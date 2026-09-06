Mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP Minh Đài

Vị cay nồng của chẩm chéo, hương khói đượm trong từng thớ thịt sấy, vị ngọt của mật ong hoa rừng, chút chát dịu nơi chén chè xanh... Mỗi hương vị như giữ lại một phần hơi thở của đất trời, của nếp sống và bàn tay người Minh Đài. Từ gian bếp, phiên chợ vùng cao, những sản vật quen thuộc nay đã có tên gọi, bao bì và dấu chứng nhận OCOP. Song để món quà quê nhà đi xa hơn, câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm cần được viết tiếp bằng chất lượng, tính chuyên nghiệp và thị trường rộng mở.

Hợp tác xã Chăn nuôi, sản xuất và chế biến gà ủ muối Tân Sơn chú trọng bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm.

Từ sản vật quê nhà đến hàng hóa có thương hiệu

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Minh Đài được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Minh Đài, Mỹ Thuận và Văn Luông. Trên diện tích gần 85km2 là hơn 5.600 hộ với 24.900 khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 70%. Những đồi chè, cánh rừng cùng tập quán sản xuất, chế biến được trao truyền qua nhiều thế hệ đã làm nên nguồn sản vật phong phú, mang nét riêng của vùng đất này.

Minh Đài hiện có 7 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao, gồm chè, mật ong hoa rừng, chấm chéo, thịt trâu sấy, thịt lợn sấy, gà ủ muối... Đằng sau mỗi sản phẩm là nguyên liệu được gây trồng, thu hái tại địa phương và kinh nghiệm chắt chiu qua năm tháng. Khi bước vào chương trình OCOP, cách làm quen thuộc đó được chuẩn hóa: Quy trình sản xuất chặt chẽ hơn, yêu cầu an toàn thực phẩm được coi trọng, bao bì, nhãn hiệu và truy xuất nguồn gốc từng bước hoàn thiện. Nhờ vậy, sản vật Minh Đài đã rời những phiên chợ để có mặt tại cửa hàng, hội chợ và đến với người mua ngoài địa phương. Tấm giấy chứng nhận mở ra một cánh cửa, nhưng sức sống của sản phẩm lại nằm trong từng mẻ hàng đến tay người tiêu dùng: Chấm chéo phải giữ được vị cay thơm vốn có; thịt sấy cần đượm mùi khói mà vẫn bảo đảm an toàn; mật ong, chè phải ổn định về chất lượng. Cùng với hương vị là mẫu mã phù hợp, nguồn hàng đều đặn và sự chỉn chu trong từng khâu.

Mỗi đơn hàng được nối dài kéo theo nhu cầu về nguyên liệu, thu mua, chế biến và đóng gói. Vì thế, người trồng chè có thêm nơi tiêu thụ, người nuôi ong và các hộ làm thực phẩm có cơ hội tăng thu nhập. Những bí quyết chế biến gắn với đời sống đồng bào dân tộc thiểu số cũng nhờ đó được gìn giữ, tiếp nối, mang theo câu chuyện về đất, về người và nếp sống ở Minh Đài.

Thêm hướng đi cho sản phẩm

Giai đoạn 2026-2030, Minh Đài phấn đấu tiêu chuẩn hóa, nâng hạng và phát triển mới từ 2-3 sản phẩm OCOP 3 sao; lựa chọn một sản phẩm đủ tiềm năng để nâng lên 4 sao. Mục tiêu đó cho thấy địa phương đang hướng sự quan tâm vào chất lượng và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Theo đó, Minh Đài lựa chọn những sản vật đặc trưng, sản phẩm truyền thống có tiềm năng để hỗ trợ hoàn thiện quy trình, hồ sơ và tham gia phân hạng. Với sản phẩm đã đạt 3 sao, yêu cầu đặt ra là củng cố vùng nguyên liệu, đầu tư chế biến sâu, cải tiến bao bì, truy xuất nguồn gốc và bảo hộ nhãn hiệu. Mỗi sản phẩm cần có câu chuyện riêng, giúp người mua hiểu thêm về nơi sản xuất, cách chế biến và nét văn hóa được gửi gắm bên trong.

Đồng chí Hoàng Anh Nghĩa - Chủ tịch UBND xã cho biết, xã hướng tới hình thành các chuỗi sản xuất hàng hóa ổn định, có sự tham gia của người dân, hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp. Liên kết từ vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sẽ từng bước khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, giúp các chủ thể chủ động hơn về sản lượng, chất lượng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường.

Cùng với củng cố các kênh tiêu thụ truyền thống, Minh Đài chú trọng đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử và nền tảng bán hàng trực tuyến. Các chủ thể được hỗ trợ sử dụng tem QR, mã số, mã vạch, nâng cấp bao bì và ứng dụng công nghệ trong quảng bá, quản lý chất lượng.

Minh Đài cũng mở thêm hướng đi từ du lịch nông thôn. Những đồi chè xanh, không khí trong lành và bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số tạo nên sức hấp dẫn riêng. Một số cơ sở lưu trú đã dành nơi trưng bày chè, gà ủ muối và các sản phẩm địa phương. Xã định hướng mở rộng điểm giới thiệu OCOP tại cơ sở lưu trú, lễ hội, trên các tua, tuyến du lịch để du khách tiếp cận sản phẩm ngay trong không gian đã sinh ra nó.

Chuyến đi tới Minh Đài sẽ trọn vẹn khi du khách được ngắm đồi chè, thưởng thức món ăn bản địa, rồi chọn một món quà mang về. Hương chè, vị chấm chéo hay miếng thịt sấy sẽ gợi nhớ về vùng đất đã qua. Khi sản xuất, thương mại và du lịch gặp nhau, sản phẩm OCOP có thêm đường đi xa, còn người Minh Đài có thêm cơ hội làm giàu từ nguyên liệu, kinh nghiệm và bản sắc quê mình.

Hương Giang