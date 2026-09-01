Tập trung sắp xếp cơ sở giáo dục; bảo đảm chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý

Bộ GDĐT đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, đơn vị tập trung sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, bảo đảm chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý trong quá trình sắp xếp mạng lưới.

Tập trung rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục

Bộ GDĐT ban hành Công văn số 5747/BGDĐT-GDNNGDTX ngày 25/8/2026 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2026-2027 đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên. Trong đó, Bộ GDĐT đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, đơn vị tập trung sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên; bảo đảm ổn định về vị trí việc làm, chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý trong quá trình sắp xếp mạng lưới...

Cụ thể, Bộ GDĐT đề nghị tập trung rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quy mô dân số, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu nhân lực của từng địa phương; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, ngành, nghề đào tạo trùng lặp, quy mô nhỏ, hiệu quả thấp.

Bảo đảm đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục phù hợp với quy mô, cơ cấu, ngành, nghề đào tạo và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của cơ sở giáo dục, bảo đảm ổn định về vị trí việc làm, chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý trong quá trình sắp xếp mạng lưới.

Sắp xếp hợp lý mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, lớp, phân hiệu, điểm trường phân bố hợp lý, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thông suốt, không bị gián đoạn hoạt động giảng dạy và quản lý, thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên khi sắp xếp tổ chức.

Hoàn thiện thể chế, sắp xếp mạng lưới và kiện toàn tổ chức, quản trị cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Tập trung sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất từ Trung ương đến địa phương; có lộ trình, bám sát chỉ đạo của Trung ương; tinh gọn đầu mối, giảm trùng lặp chức năng, tạo tiền đề hình thành mô hình trung học nghề gắn với học tập suốt đời và phân luồng sau THCS.

Rà soát, hoàn thiện điều kiện hoạt động và kiện toàn quản trị cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định mới.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp rà soát giấy chứng nhận đăng ký, đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đã được cấp và hoàn thiện, bổ sung các điều kiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định mới;

Sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy chế tổ chức và hoạt động, kiện toàn hội đồng trường và các thiết chế quản trị nhàtrường phù hợp với Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2025 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Sở GDĐT hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện cácquy định chuyển tiếp, không để phát sinh khoảng trống pháp lý, gián đoạn hoạt động đào tạo và ảnh hưởng đến quyền lợi của người học.

Tham mưu Bộ ngành, cơ quan Trung ương, UBND cấp tỉnh hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp.

Tập trung triển khai mô hình trung học nghề; phát triển ngành, nghề trọng điểm, công nghệ cao và đào tạo nhân lực kỹ năng cao; hỗ trợ đổi mới chương trình, phát triển đội ngũ, đào tạo lại, nâng cao kỹ năng và tăng cường đào tạo tại doanh nghiệp.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, sử dụng và phát triển nhân lực; khuyến khích doanh nghiệp bố trí, sử dụng nguồn lực và kinh phí cho đào tạo, đào tạo lại, nâng cao kỹ năng người lao động.

Khẩn trương rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục thường xuyên công lập

Sở GDĐT tham mưu UBND cấp tỉnh tiếp tục khẩn trương rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục thường xuyên công lập theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 777/TTg-TCCV, Công văn số 814/TTg-TCCV và các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bảo đảm các cơ sở giáo dục thường xuyên công lập sau sắp xếp hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt ngay từ đầu năm học.

Đồng thời rà soát, kiện toàn bộ máy, bố trí đủ đội ngũ nhà giáo đối với các cơ sở giáo dục thường xuyên công lập để thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở (THCS), cấp trung học phổ thông (THPT).

Phối hợp với Sở Nội vụ để bố trí công chức có chuyên môn nghiệp vụ quản lý nhà nước về giáo dục thường xuyên tại cấp xã.

Bố trí ngân sách địa phương hỗtrợ kinh phí hoạt động, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các trungtâm giáo dục thường xuyên, trung tâm GDNN - giáo dục thường xuyên và trung tâm học tập cộng đồng sau sắp xếp, sử dụng hiệu quả các cơ sở vật chất, thiết bị sau sắp xếp cơ sở giáo dục thường xuyên.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới trung tâm học tập cộng đồng tại các xã, phường, đặc khu; chú trọng nâng cấp trung tâm học tập cộng đồng thành trung tâm học tập số phục vụ cho việc xây dựng xã học tập, xây dựng nông thôn mới.

Theo Chinhphu.vn