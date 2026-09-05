Yên Lập – Chuyển mình từ vùng đất khó

Chủ động chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đầu tư hạ tầng và tháo gỡ điểm nghẽn giao thông, xã Yên Lập đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

Đòn bẩy từ không gian phát triển mới

Về Yên Lập những ngày này, dễ nhận thấy diện mạo địa phương có nhiều đổi thay. Những tuyến đường bê tông nối dài qua các thôn, vùng đồi xanh cùng nhịp sản xuất tại Cụm công nghiệp Yên Lập đang tạo nên sức sống mới trên vùng đất từng gặp nhiều khó khăn về vị trí địa lý.

Từng đối mặt với những hạn chế do xa các trung tâm kinh tế, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Yên Lập xác định phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, chủ động chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đầu tư hạ tầng. Qua đó, bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Lãnh đạo xã Yên Lập kiểm tra hạ tầng giao thông trên địa bàn.

Trong nông nghiệp, diện tích gieo trồng cây hằng năm vụ Xuân đạt trên 1.000ha. Việc đưa giống mới chất lượng cao vào sản xuất, chủ động phòng trừ sâu bệnh giúp 756ha lúa Xuân đạt năng suất bình quân vượt kế hoạch; tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt hơn 5.818 tấn.

Chăn nuôi tiếp tục phát triển theo hướng tập trung, an toàn dịch bệnh, nâng cao giá trị. Tổng đàn duy trì gần 950 con trâu, hơn 600 con bò và khoảng 190.000 con gia cầm. Các mô hình trang trại, gia trại ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Lâm nghiệp là một trong những điểm sáng của địa phương. 6 tháng đầu năm, diện tích trồng rừng tập trung đạt trên 310ha, vượt kế hoạch năm; hơn 61.000 cây phân tán được trồng mới. Phát triển kinh tế rừng vừa tạo sinh kế, vừa góp phần bảo vệ hệ sinh thái, duy trì độ che phủ rừng và nguồn nước.

Cùng với đó, xã duy trì 148,6ha nuôi trồng thủy sản, đạt 100% kế hoạch năm; sản lượng 6 tháng ước đạt hơn 215 tấn. Các tiêu chí nông thôn mới tiếp tục được củng cố.

Xung lực mới từ công nghiệp và dịch vụ

Công nghiệp, dịch vụ trở thành động lực quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Yên Lập. Toàn xã hiện có hơn 100 doanh nghiệp và trên 1.300 hộ kinh doanh cá thể, tạo việc làm ổn định cho hơn một nửa lực lượng lao động xã hội trên địa bàn.

Cơ sở hạ tầng công cộng đang được đầu tư trên địa bàn xã Yên Lập nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Trọng tâm phát triển công nghiệp là Cụm công nghiệp Yên Lập với quy mô 40ha. Đến nay, cụm thu hút 11 dự án đăng ký đầu tư; 5 doanh nghiệp hoàn thiện hạ tầng, đi vào hoạt động, tạo việc làm thường xuyên cho gần 1.600 lao động địa phương. Các ngành may mặc, sản xuất vải bạt, chế biến gỗ xuất khẩu từng bước trở thành những lĩnh vực sản xuất chủ lực, tạo điều kiện để người dân “ly nông bất ly hương”.

Tại Điểm công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Hưng Long, một số doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, tạo việc làm cho hàng trăm lao động với mức thu nhập từ 10 - 15 triệu đồng/người/tháng.

Xã đã khởi công 12 công trình, gồm 4 công trình dân dụng và 8 công trình giao thông. UBND xã cũng hỗ trợ xi măng cho các nhóm hộ, thôn làm trên 13km đường bê tông xi măng loại C, với tổng kinh phí khoảng 3 tỷ đồng, góp phần cải thiện giao thông, thúc đẩy giao thương, nâng cao đời sống người dân.

Kinh tế phát triển tạo đà tăng thu ngân sách. Đến hết tháng 6/2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 53 tỷ đồng, bằng 95% dự toán năm.

Theo đồng chí Bùi Xuân Tiến- Phó Chủ tịch UBND xã Yên Lập, để thu hút và giữ chân nhà đầu tư, chính quyền địa phương tập trung cải cách thủ tục hành chính, chủ động hỗ trợ doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Công tác giải ngân vốn đầu tư công được đẩy mạnh, tạo điều kiện hoàn thiện hạ tầng trường học, công viên trung tâm, giao thông nông thôn và các công trình thiết yếu.

Khơi thông nút thắt giao thông

Bên cạnh kết quả đạt được, Yên Lập vẫn còn những điểm nghẽn cần tháo gỡ, trong đó hạ tầng giao thông kết nối là vấn đề đáng quan tâm.

Tuyến đường trục chính nối Cụm công nghiệp Yên Lập với trung tâm xã và các khu vực lân cận hiện còn hẹp, một số đoạn xuống cấp. Hạn chế này ảnh hưởng đến việc vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa của doanh nghiệp, nhu cầu đi lại, giao thương của người dân.

Để phát huy hiệu quả Cụm công nghiệp Yên Lập, tạo thuận lợi thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế, UBND xã đang phối hợp với các sở, ngành liên quan đề xuất UBND tỉnh sớm đầu tư tuyến đường đô thị kết nối trung tâm xã với Cụm công nghiệp Yên Lập, chiều dài khoảng 3,2km.

Một góc xã Yên Lập.

Việc hoàn thiện tuyến đường được kỳ vọng giảm chi phí vận tải cho doanh nghiệp, nâng cao khả năng kết nối, tạo điều kiện thu hút đầu tư, tăng nguồn thu ngân sách và mở rộng cơ hội việc làm cho lao động địa phương.

Theo đồng chí Bùi Xuân Tiến, thời gian tới, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện các khâu đột phá, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với thương mại, dịch vụ; thúc đẩy phong trào học tập số, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cho cán bộ và Nhân dân. Địa phương cũng chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn và khu vực.

Với tinh thần chủ động, năng động và khát vọng vươn lên, Yên Lập đang từng bước khai thác lợi thế, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, toàn diện và bền vững.

Hồng Trung