Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ góp ý nhiều nội dung quan trọng tại tổ

Ngày 6/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội nghe trình bày các tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận ở tổ.

Quốc hội đã nghe trình bày các tờ trình, báo cáo thẩm tra các nội dung: Dự án Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án (Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án); Việc thành lập thành phố Quảng Ninh; Việc thành lập thành phố Bắc Ninh; Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội; việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Tiếp đó, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thảo luận tại tổ về: Việc thành lập thành phố Quảng Ninh; Việc thành lập thành phố Bắc Ninh; Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội; Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Phú Thọ thảo luận tại Tổ 15 cùng Đoàn ĐBQH Thành phố Đà Nẵng.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn thảo luận ở tổ.

Thảo luận về Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, ĐBQH tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn cho rằng, dự án chưa có đánh giá tác động trong quá trình thi công sẽ ảnh hưởng cụ thể như thế nào đến môi trường và xã hội. Về vấn đề này, Chính phủ cần có giải trình cụ thể không để ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân.

Đại biểu Nguyễn Minh Tuấn đề nghị Quốc hội yêu cầu Chính phủ đề nghị Bộ Xây dựng có báo cáo giải trình cụ thể về đánh giá tác động đến môi trường, xã hội, đời sống Nhân dân khi làm tuyến đường này và áp dụng khoa học công nghệ, chủ động trong quá trình thi công, không để phụ thuộc vào các nhà thầu nước ngoài. Từ đó chủ động được phương án thi công và kiểm soát quá trình thiết kế xây dựng và tổng mức đầu tư.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thị Phú Hà thảo luận ở tổ.

Góp ý việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, ĐBQH tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thị Phú Hà nêu ra vấn đề điều chỉnh tổng mức đầu tư và yêu cầu cần có báo cáo nghiên cứu tính khả thi. Đại biểu đề nghị Bộ Xây dựng có ý kiến làm rõ tổng mức đầu tư. Liên quan đến điều kiện phê duyệt chủ trương đầu tư, đề nghị Chính phủ xem xét, cân nhắc, khi nào xác định được nguồn vốn thì mới báo cáo Quốc hội phê duyệt và cam kết trách nhiệm việc điều chỉnh đảm bảo hiệu quả.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Nguyễn Văn Mạnh thảo luận ở tổ.

Thảo luận về Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội, ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh góp ý một số vấn đề: Về phương thức đầu tư, đại biểu cho rằng, để đảm bảo tiến độ thi công tuyến chính (6 làn xe) cần thực hiện phương thức đầu tư công sử dụng ngân sách nhà nước. Về mặt kỹ thuật, tuyến đường chạy qua địa bàn tỉnh Phú Thọ sẽ đi qua nhiều khu công nghiệp, khu đô thị khu vực tỉnh Vĩnh Phúc cũ. Do vậy, để tạo điều kiện cho kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu các nút giao liên thông vào dự án thuận tiện; thiết kế các nút giao tránh ùn tắc giao thông; thiết kế cao tốc đi trên cao với các đoạn tuyến qua các khu công nghiệp, khu đô thị qua tỉnh Vĩnh Phúc cũ.

Góp ý vào nội dung này, ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Phú Hà cho rằng, đây là dự án có tổng mức đầu tư rất lớn. Do vậy, Quốc hội cần xem xét, nghiên cứu kỹ lưỡng khả năng thực hiện. Nếu Chính phủ và các địa phương không cam kết được nguồn vốn thì Quốc hội cần xem xét, cân nhắc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án để triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Phạm Hùng Hưng thảo luận ở tổ.

Thảo luận về Việc thành lập thành phố Quảng Ninh, ĐBQH tỉnh Phú Thọ Phạm Hùng Hưng tán thành chủ trương nghiên cứu thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Tuy nhiên, tổ chức đơn vị hành chính mới phải củng cố, không làm suy giảm thế trận quốc phòng - an ninh. Đại biểu đề nghị một số nội dung liên quan đến khu vực phòng thủ và tổ chức lực lượng; quản lý biên giới, biển đảo, cửa khẩu, địa bàn; nguồn lực và tính bền vững của mô hình; quy hoạch đô thị và an ninh kinh tế...

Buổi chiều, các ĐBQH tiếp tục thảo luận ở tổ về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng; Dự án Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án (Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án).

Hà Khánh