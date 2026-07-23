Gỡ khó, đẩy nhanh tiến độ các cụm công nghiệp

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, cùng với phát triển hệ thống các khu công nghiệp, Phú Thọ đang tập trung đẩy mạnh đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp (CCN). Các giải pháp tháo gỡ khó khăn được chỉ đạo quyết liệt với mục tiêu tạo quỹ đất sạch, sẵn sàng đón nhà đầu tư đến triển khai các dự án sản xuất, kinh doanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga kiểm tra dự án Cụm công nghiệp Thổ Tang - Lũng Hòa.

“Vướng ở đâu, gỡ ở đó”

Các CCN được xác định là vệ tinh quan trọng của khu công nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, chế biến nông - lâm sản, cơ khí, điện tử... mở rộng sản xuất ngay tại địa phương.

Tuy nhiên, nhiều dự án đầu tư CCN phải mất nhiều thời gian để hoàn thành việc giải phóng mặt bằng do hồ sơ đất đai qua nhiều thời kỳ còn bất cập, nguồn gốc sử dụng đất phức tạp hoặc người dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường. Bên cạnh đó là những vướng mắc về thủ tục đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất, đấu nối hạ tầng kỹ thuật...

Đơn cử như dự án CCN Phú Hộ có quy mô 75 ha, tổng mức đầu tư hơn 532 tỷ đồng. Khi doanh nghiệp phản ánh khó khăn về hồ sơ đất đai, tái định cư và tiến độ giao đất, lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan xác định rõ mốc thời gian hoàn thành từng phần việc, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư chủ động nguồn lực để triển khai dự án ngay sau khi được giao mặt bằng.

Còn dự án CCN Thổ Tang - Lũng Hòa có quy mô gần 34,7 ha. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng mới chỉ hoàn thành khoảng 28% diện tích. Theo ông Lê Chính Hùng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Bình Minh, chủ đầu tư dự án: Doanh nghiệp đã ứng kinh phí bồi thường, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân trong nhiều năm. Tuy nhiên, một số hộ dân vẫn chưa đồng thuận với phương án bồi thường, yêu cầu mức hỗ trợ cao hơn quy định khiến dự án chưa đủ điều kiện để được giao đất triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Nhận diện rõ những tồn tại, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh liên tục tổ chức các cuộc làm việc chuyên đề, kiểm tra trực tiếp tại hiện trường và yêu cầu từng sở, ngành, địa phương rà soát tiến độ từng dự án để xử lý theo hướng “vướng ở đâu, gỡ ở đó”.

Đầu tháng 7/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga trực tiếp kiểm tra tiến độ và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn tại dự án CCN Thổ Tang - Lũng Hòa. Đồng chí yêu cầu UBND các xã Vĩnh Thành, Thổ Tang cùng các ngành liên quan phối hợp tăng cường tuyên truyền, đối thoại với người dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình thu hồi đất. Đối với các trường hợp không chấp hành, các cơ quan chức năng cần hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thực hiện quy trình kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật, phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong quý IV/2026.

Điều đáng ghi nhận là cách điều hành của tỉnh đã có nhiều thay đổi. Nhiều khó khăn được giải quyết ngay tại hiện trường, từng dự án được phân công rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý. Điều đó không chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ mà còn tạo thêm niềm tin cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội tại Phú Thọ.

Tạo quỹ đất sạch, mở dư địa tăng trưởng

Cùng với việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án đang triển khai, Phú Thọ cũng chủ động chuẩn bị quỹ đất công nghiệp cho giai đoạn phát triển mới.

Mới đây, Sở Công Thương tổ chức lễ công bố và trao quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập 3 CCN: Đầm Đuống, Yên Phương, Sơn Lôi. Giám đốc Sở Công Thương Trần Quang Tuấn cho biết, đây là những CCN đầu tiên được thành lập sau khi tỉnh Phú Thọ mới được hình thành trên cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính. Không chỉ có ý nghĩa mở rộng không gian phát triển cho ngành công nghiệp địa phương, việc thành lập 3 CCN là minh chứng cho sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự phối hợp trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng công nghiệp.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng chú trọng việc mở rộng dư địa cho các CCN hiện hữu. Tiêu biểu như CCN Tân Phú đã được UBND tỉnh quyết định điều chỉnh mở rộng với tổng diện tích 49,15 ha, thu hút các nhóm dự án công nghiệp chế biến, chế tạo phục vụ nông nghiệp, công nghiệp cơ khí, dệt may, da giày, chế biến thực phẩm...

Cụm công nghiệp Tân Phú (xã Tân Sơn) được mở rộng để đẩy mạnh thu hút đầu tư.

Đặc biệt, tỉnh đang rà soát, điều chỉnh quy hoạch hệ thống CCN theo hướng phù hợp với không gian phát triển mới sau hợp nhất. Theo phương án điều chỉnh, nhiều CCN không còn phù hợp sẽ được đưa ra khỏi quy hoạch; đồng thời bổ sung các CCN có lợi thế về giao thông, kết nối hạ tầng và phát triển theo mô hình xanh, tuần hoàn, sinh thái, công nghệ cao.

Theo thống kê của Sở Công Thương, toàn tỉnh đã thành lập 67 CCN, trong đó có 35 CCN đi vào hoạt động, thu hút khoảng 930 dự án thứ cấp, tạo việc làm cho trên 37.000 lao động. Tuy nhiên, tỷ lệ lấp đầy bình quân mới đạt khoảng 53%; nhiều CCN vẫn đang trong quá trình giải phóng mặt bằng hoặc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.

Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư đang có xu hướng dịch chuyển mạnh vào các địa phương có quỹ đất công nghiệp sạch và hạ tầng hoàn chỉnh, việc tỉnh quyết liệt tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án CCN không chỉ giải quyết bài toán trước mắt mà còn tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Khi từng mét vuông mặt bằng được giải phóng, từng tuyến đường được kết nối và từng thủ tục được rút ngắn, những CCN sẽ dần trở thành những cực tăng trưởng mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo thêm việc làm, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp. Từ đó, góp phần mở ra dư địa phát triển bền vững cho Phú Thọ trong giai đoạn mới.

Ngọc Tuấn