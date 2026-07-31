Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2026)

Phát huy truyền thống chủ động, sáng tạo, “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết” trên mặt trận tư tưởng

Trải qua 96 năm (1/8/1930 - 1/8/2026), ngành Tuyên giáo của Đảng nói chung, của tỉnh Phú Thọ nói riêng đã luôn đồng hành cùng chặng đường cách mạng vẻ vang của dân tộc, cùng sự phát triển lớn mạnh của đất nước và tỉnh nhà. Ngay sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cũng như Ban Xây dựng Đảng các xã, phường đã nhanh chóng ổn định bộ máy, triển khai hiệu quả công tác Tuyên giáo. Công tác Tuyên giáo đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thể hiện rõ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.

Đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi. Ảnh: Trần Tuấn

Ổn định tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động

Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức bộ máy ngành Tuyên giáo và Dân vận cơ bản ổn định. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy hiện có 83 công chức, người lao động; Ban Xây dựng Đảng các xã, phường có 530 cán bộ phụ trách, tham mưu công tác tuyên giáo và dân vận. Đội ngũ cán bộ có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn và lý luận chính trị ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác Tuyên giáo của Đảng được chú trọng và thực hiện thường xuyên. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 297-QĐ/TU, ngày 10/2/2026 “Đề án tiếp tục đổi mới công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động theo hướng ứng dụng công nghệ số và truyền thông đa phương tiện, giai đoạn 2026 - 2030”. Tiếp tục số hóa Bản tin sinh hoạt chi bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh với trên 500 tin, bài được đăng tải trong 6 tháng đầu năm 2026. Ba trang fanpage giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phụ trách đã đăng tải trên 3.500 tin, bài, video, hình ảnh tuyên truyền về các sự kiện chính trị nổi bật, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của tỉnh và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thông tin sai sự thật, các quan điểm sai trái, thù địch, phản động.

Cùng với việc triển khai nhiều mô hình ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả, ngành Tuyên giáo đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động đã được triển khai thực hiện hiệu quả như: Mô hình xây dựng các kênh truyền thông trên mạng xã hội để lan tỏa thông tin tích cực; “Ngày thứ bảy cùng dân” thực hiện mỗi quý/lần của xã Mai Châu; Mô hình “Tuyên truyền, định hướng dư luận qua nền tảng mạng xã hội và bản tin sinh hoạt chi bộ” của xã Văn Lang; thành lập đội “Cán bộ phản ứng nhanh” của xã Đoan Hùng... Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, tạo sự thống nhất trong nhận thức và đồng thuận trong Nhân dân.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp tục được quan tâm với nhiều lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, Trường Chính trị tỉnh và trung tâm chính trị cấp xã đã mở 328 lớp bồi dưỡng với 32.290 học viên, đạt 45% kế hoạch năm. Tổ chức tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị, lịch sử Đảng cho trên 600 cán bộ Tuyên giáo và Dân vận, giảng viên trung tâm chính trị.

Đội ngũ cán bộ Tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, từng bước thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới; công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm đẩy mạnh. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục xây dựng ngành Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Phú Thọ ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh và đất nước.

Nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu, tình hình mới

Xác định việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở. Toàn tỉnh kết nối 777 điểm cầu với 54.566 đảng viên tham gia học tập, bảo đảm nghiêm túc, đầy đủ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau hội nghị được triển khai đồng bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở, Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy và các nền tảng số. Công tác triển khai Nghị quyết được tổ chức khoa học, bài bản, sâu rộng là khởi đầu quan trọng cho một nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng và mục tiêu lớn của Phú Thọ.

Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; bám sát các sự kiện chính trị lớn, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh. Các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và hệ thống thông tin cơ sở đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức, phát huy hiệu quả truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng, góp phần cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng được quan tâm, đẩy mạnh. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 07-CT/TW, của Ban Bí thư (khóa XII) về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”. Đặc biệt là tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi các cấp tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lĩnh vực công tác khoa giáo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo theo hướng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Lĩnh vực văn hóa - văn nghệ được định hướng đúng quan điểm, chủ trương của Đảng góp phần xây dựng đời sống văn hóa văn minh, lành mạnh, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong Nhân dân.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, được chỉ đạo, triển khai đồng bộ trên cả không gian thực và không gian mạng, nội dung tuyên truyền ngày càng phong phú, hấp dẫn. Ban Tuyên giáo và Dân vận đã tham mưu tổ chức thành công Cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Phú Thọ năm 2026, thu hút 3.043 tác phẩm dự thi; trong đó, trên 500 tác phẩm tham dự Cuộc thi cấp tỉnh. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức chấm, lựa chọn 50 tác phẩm có số điểm cao gửi tham dự Cuộc thi cấp Trung ương; đồng thời tham mưu tổ chức trao giải cho 39 tác phẩm ở cấp tỉnh.

Nhìn lại kết quả công tác Tuyên giáo của Đảng thời gian qua, đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh: Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội đã được triển khai chủ động, kịp thời, toàn diện, bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước và của tỉnh, đặc biệt là công tác tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp... Việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết được tổ chức với quy mô lớn, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin bảo đảm chất lượng, tiến độ và tỷ lệ tham gia cao. Công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và Nhân dân được tăng cường; đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp tiếp tục được kiện toàn, phát huy hiệu quả trong việc phát hiện sớm, dự báo từ xa và tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai đồng bộ, có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, nhất là trên môi trường số. Công tác Tuyên giáo sau hợp nhất bước đầu phát huy hiệu quả; chất lượng công tác tham mưu được nâng lên; sự gắn kết giữa công tác tư tưởng với công tác vận động quần chúng ngày càng chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành trong điều kiện mới.

Dương Liễu