Thành lập Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh Phú Thọ

Tỉnh ủy Phú Thọ vừa ban hành Quyết định số 579-QĐ/TU về thành lập Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh Phú Thọ (Bộ phận). Theo đó, Trưởng Bộ phận là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiêm nhiệm. Các Phó Trưởng Bộ phận gồm các đồng chí: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Thành viên tham gia Bộ phận do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định. Văn phòng Tỉnh ủy là cơ quan thường trực của Bộ phận. Bộ phận được sử dụng con dấu của Tỉnh ủy để phục vụ công tác.

Ban hành kèm theo Quyết định số 579-QĐ/TU là Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh Phú Thọ. Đây là bộ phận nghiên cứu, tham mưu, tư vấn giúp việc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đặt tại Văn phòng Tỉnh ủy và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

Việc thành lập Bộ phận nhằm góp phần đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ; đánh giá, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ theo phân cấp quản lý; phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm thực tiễn của cán bộ thông qua nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Nâng cao chất lượng nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tham mưu đề xuất; tăng cường năng lực dự báo, phát hiện vấn đề, tham mưu đề xuất giải pháp đối với các vấn đề phát sinh từ thực tiễn quản lý, điều hành và phát triển của tỉnh.

Về nguyên tắc hoạt động, Bộ phận tuân thủ Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy và Quy chế này. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ người chủ trì, người phối hợp, tiến độ thực hiện, sản phẩm đầu ra, mức độ bảo mật và trách nhiệm thi hành. Thành viên Bộ phận được đánh giá bằng sản phẩm, chất lượng tham mưu, tiến độ thực hiện nhiệm vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và mức độ đáp ứng yêu cầu công tác; chịu trách nhiệm trước đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trước pháp luật về nội dung tham mưu, kết quả thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm quy định về bảo vệ bí mật của Đảng, bí mật Nhà nước, chế độ quản lý tài liệu, dữ liệu, hồ sơ công việc và kỷ luật phát ngôn.

Về cơ cấu tổ chức, Bộ phận được tổ chức, hoạt động theo nguyên tắc không làm phát sinh đầu mối tổ chức, không làm tăng biên chế; bảo đảm phát huy hiệu quả đội ngũ cán bộ hiện có; không thay thế chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc hiện hành.

Căn cứ tình hình thực tiễn của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét, quyết định đối tượng tham gia Bộ phận. Thành viên Bộ phận gồm thành viên chuyên trách và thành viên kiêm nhiệm.

Thành viên chuyên trách là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cán bộ trẻ, cán bộ có trình độ chuyên môn cao, năng lực nổi trội được cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ quyết định điều động, phân công, bố trí làm thành viên (gồm 2 nhóm cụ thể được nêu rõ trong Quy chế). Thành viên kiêm nhiệm là các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng được mời tham gia, hợp tác theo từng nhiệm vụ cụ thể; thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định của tỉnh.

Quy chế cũng nêu rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; trách nhiệm của Trưởng Bộ phận, các Phó Trưởng Bộ phận, các thành viên và Văn phòng Tỉnh ủy; chế độ chính sách; chế độ và quy trình xử lý công việc; mối quan hệ công tác.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (29/7/2026).

M.C