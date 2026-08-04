Gieo thêm những “hạt mầm” nhân ái

Vì sức khỏe là tài sản vô giá, nên sẻ chia một phần sức khỏe của mình để giành lại sự sống, sức khỏe cho người bệnh càng trở nên ý nghĩa và nhân văn. Có những sẻ chia bằng vật chất, sự động viên về tinh thần, cũng có những sẻ chia bằng chính những giọt máu hồng từ trái tim nhân hậu. Tham gia hiến máu tình nguyện, mỗi người đã gieo thêm những “hạt mầm” nhân ái, nghĩa tình vào cuộc sống, góp phần lan tỏa nét đẹp truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam.

Trong xã hội hiện đại, dù khoa học, kỹ thuật không ngừng phát triển, máu và các chế phẩm từ máu vẫn là loại dược phẩm đặc biệt, chưa thể sản xuất hoặc thay thế bằng các chế phẩm nhân tạo. Khi người bệnh cần máu, nguồn cung cấp duy nhất vẫn là những đơn vị máu được hiến tặng. Cùng với nhu cầu máu phục vụ cấp cứu, điều trị ngày càng tăng, máu còn có vai trò quan trọng trong thực hiện các kỹ thuật cao như mổ tim, ghép thận, ghép tủy... và dự phòng trong các tình huống thảm họa, an ninh, quốc phòng.

Phong trào hiến máu tình nguyện trở thành nét văn hóa của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thấu hiểu giá trị của sức khỏe và sự sống, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ngày càng lan tỏa, trở thành một nét đẹp văn hóa giàu tính nhân văn. Các cấp Hội Chữ thập đỏ đã phát huy vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng và củng cố mạng lưới hiến máu tình nguyện với 25 câu lạc bộ, quy tụ hàng nghìn hội viên nhiệt huyết.

Nhiều chương trình ý nghĩa được duy trì, tổ chức thường xuyên như Lễ hội Xuân hồng, Ngày Chủ nhật Đỏ, Chiến dịch Những giọt máu hồng hè, Giọt hồng Blouse trắng, Hành trình Đỏ... Trong đó, chuỗi chương trình “Giọt hồng Đất Tổ” năm 2026 lần thứ 11 vừa được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia.

Trong nhiệm kỳ 2021–2026, toàn tỉnh đã tiếp nhận được 216.609 đơn vị máu, trị giá 34,66 tỷ đồng, cơ bản đáp ứng được nhu cầu điều trị trong các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, nhân dân các xã Lâm Thao, Phùng Nguyên, Bản Nguyên, Xuân Lũng tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2026.

Những con số trong 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục cho thấy sức lan tỏa của phong trào. Toàn tỉnh đã tổ chức thành công 75 buổi hiến máu, thu hút trên 27.000 lượt người đăng ký và tiếp nhận gần 27.000 đơn vị máu an toàn, đạt 47% chỉ tiêu kế hoạch năm.

Phía sau những con số ấy là nhiều câu chuyện cảm động về những người âm thầm trao đi những giọt máu của mình vì sự sống của người khác. Tiêu biểu là anh Nguyễn Đình Sử, sinh năm 1977, ở thôn Tứ Xã, xã Phùng Nguyên, đã 41 lần tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu.

Bắt đầu với nghĩa cử cao đẹp này từ năm 2012, anh Sử vẫn luôn tâm niệm rằng: Khi mình còn sức khỏe là còn có thể sẻ chia, để mỗi giọt máu cho đi là thêm một “nhịp cầu” giúp người ốm, người bệnh mau bình phục. Với những đóng góp bền bỉ, anh Sử vinh dự nhiều lần được nhận Bằng khen của UBND tỉnh, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tự hào là 1/100 tấm gương hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc được tôn vinh.

Tham gia hiến máu theo đúng quy trình khoa học và hướng dẫn của bác sĩ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho chính người hiến.

Không chỉ mang lại hy vọng cho người bệnh, hiến máu theo đúng quy trình và hướng dẫn của nhân viên y tế còn giúp người hiến được kiểm tra một số chỉ số sức khỏe trước khi hiến và tư vấn về việc chăm sóc sức khỏe.

Anh Lê Anh Dũng, phường Việt Trì, chia sẻ: Mỗi lần tham gia hiến máu cũng là dịp để anh kiểm tra sức khỏe, nắm bắt các chỉ số như huyết áp, nhịp tim, cân nặng và được tư vấn về lối sống lành mạnh. Đặc biệt, việc biết những giọt máu của mình có thể góp phần cứu chữa người bệnh mang lại cho anh niềm vui và động lực tiếp tục tham gia hiến máu.

Thời gian tới, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện bằng nhiều hình thức, kết hợp giữa truyền thông trực tiếp với các nền tảng công nghệ số. Cùng với đó, xây dựng cơ sở dữ liệu số về người hiến máu trên toàn tỉnh, tăng cường kết nối, liên thông với ngành Y tế; phấn đấu duy trì chỉ tiêu tuyên truyền, tiếp nhận từ 58.000 đơn vị máu trở lên mỗi năm; bảo đảm 100% xã, phường đạt chỉ tiêu vận động. Đồng thời, tiếp tục nhân rộng mô hình đăng ký hiến mô, hiến tạng cứu người.

Hạnh phúc được sẻ chia cũng là hạnh phúc được nhân lên. Từ những người tham gia hiến máu tình nguyện, người bệnh có thêm cơ hội được cứu chữa, được trở về với cuộc sống; còn người hiến máu có thêm niềm tin, động lực để sống tốt, sống có ích cho cộng đồng.

Những giọt máu nghĩa tình không chỉ góp phần đem lại sự sống cho người bệnh mà còn lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, nhân rộng những nghĩa cử cao đẹp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ mỗi người hiến máu, những “hạt mầm” nhân ái tiếp tục được gieo xuống, nảy nở thành những câu chuyện đẹp về tình người, góp phần xây dựng cộng đồng Phú Thọ ngày càng nhân văn, nghĩa tình.

Lê Hoàng