Phú Thọ mở rộng không gian đối ngoại, thúc đẩy hợp tác đầu tư và quảng bá địa phương tại châu Âu

Thực hiện chương trình đối ngoại năm 2026, từ ngày 22/8 đến 31/8/2026, đoàn công tác tỉnh Phú Thọ do đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm hữu nghị, tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và quảng bá địa phương tại Cộng hòa Italia, Vương quốc Bỉ và Cộng hòa Liên bang Đức.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Đình Thi - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lương Đức Minh - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Bình; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị.

Chuyến công tác nhằm mục tiêu tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế và huy động các nguồn lực mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang trao tượng Quốc Tổ Hùng Vương tặng đồng chí Nguyễn Đắc Thành - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Mở rộng hợp tác kinh tế, thúc đẩy chuỗi cung ứng với các đối tác Italia

Tại Cộng hòa Italia, đoàn công tác đã có buổi làm việc với ông Phạm Văn Hồng - Chủ tịch Phòng Thương mại Italia - Việt Nam (CCIV) và các doanh nghiệp thành viên.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang đã giới thiệu khái quát tiềm năng, lợi thế, định hướng thu hút đầu tư của Phú Thọ. Đồng chí đề nghị CCIV tiếp tục làm cầu nối để kết nối các doanh nghiệp của tỉnh tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng toàn cầu; đồng thời hỗ trợ quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm thế mạnh của Phú Thọ tại thị trường châu Âu.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã khảo sát mô hình thương mại outlet tại Serravalle để nghiên cứu kinh nghiệm phát triển dịch vụ gắn với du lịch.

Đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Italia, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang đã giới thiệu những tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của tỉnh trong giai đoạn mới. Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị Đại sứ quán tiếp tục phát huy vai trò cầu nối ngoại giao, tích cực hỗ trợ Phú Thọ trong việc mở rộng liên kết cấp địa phương, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, đồng thời quảng bá hình ảnh, giá trị văn hóa Đất Tổ đến các đối tác Italia.

Thúc đẩy hợp tác tăng trưởng xanh, chuyển đổi số nông nghiệp tại Bỉ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang phát biểu tại buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ - Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu.

Tại Vương quốc Bỉ, đoàn công tác đã làm việc với chính quyền Vùng Flanders. Trao đổi với ông Danny Van den Bossche - Trưởng Ban Tư vấn, Chính sách và Nghiên cứu nông nghiệp Vùng Flanders, hai bên đã thảo luận về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và các giải pháp quản lý tài nguyên nông nghiệp chính xác. Phú Thọ mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Flanders trong việc xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn, chuỗi liên kết khép kín thích ứng với biến đổi khí hậu.

Làm việc với Hội Trí thức và chuyên gia Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg (ViLaB), đoàn công tác ghi nhận các đề xuất hợp tác chiến lược về đô thị thông minh, y tế chuyên sâu và du lịch di sản, hướng tới kết nối mạng lưới chuyên gia quốc tế hỗ trợ doanh nghiệp Phú Thọ tiếp cận thị trường EU.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác tại Đại sứ quán, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, kiêm nhiệm Đại Công quốc Luxembourg, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên minh châu Âu (EU) Nguyễn Hương Trà khẳng định: Đại sứ quán luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ tỉnh Phú Thọ kết nối hợp tác địa phương và xúc tiến đầu tư, thương mại tại Bỉ và khu vực châu Âu.

Đồng thời, Đại sứ cam kết sẽ tích cực phối hợp thúc đẩy các hoạt động ngoại giao văn hóa, góp phần quảng bá và lan tỏa giá trị hai di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO ghi danh là Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ.

Kết nối doanh nghiệp, kiều bào tại Đức

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang và đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ tại buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Tại Cộng hòa Liên bang Đức, đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Tập đoàn đa quốc gia Bayer AG tại Berlin. Đồng chí Bùi Văn Quang đề nghị tập đoàn nghiên cứu cơ hội hợp tác, hỗ trợ ứng dụng kỹ thuật cao nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giảm phát thải cho các sản phẩm cây ăn quả chủ lực của địa phương như bưởi, chuối, cam.

Đến thăm Trung tâm Thương mại Đồng Xuân và cộng đồng kiều bào tại Berlin, đoàn công tác đã thăm hỏi đời sống kiều bào Việt tại Đức, đồng thời vận động các doanh nhân Việt kiều tích cực làm cầu nối đưa các nguồn lực đầu tư, thương mại và du lịch hướng về xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng phát triển.

Tại buổi làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức Nguyễn Đắc Thành, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang cùng đoàn công tác đã trao đổi sâu rộng về các giải pháp nhằm khai thác, phát huy tối đa các nguồn lực về khoa học - công nghệ, kinh tế từ các đối tác Đức. Hai bên thống nhất các phương án kết nối cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và phát huy vai trò cầu nối của kiều bào để phục vụ cho sự phát triển của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang và đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh thăm, làm việc với Tập đoàn Bayer AG, Cộng hoà Liên bang Đức.

Chuyến công tác tại ba nước châu Âu của đoàn lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đạt được nhiều kết quả thực chất, toàn diện. Thông qua việc triển khai bài bản, gắn kết chặt chẽ giữa ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa, Phú Thọ có thêm cơ hội để mở rộng hợp tác, quảng bá hình ảnh về một địa phương có không gian phát triển rộng mở, hạ tầng kết nối đồng bộ cùng môi trường đầu tư thông thoáng, an toàn.

Để phát huy tối đa kết quả đạt được, tỉnh tiếp tục chỉ đạo sát sao các sở, ngành chủ động duy trì liên lạc, cụ thể hóa các nội dung đã trao đổi, ghi nhớ; quyết tâm chuyển hóa các cam kết đối ngoại thành các dự án đầu tư và chương trình chuyển giao công nghệ cụ thể.