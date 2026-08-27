Hướng dẫn tổ chức, hoạt động của trường mầm non, phổ thông sau sắp xếp

Toàn văn Công văn số 5555/BGDĐT-GDPT ngày 18/8/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập sau sắp xếp.

Mục đích của việc sắp xếp các trường mầm non, phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 5555/BGDĐT-GDPT ngày 18/8/2026 gửi các Sở GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập sau sắp xếp.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2026 củaChính phủ về cơ cấu, số lượng và một số chính sách đối với Hiệu trưởng, Giám đốc, Phó hiệu trưởng, Phó giám đốc, nhân sự hỗ trợ giáo dục khi thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã; Công văn số 777/TTg-TCCV ngày 10 tháng 7 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáodục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã; Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập sau sắp xếp như sau:

Mục đích: Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập sau sắp xếp theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP, bảo đảm hoạt động ổn định, liên tục, thống nhất ngay từ năm học 2026-2027.

Hướng dẫn cơ chế quản lý, quản trị, tổ chức hoạt động chuyên môn, bố trívà sử dụng đội ngũ, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản và các nguồn lực của cơ sở giáo dục sau sắp xếp, phù hợp với quy mô, số lượng địa điểm và điều kiện thực tế.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị; phát huy hiệu quả sử dụng đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị và các nguồn lực; duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục.

Yêu cầu đối với các trường mầm non, phổ thông sau sắp xếp

Yêu cầu: Tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục sau sắp xếp thực hiện theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP, hướng dẫn tại Công văn này và các quy định pháp luật có liên quan;

Tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành đối với các nội dung không bị tác động bởi việc sắp xếp, bảo đảm hoạt động giáo dục ổn định, liên tục, không làm gián đoạn việc thực hiện chương trình giáo dục.

Bảo đảm quyền học tập của người học; quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân sự hỗ trợ giáo dục và các đối tượng có liên quan; duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân.

Bảo đảm thống nhất trong quản lý, quản trị và sử dụng các nguồn lực của cơ sở giáo dục; đồng thời phát huy tính chủ động, linh hoạt của các bộ phận, cá nhân theo nhiệm vụ được phân công, ủy quyền, phù hợp với quy mô, số lượng địa điểm, điều kiện thực tế và đặc điểm đia bàn.

Xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan quản lý; trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó, các bộ phận, cá nhân trong cơ sở giáo dục; bảo đảm phân công, phối hợp, kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, quản trị; thực hiện thống nhất việc quản lý hồ sơ, dữ liệu, nhân sự, chuyên môn, tài chính, tài sản và các hoạt động quản lý khác trên môi trường số.

Tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu trong toàn cơ sở giáo dục, với cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và cáccơ sở dữ liệu có liên quan theo quy định.

Toàn văn Công văn số 5555/BGDĐT-GDPT hướng dẫn tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập sau sắp xếp

Hướng dẫn tổ chức, hoạt động của các trường mầm non sau sắp xếp

Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của cơ sở phổ thông sau sắp xếp

Theo chinhphu.vn