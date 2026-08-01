Kiện toàn cấp ủy, nâng cao năng lực lãnh đạo sau sắp xếp

Việc nhanh chóng kiện toàn cấp ủy sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và các tổ chức đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bảo đảm sự lãnh đạo xuyên suốt của Đảng, giúp bộ máy sớm ổn định, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cùng với kiện toàn tổ chức, nhiều địa phương trong tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Tăng cường kiểm tra, giám sát từ cơ sở

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quảng Yên đã thành lập các đoàn kiểm tra chuyên đề đối với các chi bộ trực thuộc và người đứng đầu cấp ủy. Đây là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm việc triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng đi vào thực chất.

Đồng chí Bùi Đăng Thuận - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã cho biết: Các đoàn sẽ kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy; công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng gắn với Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Quảng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đoàn kiểm tra chuyên đề làm việc tại một chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Quảng Yên.

Theo kế hoạch, đoàn sẽ kiểm tra Chi bộ UBND xã, Chi bộ Trường THCS Đại An, Chi bộ Hầm Rồng, Chi bộ Thái Ninh và người đứng đầu các chi bộ trên.

Thông qua đợt kiểm tra, Đảng ủy xã sẽ đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các chi bộ; kịp thời phát hiện, nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại để có giải pháp khắc phục. Qua đó góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị.

Đây là cách làm mới của Đảng ủy xã trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cấp ủy cơ sở sau sáp nhập thôn, tổ dân cư, tạo cơ sở để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn và nâng cao hiệu quả lãnh đạo ở cơ sở.

Bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng cấp ủy

Sau gần 3 ngày học tập, Trung tâm Chính trị xã Đoan Hùng đã tổ chức tổng kết lớp tập huấn nghiệp vụ dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2026 của 5 xã trong khu vực.

Hơn 200 học viên là bí thư chi bộ và cấp ủy viên thuộc Đảng ủy các xã Đoan Hùng, Chân Mộng, Chí Đám, Tây Cốc, Bằng Luân đã được nghiên cứu, học tập 8 chuyên đề về công tác phát triển đảng viên; quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên và ứng dụng phần mềm quản lý đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ và cấp ủy cơ sở; nghiệp vụ quản lý tài chính đảng và công tác thu, nộp, sử dụng đảng phí; Công tác tuyên giáo, dân vận trong tình hình mới; công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống tội phạm; ứng dụng VNeID trong thực hiện các nhiệm vụ ở cơ sở; Chính sách người có công và an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, các học viên còn được tập huấn về chương trình Bình dân học vụ số, xây dựng khu dân cư thông minh; Hướng dẫn khai thác phần mềm quy hoạch, quản lý đất đai và giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tiễn.

Phát biểu tại lễ tổng kết, đồng chí Trần Thị Thu Hằng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đoan Hùng đề nghị các học viên nghiên cứu, vận dụng linh hoạt những kiến thức, kỹ năng được trang bị vào thực tiễn; chủ động đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác kiểm tra, giám sát, phát triển đảng viên. Đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, gần dân, nắm chắc địa bàn, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trước đó, Đảng ủy xã Đoan Hùng tổ chức hội nghị thường trực Đảng ủy xã làm việc với bí thư các chi bộ trường học. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2026, các chi bộ trường học đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, các nhà trường quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, huy động nguồn lực xã hội hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng quản lý và giảng dạy.

Việc kiện toàn cấp ủy sau sắp xếp gắn với kiểm tra, giám sát và bồi dưỡng nghiệp vụ đã giúp các tổ chức đảng nhanh chóng tổ chức hoạt động, bảo đảm sự lãnh đạo thông suốt, không để gián đoạn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đây cũng là nền tảng để xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Minh Tự