Giá vàng ngày 30/7: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng vọt

Giá vàng thế giới hôm nay (30/7) tiếp đà đi lên, giao dịch ở mức 4.050,4 USD/ounce, trong bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ suy yếu. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC bật tăng mạnh mẽ, niêm yết lần lượt ở mức 142,5 triệu đồng/lượng và 142 triệu đồng/lượng.

Ảnh: Thành Đạt

Trong phiên giao dịch hôm nay (30/7), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước đồng loạt tăng mạnh từ 1 đến 1,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng vẫn đang trong xu hướng tăng, giao dịch trên ngưỡng 4.000 USD/ounce.

​Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 30/7, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 138,5-142,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 4 triệu đồng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút ngày 30/7.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 138 triệu đồng/lượng, bán ra 142 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra) so chốt phiên trước đó.

​Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 138,5 triệu đồng/lượng và bán ra 142,5 triệu đồng/lượng, đứng yên ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.​

​Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 139,2-143,2 triệu đồng/lượng.

​Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 137,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 142,4 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và 1,2 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so với kết phiên liền trước.

​Cùng ngày, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng mua vào-bán ra ở mức 138,5-142,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 139,6-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

​Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 139,6-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 3,9 triệu đồng/lượng.​

​Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 30/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 22,6 USD/ounce so kết phiên hôm trước, mức 4.050,4 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới ngày 30/7. Ảnh: kitco.com

Giá vàng thế giới tăng vọt ngay sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) công bố giữ nguyên lãi suất tại vùng 3,5-3,75% như kỳ vọng của thị trường.

Sau quyết định của FED, đồng USD suy yếu giúp vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác. Đồng thời, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng giảm nhẹ, hỗ trợ đà đi lên của kim loại quý.

Tuy nhiên, các nhà phân tích dự đoán, đà tăng của kim loại quý có thể xuất hiện những nhịp rung lắc khi thị trường đánh giá khả năng FED tăng lãi suất tại các cuộc họp tiếp theo.

Trong ngắn hạn, giá vàng được dự báo phụ thuộc nhiều vào dữ liệu GDP Mỹ sẽ được công bố vào thứ Năm, báo cáo lạm phát PCE vào thứ Sáu và tình hình diễn biến tại eo biển Hormuz và Biển Đỏ.

Hôm nay, chỉ số USD-Index tăng lên mức 100,94 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,700%. Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh khi chỉ số Dow Jones sụt 1.153,18 điểm, tương đương giảm 2,2%, còn 51.594,14 điểm, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2025; chỉ số S&P 500 trượt 1,5%, còn 7.316,15 điểm; chỉ số Nasdaq mất 1,7%, còn 24.442,94 điểm. Giá dầu thế giới tăng mạnh, giao dịch quanh mức 87,19 USD/thùng đối với dầu Brent và 83,64 USD/thùng với dầu WTI.

Theo nhandan.vn