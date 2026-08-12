Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ góp ý về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Sáng 12/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI thảo luận ở hội trường về: Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội; Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Việc thành lập thành phố Quảng Ninh; Việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội (ĐBQH) nêu.

Quốc hội thảo luận ở hội trường.

Tham gia thảo luận ở hội trường, ĐBQH tỉnh Phú Thọ Nguyễn Cao Sơn tán thành sự cần thiết đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, từ góc nhìn thực tế của tỉnh Phú Thọ, đại biểu nêu một số vấn đề chưa được xử lý đến cùng trong việc cân bằng nghĩa vụ và lợi ích của địa phương có tuyến đi qua.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Nguyễn Cao Sơn thảo luận ở hội trường.

Cụ thể, theo hồ sơ, tuyến chính qua Phú Thọ dài khoảng 72km, tổng chiều dài đường song hành ghi tại Phụ lục là 130km. Ngân sách địa phương dự kiến bố trí khoảng 10.056 tỷ đồng.

Dự án tác động khoảng 738,33ha đất và 1.386 hộ dự kiến phải tái định cư, nhưng 116km tuyến chính được ưu tiên giai đoạn 2026 - 2030 chưa có đoạn qua Phú Thọ. Nếu thu hồi đất toàn tuyến một lần, chi phí phát sinh ngay, còn lợi ích có thể phải chờ sau năm 2030. Dự án liên vùng không nên để nghĩa vụ đến trước, lợi ích đến sau. Do vậy, đại biểu đề nghị cần làm rõ phạm vi nghĩa vụ của ngân sách địa phương, điều chỉnh Phụ lục.

Đại biểu Nguyễn Cao Sơn cho rằng phải đồng bộ 2 nguồn vốn: Vốn Trung ương cho tuyến chính và vốn địa phương cho giải phóng mặt bằng, đường bên. Đoạn chưa ưu tiên chỉ nên thu hồi đất, tái định cư khi đã xác định vốn và tiến độ tuyến chính. Nếu cần giải phóng mặt bằng sớm toàn tuyến, Trung ương phải bố trí phần chi phí thuộc tuyến chính, không để địa phương ứng thay không thời hạn.

Do vậy, đại biểu đề nghị điều chỉnh nội dung tại khoản 7 Điều 2, khoản 8 Điều 3, khoản 3 Điều 4 và Phụ lục theo 3 nguyên tắc: Xác định đúng nghĩa vụ địa phương; đồng bộ tiến độ vốn Trung ương và địa phương; ghi nhận vốn, tài sản đã đầu tư khi lựa chọn ưu tiên và phân chia lợi ích.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường giải trình, làm rõ một số vấn đề ĐBQH nêu.

Khánh Hà