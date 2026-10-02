Quy định của Ban Bí thư về tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Quy định số 220-QĐ/TW ngày 30/9/2026 của Ban Bí thư quy định cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Ảnh: Thủy Nguyên

Quy định số 220-QĐ/TW của Ban Bí thư nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Quy định áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Trọng tâm là xác định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự xem xét, phê duyệt đổi mới, sáng tạo trong thực thi công vụ; đồng thời xác định cơ chế tôn vinh, trọng dụng, bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Quy định số 220-QĐ/TW đã cụ thể hóa các hình thức tôn vinh, trọng dụng cán bộ có thành tích đổi mới, sáng tạo. Cán bộ có đề xuất được phê duyệt, thực hiện đạt kết quả cao, đóng góp rõ rệt cho sự phát triển chung được ghi nhận, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng; kết quả thực hiện đề xuất là căn cứ quan trọng trong đánh giá, xếp loại, quy hoạch, đào tạo, bố trí và sử dụng cán bộ.

Đối với những cán bộ mang lại hiệu quả đặc biệt xuất sắc, có khả năng lan tỏa và nhân rộng trên phạm vi cả nước, được ưu tiên bố trí, bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn theo quy định; ưu tiên đưa vào quy hoạch cán bộ cấp chiến lược hoặc chức danh lãnh đạo cao hơn; được giao chủ trì các nhiệm vụ trọng điểm, chiến lược, đột phá và tạo điều kiện quỹ thời gian phù hợp; được đề xuất lựa chọn nhân sự có năng lực cùng tổ chức thực hiện.

Cùng với cơ chế trọng dụng, Quy định số 220-QĐ/TW quan tâm đặc biệt đến việc bảo vệ cán bộ trong quá trình thực hiện các đề xuất đổi mới, sáng tạo. Đối tượng được xem xét bảo vệ không chỉ là cán bộ đề xuất, cán bộ trực tiếp tổ chức thực hiện đề xuất mà còn bao gồm những người tham mưu, thẩm định, thành viên hội đồng tư vấn, giám sát thực thi, tập thể lãnh đạo, cán bộ phê duyệt và các cơ quan phối hợp có liên quan.

Các biện pháp bảo vệ được quy định từ bảo vệ vị trí công tác, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ đến bảo vệ danh dự, uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp; xem xét không xử lý, miễn hoặc giảm trách nhiệm phải đảm bảo đầy đủ điều kiện, căn cứ vào động cơ, mục đích, thẩm quyền, điều kiện khách quan. Trình tự, thủ tục không xử lý, miễn, giảm trách nhiệm thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo quy định này.

Quy định số 220-QĐ/TW nêu rõ việc phục hồi danh dự, uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp. Trường hợp cán bộ bị khiếu nại, tố cáo, phản ánh sai sự thật hoặc bị xem xét, xử lý không đúng, sau đó được cấp có thẩm quyền kết luận thực hiện đúng chủ trương, đúng quy định, động cơ trong sáng vì lợi ích chung thì được xem xét phục hồi danh dự, uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp. Việc khôi phục các quyền lợi, hủy bỏ, xin lỗi, cải chính phải được thực hiện theo quy định, trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày có kết luận của cấp có thẩm quyền.

Quy định số 220-QĐ/TW xác định 12 hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có việc lợi dụng chủ trương đổi mới, sáng tạo để cố ý làm trái quy định nhà nước, nhằm vụ lợi, hợp thức hóa sai phạm đã xảy ra hoặc bao che, dung túng, che giấu hành vi vi phạm pháp luật; thông đồng, móc nối, lạm dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi chính sách, tạo điều kiện cho người thân thích hoặc tổ chức, cá nhân hưởng lợi bất chính từ đề xuất trong quá trình thực hiện đề xuất...

Để tổ chức thực hiện, Ban Bí thư giao Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, thể chế hóa các nội dung nhằm đồng bộ, thống nhất và khả thi trong tổ chức thực hiện; Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan ban hành văn bản hướng dẫn quy trình, thủ tục xem xét không xử lý, miễn, giảm trách nhiệm kỷ luật đảng đối với cán bộ thuộc diện được bảo vệ theo quy định này.

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các cấp ủy, tổ chức đảng liên quan lãnh đạo, chỉ đạo; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế, quy trình nội bộ, phân công rõ trách nhiệm trong tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, quản trị rủi ro, giám sát thực thi và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

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Theo nhandan.vn