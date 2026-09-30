Tăng phụ cấp với cán bộ, công chức cấp xã; tập trung xây dựng Đề án cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội

Chính phủ đang hoàn thiện Nghị định điều chỉnh tăng phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã từ 25% lên 55% mức lương hiện hưởng. Tập trung xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội....

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tiếp xúc cử tri. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết Trung ương đã quyết định chủ trương tăng mức hưởng phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã. Hiện nay, Chính phủ đang hoàn thiện Nghị định điều chỉnh tăng phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã từ 25% lên 55% mức lương hiện hưởng, dự kiến áp dụng từ ngày 1/7/2026.

Sáng 30/9, tại xã Mậu A, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tiếp xúc cử tri 4 xã: Mậu A, Đông Cuông, Tân Hợp và Xuân Ái. Hội nghị được tổ chức trực tiếp, kết nối trực tuyến tới 47 điểm cầu tại các xã, phường khu vực phía nam của tỉnh.

Tại hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lào Cai thông tin tới cử tri tình hình kinh tế-xã hội của đất nước, của tỉnh; hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh và dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri cũng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất và hoạt động của chính quyền cơ sở.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao đổi với cử tri tỉnh Lào Cai. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Dự kiến tăng phụ cấp và áp dụng đến khi thực hiện chính sách cải cách tiền lương

Một trong những vấn đề được cử tri quan tâm là chính sách tiền lương, phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cử tri đề nghị sớm hoàn thiện chính sách tiền lương, phụ cấp phù hợp với khối lượng công việc, vị trí việc làm, mức độ kiêm nhiệm và đặc thù địa bàn miền núi rộng lớn.

Trao đổi với cử tri, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau khi sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định chủ trương tăng mức hưởng phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từ 25% lên 55%, tăng thêm 30%.

Theo Phó Thủ tướng, trình tự, thủ tục để hoàn tất chính sách đang được thực hiện. Dự kiến, cán bộ, công chức cấp xã sẽ được hưởng mức phụ cấp mới từ ngày 1/7/2026 và áp dụng cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là chính sách được Trung ương ưu tiên dành cho cấp xã, xuất phát từ yêu cầu thực tế của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó cấp xã là nơi trực tiếp thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải quyết công việc và phục vụ nhân dân.

Tăng phụ cấp nhằm tạo thêm động lực, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ trong mô hình tổ chức mới

Việc tăng phụ cấp là một chính sách cụ thể nhằm tạo thêm động lực, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ trong mô hình tổ chức mới.

Việc điều chỉnh phụ cấp gắn với yêu cầu tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản trị và phục vụ nhân dân trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, đây mới là một phần trong tổng thể chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức.

Tập trung xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương

"Để giải quyết tổng thể, hiện nay Chính phủ đang tập trung xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, để trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIV.

Khi chính sách tiền lương được triển khai đồng bộ, các chế độ, chính sách liên quan sẽ được xem xét trong tổng thể chung", Phó Thủ tướng cho biết.

Cùng với chính sách phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã, các chính sách phụ cấp đặc thù đối với nhà giáo, nhân viên y tế, nhân viên hỗ trợ trong trường học, văn nghệ sĩ, lực lượng công an, quân đội cũng đang được triển khai theo các nghị định liên quan.

Phó Thủ tướng thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước sau 9 tháng năm 2026 và những nhiệm vụ đặt ra trong những tháng cuối năm. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Sớm làm rõ phụ cấp đối với Hội Người cao tuổi cấp xã

Một kiến nghị khác của cử tri Lào Cai là sớm có hướng dẫn thống nhất về vị trí công tác và mức phụ cấp đối với Chủ tịch Hội Người cao tuổi cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Về nội dung này, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo Bộ Nội vụ khẩn trương phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan sửa đổi, bổ sung Nghị định số 126/2024/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, trong đó có các nội dung liên quan đến những hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

“Chính phủ cũng sẽ làm rõ hơn vấn đề này và cũng sẽ thống nhất với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Người cao tuổi để nghiên cứu, tính toán làm sao bảo đảm được phụ cấp đối với hội người cao tuổi ở cấp xã”, Phó Thủ tướng cho biết.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu chụp ảnh cùng cử tri tỉnh Lào Cai. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Rà soát hạ tầng dân sinh ngay trong quá trình triển khai các dự án

Liên quan đến phát triển hạ tầng, cử tri kiến nghị ưu tiên đầu tư các tuyến đường kết nối ngang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Đồng thời rà soát, bổ sung hệ thống cống chui, đường gom, đường dân sinh, đường giao thông sản xuất và thoát nước trong quá trình thi công.

