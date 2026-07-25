Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chiến dịch Hòa Bình

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 25/7, đoàn đại biểu của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chiến dịch Hòa Bình (phường Thống Nhất).

Đoàn đại biểu thực hiện nghi thức dâng hoa tại buổi lễ.

Đoàn đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương tại buổi lễ.

Đoàn đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương tại buổi lễ.

Đoàn do đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn có các đồng chí: Bùi Thị Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Cẩm Phương – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Dũng – Bí thư Đảng ủy phường Hòa Bình; đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương.

Nghĩa trang Liệt sĩ Chiến dịch Hòa Bình là nơi yên nghỉ của 113 liệt sĩ, những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc. Mỗi phần mộ nơi đây là một biểu thượng thiêng liêng cho lòng yêu nước và sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc, vì hòa bình, tự do và hạnh phúc của Nhân dân.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí thiêng liêng, đoàn đại biểu đã trang trọng đặt vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ”, dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn đại biểu thắp hương trên phần mộ Anh hùng liệt sĩ Cù Chính Lan.

Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh thắp hương trên các phần mộ liệt sĩ tại nghĩa trang.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, các thành viên trong đoàn nguyện giữ gìn, kế thừa và phát huy những thành quả cách mạng của thế hệ cha anh để xây dựng đất nước Việt Nam và tỉnh Phú Thọ ngày càng phồn vinh, phát triển. Đồng thời, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm và làm tốt hơn nữa công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Hồng Duyên