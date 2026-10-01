Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng

Sáng 1/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, cho ý kiến đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho ý kiến vào các tờ trình tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến thống nhất đối với các chủ trương trình HĐND tỉnh ban hành: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 52/2025/NQ-HĐND và Nghị quyết số 53/2025/NQ-HĐND ngày 25/11/2025 của HĐND tỉnh Phú Thọ; Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người có công nuôi liệt sĩ đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu nhà ở Thăng Long Xanh tại xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (nay là xã Thịnh Minh và phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Năm Du lịch Đất Tổ 2027.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án, chương trình tổ chức với quy mô phù hợp, bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Các hoạt động được nghiên cứu tổ chức gắn với quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch, sản phẩm đặc trưng của địa phương; đồng thời tăng cường các chương trình trải nghiệm văn hóa, thể thao và du lịch nhằm thu hút du khách, tạo điểm nhấn cho Năm Du lịch Đất Tổ 2027.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và các điều kiện phục vụ Nhân dân, du khách trong thời gian diễn ra lễ hội. Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thiện chương trình, phương án tổ chức, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo chủ trương đầu tư xây dựng một số dự án.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo một số nội dung quan trọng tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với chủ trương đầu tư các dự án: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng và một số hạng mục phụ trợ tại Trung tâm Y tế khu vực Phù Ninh; Điều chỉnh, bổ sung vào Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh; Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu số 4A, xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ; Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu số 4B, xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ.

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, hiệu quả.

Quang cảnh hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng khác, đồng thời thống nhất chủ trương bổ sung kinh phí cho một số cơ quan, đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đức Anh