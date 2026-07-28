Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án của Tập đoàn Sun Group

Chiều 28/7, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị nghe các sở, ngành, địa phương và Công ty TNHH Mặt trời Hòa Bình (thành viên Tập đoàn Sun Group) báo cáo tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn các xã Kim Bôi, Dũng Tiến và Mường Vang.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trên địa bàn 3 xã Kim Bôi, Dũng Tiến và Mường Vang hiện đang triển khai 6 dự án trọng điểm do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư với tổng diện tích đất thu hồi trên 543 ha.

Các dự án gồm: Quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ; Khu dân cư nông thôn mới xã Cuối Hạ (nay là xã Dũng Tiến); Khu nông thôn mới, hạ tầng tái định cư và nhà ở xã Quý Hòa (nay là xã Mường Vang); Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Hồ Khả; Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp Đồi Thung và Dự án Tuyến cáp treo Kim Bôi - Lạc Sơn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu kết luận hội nghị.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác hỗ trợ triển khai dự án. Nhờ đó, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đã có những chuyển biến tích cực. Đến nay, cơ bản hoàn thành GPMB phần đất nông nghiệp tại xã Kim Bôi; phê duyệt, chi trả nhiều phương án bồi thường tại xã Dũng Tiến; hoàn thành phần diện tích còn lại của dự án Quý Hòa tại xã Mường Vang; tháo gỡ kịp thời vướng mắc liên quan đến hạ tầng kỹ thuật (đường dây 35kV, thủy lợi, giao thông). Tính đến nay, tổng diện tích GPMB của 6 dự án đạt hơn 144 ha (đạt 26,6%).

Tuy nhiên, tiến độ chung vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Những “điểm nghẽn” lớn nhất được xác định là: Nhân lực thực hiện công tác bồi thường, GPMB và tái định cư ở cấp xã còn thiếu và yếu; tiến độ xây dựng các khu tái định cư chậm; việc xác minh nguồn gốc đất, hoàn thiện hồ sơ bồi thường còn kéo dài và sự phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự đồng bộ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những nguyên nhân chậm tiến độ dự án, trong đó có việc xác minh nguồn gốc đất, hoàn thiện hồ sơ bồi thường, xây dựng khu tái định cư và sự phối hợp giữa một số cơ quan, địa phương chưa thực sự đồng bộ. Trên cơ sở đó, đề xuất tăng cường phối hợp giữa các đơn vị và tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, quy trình, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và quyền lợi hợp pháp của người dân.

Đại diện nhà đầu tư đề xuất tỉnh chỉ đạo quyết liệt công tác trích đo, cắm mốc, quy chủ và lập phương án bồi thường công khai, đặc biệt là tại khu vực Đồi Thung - nơi được coi là “trái tim của dự án”. Doanh nghiệp cam kết sẽ phối hợp tối đa và hỗ trợ kinh phí để đẩy nhanh tiến độ GPMB, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống tại các khu tái định cư.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tại hội nghị.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Sun Group báo cáo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương chỉ rõ: Tiến độ GPMB hiện đang chậm so với kế hoạch từ 30 - 50 ngày, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng quý III, quý IV và nguồn thu ngân sách từ tiền sử dụng đất cuối năm. Nguyên nhân chủ quan là do tính chủ động, tinh thần trách nhiệm của một số đơn vị, địa phương, đặc biệt là cấp xã còn hạn chế; xuất hiện tâm lý né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không dám ký duyệt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là các dự án do Nhà nước thu hồi đất, vì vậy phải triển khai GPMB toàn bộ diện tích chứ không làm theo kiểu “xôi đỗ” hay chỉ tập trung vào một vài điểm ưu tiên. Quá trình thực hiện phải bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền; kết hợp chặt chẽ giữa công tác dân vận, vận động quần chúng với các biện pháp hành chính, cưỡng chế kiểm đếm khi cần thiết. Đồng thời, yêu cầu kiên quyết xử lý, thay thế những cán bộ không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Lãnh đạo các sở, ngành thảo luận, đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá tiến độ triển khai các dự án chưa đáp ứng yêu cầu, nhiều nhiệm vụ còn chậm; chưa chủ động, chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao; nhất là tại xã Dũng Tiến (GPMB hoàn thành đợt 1 diện tích 25,8ha đất nông nghiệp tại xóm Má Mư trước ngày 1/7/2026, tuy nhiên đến nay chưa hoàn thành), tại xã Mường Vang (dự án Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp Đồi Thung đến ngày 23/7/2026 mới đo đạc được 83/203 hộ dân thuộc diện phải GPMB, sẽ không bảo đảm tiến độ hoàn thành GPMB đến ngày 31/12/2026).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu kiểm điểm, phê bình đối với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời quán triệt tinh thần đây là những dự án trọng điểm của tỉnh, vì vậy người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả thực hiện.

Quang cảnh hội nghị.

Để bảo đảm tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương xây dựng mốc tiến độ chi tiết cho từng dự án, từng hạng mục; tập trung cao độ cho công tác xác minh nguồn gốc đất và bố trí tái định cư. Sở NN&MT tăng cường, biệt phái cán bộ xuống trực tiếp cơ sở để hỗ trợ địa phương, đặc biệt là xã Dũng Tiến để tháo gỡ vướng mắc chuyên môn.

Văn phòng UBND tỉnh, tham mưu kế hoạch cho lãnh đạo UBND tỉnh làm việc trực tiếp với 3 xã; duy trì chế độ giao ban, báo cáo tiến độ hằng tuần. Đảng ủy các xã, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, quyết tâm hoàn thành công tác GPMB theo đúng kế hoạch đề ra.

Đinh Vũ