Đẩy nhanh tiến độ các dự án tái định cư vùng có nguy cơ cao bị ảnh hưởng thiên tai

Trước thực trạng hàng nghìn hộ dân vẫn sinh sống trong khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, tỉnh Phú Thọ đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án tái định cư vùng thiên tai, hoàn thiện hạ tầng, giao đất và hỗ trợ người dân sớm xây dựng nhà ở. Việc khẩn trương đưa các hộ dân đến nơi ở an toàn không chỉ góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai trước mùa mưa bão mà còn tạo nền tảng để người dân ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế bền vững.

Cán bộ xã Mường Động tuyên truyền, vận động người dân xóm Mường Thao thực hiện các thủ tục theo quy định để nhanh chóng di dời đến nơi ở mới.

Tại xã Mường Động - địa bàn có địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, chính quyền địa phương đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án bố trí, ổn định dân cư tập trung tại xóm Mường Thao và xóm Cũ cho trên 60 hộ dân. Các dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, điện, nước và các công trình phục vụ sinh hoạt, sản xuất, tạo điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống, giảm thiểu rủi ro do thiên tai.

Khảo sát thực tế tại khu tái định cư xóm Mường Thao cho thấy các hạng mục hạ tầng cơ bản đã hoàn thành. Đầu tháng 7/2026, UBND xã Mường Động đã ban hành Quyết định số 1004/QĐ-UBND phê duyệt phương án bố trí ổn định dân cư (tái định cư) cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc Dự án ổn định dân cư tập trung tại xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi trước đây (nay là xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ). Địa phương cũng đã tổ chức cho các hộ dân bốc thăm vị trí lô đất, làm cơ sở hoàn thiện phương án giao đất. Dự kiến trước ngày 31/7/2026, UBND xã sẽ tham mưu ban hành quyết định giao đất để các hộ dân sớm xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống.

Đồng chí Lý Thị Khánh - Trưởng phòng Kinh tế xã Mường Động cho biết: "Phòng Kinh tế đang tập trung tham mưu UBND xã hoàn thiện đầy đủ các thủ tục theo quy định, phấn đấu trong tháng 7 ban hành quyết định giao đất để người dân có thể khởi công xây dựng nhà ở ngay trong tháng 8. Đồng thời tham mưu UBND xã chỉ đạo các phòng chuyên môn và các tổ chức đoàn thể phối hợp hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ, tháo gỡ kịp thời những khó khăn trong quá trình triển khai. Mục tiêu là đẩy nhanh tiến độ, giúp các hộ dân sớm chuyển đến nơi ở mới an toàn, ổn định cuộc sống trước mùa mưa bão”.

Các hạng mục thi công dự án tái định cư tại xóm Cũ, xã Mường Động được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ.

Theo kết quả rà soát, toàn tỉnh hiện có gần 2.600 hộ với trên 10.600 nhân khẩu đang sinh sống trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và cần được sơ tán khi có tình huống thiên tai. Các hộ dân phân bố tại 65 xã, phường, tập trung chủ yếu ở các địa phương vùng cao như Yên Lập, Lạc Sơn, Nật Sơn, Mường Hoa, Yên Phú, Thượng Cốc...

Đây đều là những địa bàn có địa hình đồi núi cao, độ dốc lớn, nền địa chất phức tạp. Khi xuất hiện mưa lớn kéo dài nhiều ngày, đất đá bị bão hòa nước, làm gia tăng nguy cơ sạt lở, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân và hạ tầng dân sinh. Vì vậy, việc chủ động rà soát, cảnh báo, bố trí sắp xếp dân cư đến nơi an toàn được xác định là giải pháp cấp thiết nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Giai đoạn 2021–2025, trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình (cũ) đã triển khai 16 dự án bố trí, ổn định dân cư tập trung thuộc Chương trình bố trí dân cư vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, di cư tự do và khu vực rừng đặc dụng. Tổng cộng có 733 hộ dân được bố trí ổn định, với tổng kinh phí thực hiện 466,62 tỷ đồng.

Trong đó, tỉnh Phú Thọ (cũ) triển khai 3 dự án, bố trí ổn định 137 hộ dân theo hình thức tái định cư tập trung, tổng kinh phí 110,17 tỷ đồng. Tỉnh Hòa Bình (cũ) thực hiện 13 dự án, bố trí ổn định 596 hộ dân, với tổng kinh phí 356,45 tỷ đồng.

Nguồn lực thực hiện chương trình chủ yếu từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương nhằm đầu tư các dự án tái định cư tập trung cấp bách, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ trên địa bàn hai tỉnh Phú Thọ và Hòa Bình (cũ), với tổng vốn đầu tư 451 tỷ đồng. Đến hết năm 2025, tổng nguồn vốn đã giải ngân đạt 466,62 tỷ đồng, bao gồm vốn dự phòng ngân sách Trung ương và vốn đối ứng từ ngân sách địa phương.

Việc quản lý, sử dụng nguồn vốn được thực hiện đúng mục đích, đúng đối tượng, ưu tiên đầu tư các dự án cấp bách để di dời người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai; đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng tại các khu tái định cư, tạo điều kiện giúp người dân ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế lâu dài.

Qua triển khai cho thấy các mục tiêu cơ bản của Chương trình đã từng bước được hiện thực hóa. Nhiều hộ dân sinh sống trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai được di dời đến nơi ở an toàn. Hệ thống kết cấu hạ tầng tại các khu tái định cư từng bước được đầu tư đồng bộ. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, ổn định dân cư, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Các bộ xã Thượng Cốc rà soát các khu vực nhà dân tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao.

Đồng chí Nguyễn Huy Nhuận – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: “Trước diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp, đặc biệt là nguy cơ sạt lở đất tại các địa bàn miền núi, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương khẩn trương rà soát, cập nhật đầy đủ danh sách các hộ dân đang sinh sống trong khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, lũ quét và các loại hình thiên tai khác để kịp thời xây dựng phương án di dời, bố trí đến nơi an toàn. Đồng thời, phối hợp với các ngành, địa phương rà soát quy hoạch, quỹ đất và tiến độ triển khai các khu tái định cư, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu ổn định dân cư lâu dài, gắn với đầu tư đồng bộ hạ tầng thiết yếu và sinh kế cho người dân.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng, cập nhật các phương án phòng, chống thiên tai theo từng cấp độ rủi ro. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn người dân chủ động phòng, tránh thiên tai. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư và các kịch bản ứng phó, sẵn sàng triển khai phương châm “4 tại chỗ” hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa bão. Mục tiêu xuyên suốt là chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với thiên tai, đẩy nhanh tiến độ các dự án bố trí, ổn định dân cư, từng bước đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh”.

Đức Anh