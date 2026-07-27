Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 27/7, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã dâng vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh (xã Hy Cương).

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh dâng vòng hoa, dâng hương tưởng niệ các Anh hùng liệt sĩ.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và đại diện lãnh đạo địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương dâng vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, Nhân dân ta với tinh thần yêu nước nồng nàn, chí khí quật cường đã đoàn kết một lòng, không quản gian lao, hy sinh, kiên cường chiến đấu chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh thành kính tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, hàng triệu người con ưu tú của đất nước, trong đó có biết bao người con của quê hương Đất Tổ Phú Thọ đã nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, lên đường nhập ngũ với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”... Các anh đã chiến đấu kiên cường và anh dũng hy sinh, dâng trọn tuổi xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chiến công và sự hy sinh cao cả của các anh đã viết nên những thiên anh hùng ca bất tử, mãi mãi là niềm tự hào của các thế hệ hôm nay và mai sau.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ luôn trân trọng, ghi nhớ và dành sự chăm lo đặc biệt đến đời sống vật chất, tinh thần của các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và các tổ chức đoàn thể triển khai sâu rộng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” bằng nhiều việc làm thiết thực, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên. Nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa đã được tổ chức như: Kế hoạch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tu bổ, tôn tạo các công trình ghi công; đẩy mạnh các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ...

Các đại biểu dâng hoa tại bia ghi danh các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cùng các đại biểu đã kính cẩn đặt vòng hoa, thắp hương và dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước hương linh các Anh hùng liệt sĩ. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ”.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ nguyện tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác hậu phương quân đội, các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, lan tỏa tinh thần nhân văn sâu sắc. Đồng thời, quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng phát triển, phồn vinh và giàu đẹp.

Đinh Vũ