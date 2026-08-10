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Quốc hội thảo luận về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc

Tại dự thảo Luật Kiến trúc sửa đổi, bổ sung, Chính phủ đề xuất nhiều điểm mới như bỏ quy định về sát hạch hành nghề kiến trúc, bổ sung quy định về thi tuyển ý tưởng kiến trúc và tuyển chọn ý tưởng, phương án kiến trúc, và giảm số lượng công việc thiết kế kiến trúc cần cấp chứng chỉ hành nghề.

Quốc hội thảo luận về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc

Quang cảnh phiên thảo luận ở hội trường tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Duy Linh

Hôm nay (10/8), Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI bước vào ngày làm việc thứ tám.

Theo chương trình Kỳ họp, buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về hai dự án luật gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc.

Cuối mỗi nội dung thảo luận, đại diện Chính phủ sẽ có phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Kiến trúc sửa đổi bổ sung Lao động Việt Nam Quốc hội thảo luận Quy định Ý tưởng Luật Hòa giải Chính phủ cấp chứng chỉ hành nghề Công việc
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