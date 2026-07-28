Amata Phú Thọ khảo sát nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn tỉnh

Chiều 28/7, Công ty Cổ phần Đô thị Amata Phú Thọ tổ chức khảo sát, tìm hiểu nguồn nhân lực tại một số trường đại học, cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh. Cùng tham gia đoàn có các nhà đầu tư, đối tác, doanh nghiệp quốc tế. Về phía tỉnh Phú Thọ có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đoàn làm việc tại Trường Đại học Hùng Vương.

Công ty Cổ phần Đô thị Amata Phú Thọ được thành lập năm 2025, là công ty thành viên của Tập đoàn Amata - tập đoàn hàng đầu của Thái Lan trong lĩnh vực phát triển đô thị công nghiệp và đô thị thông minh.

Tại tỉnh Phú Thọ, Công ty Cổ phần Đô thị Amata Phú Thọ đang đầu tư Khu công nghiệp (KCN) Đoan Hùng (Amata City Phú Thọ) với định hướng phát triển trở thành trung tâm công nghiệp hàng đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Với kinh nghiệm đầu tư của Amata trong lĩnh vực hạ tầng KCN, Amata City Phú Thọ sẽ là điểm sáng thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tạo nhiều việc làm cho địa phương trong thời gian tới.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Đô thị Amata Phú Thọ phát biểu tại buổi khảo sát.

Tại các trường: Đại học Hùng Vương, Cao đẳng Nghề Phú Thọ, Đại học Công nghiệp Việt Trì, đại diện Công ty Cổ phần Đô thị Amata Phú Thọ cùng các nhà đầu tư đã tìm hiểu quy mô đào tạo, cơ cấu ngành nghề, chất lượng nguồn nhân lực và định hướng phát triển của các nhà trường.

Đoàn đặc biệt quan tâm đến năng lực đào tạo các nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ, điện - điện tử, cơ khí, công nghệ thông tin, ô tô... và các lĩnh vực đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm với tập thể Ban Giám hiệu, giáo viên Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ.

Đại diện các nhà đầu tư trao đổi về khả năng hợp tác trong xây dựng chương trình đào tạo theo nhu cầu thực tiễn; tăng cường hoạt động thực hành, thực tập tại doanh nghiệp; kết nối tuyển dụng sau tốt nghiệp. Cùng với đó, quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo, hướng tới hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Lãnh đạo Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì giới thiệu các ngành nghề thế mạnh của nhà trường với đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, đại diện các trường đại học, cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh kiến nghị tăng cường hợp tác với KCN Amata City Phú Thọ trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Các ý kiến tập trung vào việc xây dựng chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp; tạo điều kiện để học sinh, sinh viên, giảng viên được tham quan, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp với các chính sách hỗ trợ phù hợp.

Các nhà trường mong muốn thiết lập cơ chế kết nối tuyển dụng, ưu tiên tiếp nhận sinh viên sau tốt nghiệp; hỗ trợ trang thiết bị hiện đại cho các đơn vị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp trong KCN Amata City Phú Thọ.

Đức Anh