nghìn tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ, bằng 68% dự toán Trung ương và 65,5% dự toán HĐND tỉnh giao; trong đó, thu nội địa đạt 34,1 nghìn tỷ đồng. Dư nợ tín dụng ước đạt hơn 399 nghìn tỷ đồng, tăng 17,28% so với cùng kỳ.

Vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) đạt kết quả cao với tổng vốn đăng ký đạt hơn 1,9 tỷ USD, gấp 2,6 lần cùng kỳ, vượt 18,9% kế hoạch năm; vốn đầu tư trong nước (DDI) đạt 35,8 nghìn tỷ đồng. Toàn tỉnh có hơn 3.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 13,4%, với tổng vốn đăng ký hơn 35 nghìn tỷ đồng; 730 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Tính đến ngày 2/8, toàn tỉnh đã giải ngân vốn đầu tư công 8.132,3 tỷ đồng, đạt 42,1% kế hoạch, cao hơn mức bình quân 41,9% của cả nước. Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ được chú trọng; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại và vận động viện trợ phi Chính phủ ngày càng được mở rộng, đi vào chiều sâu.

Những kết quả trên là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, bản lĩnh chính trị, sự điều hành quyết liệt, năng động của cấp ủy, chính quyền; sự chung sức, đồng lòng của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân Đất Tổ.

Trong giai đoạn mới, với những thuận lợi và thách thức đan xen, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ tiếp tục kế thừa, phát huy hào khí và vận dụng hiệu quả những bài học kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc, quý giá từ Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945, viết tiếp những trang sử mới với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, quyết tâm đưa Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, cùng cả nước tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Quỳnh Chi