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Khẩn trương hoàn thành Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ

Chiều 5/8, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo Đề án sáp nhập Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình và lĩnh vực đào tạo Y - Dược thuộc Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc vào Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan.

Khẩn trương hoàn thành Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Phú ThọPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu kết luận hội nghị.

Theo dự thảo Đề án, Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình và lĩnh vực đào tạo Y - Dược thuộc Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc sẽ được sáp nhập vào Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ. Sau sáp nhập, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, dự kiến có 5 phòng chức năng, 4 khoa chuyên môn và 1 phòng khám đa khoa.

Đề án đặt mục tiêu xây dựng Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ là cơ sở giáo dục nghề nghiệp trọng điểm, cung cấp nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhà trường phấn đấu đến năm 2030 phát triển thành Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Phú Thọ, đồng thời mở thêm một số ngành, nghề đào tạo mới phù hợp với định hướng phát triển của địa phương.

Về đào tạo, trước mắt, nhà trường giữ nguyên 27 ngành, nghề đã được cấp phép trước khi sáp nhập, tập trung phát triển các ngành trọng điểm gồm Điều dưỡng, Dược và Hộ sinh. Giai đoạn 2026 - 2030, quy mô đào tạo dự kiến tăng từ 3.700 đến 5.200 học sinh, sinh viên mỗi năm.

Khẩn trương hoàn thành Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Phú ThọLãnh đạo Sở Y tế đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án.

Khẩn trương hoàn thành Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Phú ThọLãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án.

Khẩn trương hoàn thành Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Phú ThọĐại diện Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ báo cáo dự thảo Đề án.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về phương án sáp nhập, cơ cấu tổ chức, sắp xếp đội ngũ nhân lực, cơ sở vật chất và các điều kiện khác nhằm giúp Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ sớm ổn định tổ chức, vận hành hiệu quả sau sáp nhập.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc cơ bản thống nhất với chủ trương sáp nhập Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình và lĩnh vực đào tạo Y - Dược thuộc Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc vào Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ.

Đồng chí đề nghị các nhà trường làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên, đồng thời xây dựng phương án phù hợp để bảo đảm quyền lợi của người học trong giai đoạn chuyển tiếp.

Khẩn trương hoàn thành Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Phú ThọQuang cảnh hội nghị.

Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát, hoàn thiện đề án sáp nhập; bảo đảm thống nhất về số liệu, phương án tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, tài chính, vị trí việc làm. Các nội dung trong đề án và phụ lục phải được chuẩn bị đầy đủ, chi tiết để khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt có thể triển khai ngay, không để xảy ra vướng mắc trong quá trình vận hành.

Theo chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan tiếp tục tham gia góp ý đối với dự thảo Đề án; Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ tiếp thu, hoàn thiện Đề án, thống nhất các phương án trước khi gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 10/8 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đức Anh


Đức Anh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phó chủ tịch UBND tỉnh Văn phòng UBND tỉnh Cao đẳng Đề án Phú thọ Thống Nhất Đào tạo Vĩnh Phúc Phương án Nghiên cứu khoa học
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