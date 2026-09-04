“Bệ phóng" cho sản xuất, kinh doanh

Bám sát định hướng chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh, ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh chủ động đưa dòng vốn ưu đãi đến đúng “địa chỉ”, trở thành “bệ phóng” vững chắc thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Nhờ nguồn vốn vay ngân hàng, nhiều hộ dân xã Lạc Thủy có điều kiện phát triển kinh tế gia đình.

Khơi thông dòng vốn

Thời gian qua, tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh tiếp tục đà tăng trưởng tích cực; chỉ số sản xuất công nghiệp tính đến tháng 7 tăng 24,3%, trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 25,18%. Nhiều ngành chủ lực như sản xuất linh kiện điện tử, xe có động cơ, thiết bị điện, giấy và sản phẩm từ giấy duy trì mức tăng trưởng cao. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng đạt hơn 91,2 nghìn tỷ đồng, tăng 15,3%...

Tính đến ngày 20/7, toàn tỉnh có 2.943 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký đạt 34,2 nghìn tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 14,4 nghìn lao động. Toàn tỉnh có 704 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 2,3% so với cùng kỳ. Để “bánh xe” kinh tế vận hành trơn tru, dòng vốn tín dụng giữ vai trò quan trọng. Tính đến cuối tháng 8/2026, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt gần 340 nghìn tỷ đồng, tăng 4,39% so với cuối năm 2025. Đáng chú ý, tiền gửi đạt hơn 335,4 nghìn tỷ đồng, trong khi phát hành giấy tờ có giá đạt 4,5 nghìn tỷ đồng, ghi nhận mức tăng bứt phá 155,95%.

Sự tăng trưởng ổn định của nguồn vốn huy động đã tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động tín dụng. Tổng dư nợ tín dụng toàn tỉnh ước đạt gần 401 nghìn tỷ đồng, tăng 8,82% so với thời điểm cuối năm 2025. Điểm sáng nằm ở “bức tranh tín dụng” phân theo ngành kinh tế. Lĩnh vực công nghiệp và xây dựng dẫn đầu về tốc độ bứt phá khi dư nợ đạt gần 99,3 nghìn tỷ đồng, tăng 17,58% so với cuối năm trước. Điều này phản ánh nguồn lực ngân hàng đang đồng hành tích cực cùng các dự án đầu tư và hoạt động sản xuất quy mô lớn trên địa bàn. Bên cạnh đó, lĩnh vực thương mại - dịch vụ duy trì tỷ trọng lớn nhất với hơn 262,6 nghìn tỷ đồng, tăng 5,8%, nông - lâm - thủy sản đạt hơn 39 nghìn tỷ đồng, tăng 9,16%, tạo đà phát triển toàn diện cho cả 3 khu vực kinh tế.

Trợ lực tăng trưởng

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 4 đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn giá rẻ.

Nhìn vào cấu trúc tín dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên, tính đến cuối tháng 8/2026, dư nợ toàn tỉnh đã đạt gần 228,9 nghìn tỷ đồng, tăng 16,21% so với cuối năm 2025. Nguồn vốn chính sách và ưu đãi tiếp tục thể hiện rõ vai trò bệ đỡ cho kinh tế tư nhân, giúp doanh nghiệp vượt qua thách thức, mở rộng thị trường. Tín dụng cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt mức ấn tượng 142,4 nghìn tỷ đồng, tăng 18,22%. Khối doanh nghiệp nhỏ và vừa - lực lượng nòng cốt của kinh tế địa phương nhận được sự trợ lực gần 70,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,78%. Đặc biệt, dòng vốn đầu tư cho công nghiệp hỗ trợ đạt mức tăng 106,87%, với 8.163 tỷ đồng, trong khi cho vay ứng dụng công nghệ cao tăng 65,6%, đạt 84 tỷ đồng. Dù tín dụng xuất khẩu gặp nhiều áp lực thế giới và giảm 29,95%, còn 7.790 tỷ đồng, hệ thống ngân hàng vẫn nỗ lực linh hoạt cơ cấu lại các nhóm vốn hỗ trợ khác để tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị kinh doanh. Đánh giá những kết quả này, đồng chí Trương Thu Hòa - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Khu vực 4 khẳng định: “Chúng tôi xác định lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh không chỉ đơn thuần là nơi cung ứng vốn, mà phải là đối tác đồng hành, tháo gỡ từng điểm nghẽn thủ tục, đẩy mạnh chuyển đổi số để dòng vốn tìm đến đúng phương án sản xuất khả thi, tạo ra giá trị gia tăng thực sự cho nền kinh tế”.

Tự tin bứt phá

Sự tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô tín dụng luôn song hành cùng bài toán quản trị rủi ro. Tuy nhiên, tính đến cuối tháng 8/2026, nợ xấu toàn địa bàn ước ở mức 0,76% tổng dư nợ, giảm 26 tỷ đồng. Việc duy trì tỷ lệ nợ xấu an toàn dưới ngưỡng 1% cho thấy năng lực thẩm định và chất lượng tín dụng của các tổ chức trên địa bàn đang được kiểm soát rất tốt.

Song song đó, làn sóng chuyển đổi số và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục lan tỏa sâu rộng. Các ngân hàng trên địa bàn chủ động phối hợp trong việc thanh toán dịch vụ công, chi trả an sinh xã hội, phát triển hệ sinh thái ngân hàng số qua mã QR, ứng dụng di động, giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ tài chính hiện đại. Theo đồng chí Trương Thu Hòa, bước sang tháng 9 và những tháng cuối năm 2026, dự báo nhu cầu vốn cho sản xuất, tiêu dùng sẽ tiếp tục tăng cao. Để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp, ngành Ngân hàng tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và của tỉnh, chủ động cân đối nguồn vốn, tiếp tục hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, dự án trọng điểm và ngành kinh tế động lực. Đồng thời, đẩy mạnh Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, phối hợp với các sở, ngành tiếp nhận, xử lý các phản ánh, tháo gỡ vướng mắc về điều kiện vay vốn, minh bạch hóa quy trình nội bộ. Cùng với đó, thắt chặt giám sát an toàn vi mô, chủ động nhận diện rủi ro từ sớm, phân loại nợ và trích lập dự phòng đầy đủ; đồng thời đẩy mạnh phòng, chống tội phạm công nghệ cao để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền và vay vốn.

Với sự chủ động, linh hoạt và tinh thần đồng hành thiết thực, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã và đang khẳng định vai trò trụ cột tài chính vững chắc, tạo đà cho doanh nghiệp bứt phá, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hồng Trung