Phường Vĩnh Phúc: 665 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng dịp 2/9

Sáng 26/8, Đảng ủy phường Vĩnh Phúc tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên.

Đợt 2/9 năm nay, Đảng bộ phường Vĩnh Phúc có 665 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đồng chí được trao tặng sớm Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được trao tặng sớm Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 17 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 7 đồng chí 55 năm tuổi Đảng, 8 đồng chí 50 năm tuổi Đảng, 37 đồng chí 45 năm tuổi Đảng, 52 đồng chí 40 năm tuổi Đảng, 490 đồng chí 35 năm tuổi Đảng và 52 đồng chí 30 năm tuổi Đảng.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và lòng trung thành của mỗi đảng viên đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.

Đồng chí đề nghị các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiên phong, gương mẫu; đồng thời phát huy kinh nghiệm, trí tuệ và uy tín, tích cực đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền và địa phương, là những tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Đối với Đảng bộ phường Vĩnh Phúc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện để các đảng viên lão thành tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Thúy Hường