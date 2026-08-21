Xã Chí Tiên tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026

Sáng 21/8, Đảng ủy xã Chí Tiên tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm phát biểu chúc mừng các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026.

Trong đợt này, Đảng bộ xã Chí Tiên có 69 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, gồm: 1 Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 8 Huy hiệu 60 năm; 2 Huy hiệu 55 năm; 4 Huy hiệu 50 năm; 7 Huy hiệu 45 năm; 3 Huy hiệu 40 năm; 41 Huy hiệu 35 năm và 3 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Trần Văn Ý, Chi bộ thôn Trần Phú.

Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu, giữ gìn phẩm chất, lý tưởng và những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Mỗi Huy hiệu được trao là sự ghi nhận quá trình cống hiến, tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và sự gương mẫu của người đảng viên qua các thời kỳ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm trân trọng ghi nhận, chúc mừng các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, dù ở những cương vị, điều kiện và hoàn cảnh khác nhau, các đảng viên đã luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; vận động gia đình, dòng họ và Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ gìn đoàn kết, ổn định và phát triển địa phương.

Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Thị Thảo Nam trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm mong muốn các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy truyền thống, giữ gìn phẩm chất người đảng viên, là tấm gương sáng trong gia đình và cộng đồng; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Với vốn sống, kinh nghiệm và uy tín của mình, các đảng viên tiếp tục đóng góp những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm cho cấp ủy, chính quyền; tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng xã Chí Tiên ngày càng phát triển.

Đức Anh