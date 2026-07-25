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Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh thăm, tặng quà thương binh, thân nhân liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 25/7, đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy đến thăm, tặng quà thương binh, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã Hội Thịnh. Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh thăm, tặng quà thương binh, thân nhân liệt sĩĐồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh trao quà tặng thương Nguyễn Văn Ngọ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh đã đến thăm, tặng quà thương binh hạng 2/4 Nguyễn Văn Ngọ tại thôn Giữa.

Thương binh Nguyễn Văn Ngọ sinh năm 1945, là đảng viên 55 năm tuổi Đảng, từng tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Tây Nam bộ giai đoạn 1967 - 1971 và được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến sĩ Giải phóng hạng Nhì, hạng Ba.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh thăm, tặng quà thương binh, thân nhân liệt sĩĐồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh mong muốn thương binh Nguyễn Văn Ngọ tiếp tục là tấm gương sáng để giáo dục thế hệ trẻ.

Trở về địa phương, đồng chí luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia các phong trào thi đua, hiện đảm nhiệm cương vị Trưởng ban Di tích Đình làng Phú Vinh - di tích văn hóa cấp quốc gia.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh thăm, tặng quà thương binh, thân nhân liệt sĩ

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh trao quà tặng bà Lưu Thị Bính.

Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh đến thăm, tặng quà bà Lưu Thị Bính, sinh năm 1941 ở thôn Phú Ninh, là vợ liệt sĩ Phùng Minh Thược, sinh năm 1938, nhập ngũ tháng 3/1965, hy sinh ngày 15/4/1974 tại Thủ Thừa, Long An.

Nhiều năm qua, bà Bính luôn gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vượt qua khó khăn, chăm lo xây dựng gia đình và giữ gìn truyền thống cách mạng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh thăm, tặng quà thương binh, thân nhân liệt sĩĐồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh ân cần thăm hỏi, động viên bà Lưu Thị Bính.

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh ân cần hỏi thăm sức khỏe, bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Đồng chí mong muốn các thương binh, bệnh binh, người có công và gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu nước, ý chí vượt khó và tinh thần cống hiến, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh thăm, tặng quà thương binh, thân nhân liệt sĩLãnh đạo xã Hội Thịnh trao quà tặng bà Lưu Thị Bính.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, cho lo đời sống vật chất, tinh thần để các gia đình chính sách có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Miền Tây Nam Bộ Bí thư Người có công với cách mạng Ngày thương binh liệt sĩ Gia đình chính sách Tặng quà Văn phòng tỉnh ủy Trao quà truyền thống cách mạng Thế hệ trẻ
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