Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Đất Tổ

Trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thông tin đối ngoại (TTĐN) không chỉ là kênh truyền tải chủ trương, chính sách, hình ảnh của địa phương tới bạn bè quốc tế mà còn trở thành bộ phận quan trọng của công tác đối ngoại, góp phần mở rộng quan hệ hợp tác, thu hút nguồn lực và tạo dựng môi trường thuận lợi cho phát triển. Với vị thế vùng đất cội nguồn, Phú Thọ từng bước đổi mới nội dung, phương thức TTĐN, gắn quảng bá văn hóa, con người, du lịch với giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và môi trường đầu tư của địa phương.

Đồng chí Quách Tất Liêm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham quan không gian trưng bày tại Chương trình “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ năm 2026”, góp phần thúc đẩy giao lưu, kết nối hợp tác giữa hai bên

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, công tác TTĐN không dừng ở việc thông tin về các hoạt động đối ngoại mà được gắn với ngoại giao văn hóa, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân. Đây là cơ sở để Phú Thọ chủ động giới thiệu những giá trị riêng có của vùng Đất Tổ, đồng thời cung cấp thông tin về môi trường đầu tư, kinh doanh và những cơ hội hợp tác tới các đối tác trong và ngoài nước. Phương thức tuyên truyền được đổi mới theo hướng đa dạng hơn. Bên cạnh Trang thông tin điện tử và Bản tin song ngữ “Đối ngoại Phú Thọ”, tỉnh tăng cường thông tin trên báo chí, các cổng thông tin điện tử và mạng xã hội. 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có trên 20.000 lượt tin, bài, chương trình; xuất bản 6 số Bản tin Đối ngoại Phú Thọ, thực hiện 2 phóng sự về các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng. Hàng nghìn tin, bài song ngữ Việt - Anh được đăng tải.

Tỉnh duy trì hợp tác truyền thông với hơn 20 cơ quan báo chí, truyền thông. Những kết quả này góp phần mở rộng độ phủ thông tin về Phú Thọ, nhất là trên môi trường số. Điểm đáng chú ý là nội dung quảng bá ngày càng dựa trên những giá trị cụ thể của địa phương. “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ”, Hát Xoan Phú Thọ, các di tích, danh thắng và lễ hội truyền thống được giới thiệu trong các hoạt động đối ngoại. Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng, Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ và nhiều hoạt động văn hóa trở thành những dịp quảng bá hiệu quả hình ảnh vùng đất cội nguồn. Từ văn hóa, lịch sử đến du lịch, những giá trị đặc sắc của Phú Thọ được chuyển tải gần hơn tới công chúng, tạo thêm sức hút cho điểm đến và góp phần quảng bá con người, quê hương Đất Tổ.

Cùng với quảng bá trong nước, tỉnh từng bước đưa văn hóa Phú Thọ ra nước ngoài. Quyết định số 1578/QĐ-UBND của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Tổ chức Ngày hội văn hóa Phú Thọ ở nước ngoài và Ngày hội văn hóa nước ngoài tại Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030” đã mở thêm không gian cho ngoại giao văn hóa và giao lưu nhân dân. Thái Connect 2026 - Chương trình Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ - cũng được tổ chức với các hoạt động xúc tiến hợp tác, kết nối doanh nghiệp, quảng bá văn hóa, du lịch và giới thiệu tiềm năng của tỉnh. Cách làm này cho thấy quảng bá hình ảnh ngày càng gắn với tạo dựng các mối quan hệ và cơ hội hợp tác cụ thể.

Tỉnh cũng chú trọng đưa hình ảnh Phú Thọ đến với công chúng quốc tế qua hoạt động báo chí. 6 tháng đầu năm 2026, Phú Thọ cho phép 2 đoàn phóng viên nước ngoài hoạt động trên địa bàn theo quy định; phối hợp hướng dẫn tác nghiệp, cung cấp thông tin về kinh tế - xã hội, văn hóa và tiềm năng hợp tác. Đây là một kênh để hình ảnh địa phương được phản ánh từ thực tế, góp phần giới thiệu Phú Thọ giàu truyền thống, ổn định, thân thiện và có nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư.

Thông tin đối ngoại ngày càng gắn với ngoại giao kinh tế. Trong các hoạt động đối ngoại cấp cao và các chuyến công tác của tỉnh, Phú Thọ chú trọng giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, tìm kiếm đối tác. Trong khuôn khổ tham gia chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào và Trung Quốc của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, tỉnh ký bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị với 3 tỉnh Bắc Lào gồm: Luông Nậm Thà, Luông Pha Băng, Bò Kẹo và tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc... Các đoàn công tác của tỉnh cũng xúc tiến đầu tư, thăm hữu nghị tại Trung Quốc, Tây Ban Nha, Phần Lan, Thụy Điển, Mông Cổ, Hàn Quốc. Mỗi hoạt động mở thêm một kênh giới thiệu Phú Thọ, đồng thời tạo cơ hội kết nối và hợp tác.

Đứng trước những yêu cầu mới, truyền thông số phát triển nhanh, thông tin trên các nền tảng xuyên biên giới ngày càng đa chiều, trong khi đội ngũ làm công tác TTĐN chủ yếu kiêm nhiệm, năng lực xây dựng sản phẩm đa ngữ, đa nền tảng chưa đồng đều... đòi hỏi tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung, năng lực cán bộ, chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời và thống nhất. Thời gian tới, cùng với đổi mới phương thức tuyên truyền, Phú Thọ tập trung quảng bá những giá trị nổi bật của vùng Đất Tổ, đồng thời giới thiệu rõ hơn tiềm năng du lịch, thương mại, công nghiệp, môi trường đầu tư và các cơ hội hợp tác. Khi TTĐN bám sát thực tiễn phát triển, những giá trị văn hóa được phát huy và các cơ hội hợp tác được mở rộng, hình ảnh Phú Thọ sẽ được lan tỏa sâu rộng hơn. Từ đó thu hút nguồn lực, thúc đẩy du lịch, thương mại, đầu tư và nâng cao vị thế Đất Tổ trong hội nhập quốc tế.

Anh Thơ