Phó Thủ tướng cho biết, cao tốc Nội Bài - Lào Cai và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đều là những dự án trọng điểm quốc gia. Trong quá trình triển khai các dự án quy mô lớn, những vấn đề liên quan đến đời sống, sản xuất và kết nối dân sinh có thể phát sinh.

Từ thực tế từng làm lãnh đạo ở địa phương, Phó Thủ tướng cho rằng địa phương cần đồng hành với chủ đầu tư, nhà thầu để kịp thời xử lý từng vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Đối với các kiến nghị chính đáng của người dân, tỉnh cần tổng hợp, rà soát và đề xuất với chủ đầu tư, Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết.

Đối với kiến nghị hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu quế, Phó Thủ tướng đánh giá đây là vấn đề phù hợp với lợi thế của Lào Cai.

Theo Phó Thủ tướng, Lào Cai có vùng nguyên liệu quế lớn, trước đây đã hình thành vùng quế khoảng 7.000 ha và hiện nay diện tích có thể đã tiếp tục phát triển.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh coi đây là vùng nguyên liệu trọng điểm, đồng thời chú trọng xây dựng thương hiệu, bảo tồn, chọn tạo và phát triển nguồn gene.

Cử tri tỉnh Lào Cai tham dự buổi tiếp xúc. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Định mức nhân sự y tế cơ sở phù hợp với địa bàn miền núi

Về lĩnh vực y tế, cử tri phản ánh khó khăn về nguồn cung vaccine IPV cho trẻ dưới 1 tuổi. Đồng thời đề nghị nâng cao năng lực y tế cơ sở tại địa bàn miền núi thông qua hoàn thiện định mức nhân lực phù hợp với diện tích, khoảng cách địa lý, bổ sung trang thiết bị, đào tạo chuyên môn và có chính sách thu hút bác sĩ.

Phó Thủ tướng cho biết đã tiếp thu kiến nghị về vaccine và giao Bộ Y tế tiếp tục rà soát, hướng dẫn các địa phương trong công tác tiêm chủng, bảo đảm nguồn vaccine phục vụ nhu cầu tiêm chủng.

Về cơ sở vật chất y tế, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Y tế xây dựng đề án đầu tư trạm y tế cho khu vực biên giới, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh nguồn lực Trung ương, địa phương cũng cần chủ động lồng ghép nguồn ngân sách để rà soát, đầu tư phù hợp.

Trước mắt, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương sử dụng tối đa, hiệu quả hệ thống trạm y tế hiện có; đồng thời tiếp tục rà soát, bổ sung cơ sở vật chất, nhất là trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tiếp tục tinh chỉnh bộ máy, nâng cao năng lực cấp xã

Trao đổi với cử tri, Phó Thủ tướng cũng thông tin về tình hình kinh tế-xã hội của đất nước sau 9 tháng năm 2026 và những nhiệm vụ đặt ra trong những tháng cuối năm.

Theo Phó Thủ tướng, trong bối cảnh thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, Việt Nam chịu tác động từ xung đột, đứt gãy chuỗi cung ứng, biến động năng lượng, cạnh tranh giữa các nước lớn và nhiều vấn đề an ninh phi truyền thống.

Trong bối cảnh đó, Trung ương, Bộ Chính trị đã chủ động, linh hoạt trong xử lý tình hình, đồng thời tập trung triển khai các chủ trương, nghị quyết chiến lược nhằm tạo động lực mới cho phát triển.

Một trong những trọng tâm được Phó Thủ tướng nhấn mạnh là tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền, khơi thông nguồn lực và tháo gỡ các điểm nghẽn cho phát triển.

Cùng với đó là quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, vừa phát huy các động lực truyền thống như đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng, vừa thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, huy động nguồn lực xã hội và đưa các nguồn lực đang bị ách tắc vào nền kinh tế.

Đối với Lào Cai, Phó Thủ tướng ghi nhận nỗ lực của tỉnh. 9 tháng năm 2026, GRDP ước tăng 9,53%, tạo cơ sở để tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm 2026.

Một nội dung khác được Phó Thủ tướng nhấn mạnh là tiếp tục tinh chỉnh tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Lào Cai đã có những bước đi trong sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố, mạng lưới trường học, tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị. Đồng thời tăng cường một bộ phận cán bộ cấp tỉnh cho cấp xã.

Phó Thủ tướng đề nghị thời gian tới Lào Cai tiếp tục rà soát, đánh giá, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Thủ tướng đánh giá các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị đều thiết thực, sát với đời sống dân sinh và yêu cầu phát triển của địa phương.

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp thu, nghiên cứu, phân loại để giải quyết theo đúng thẩm quyền và có lộ trình phù hợp.

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương, những nội dung có thể giải quyết ngay sẽ được các cơ quan chức năng cụ thể hóa; những vấn đề cần có lộ trình, nghiên cứu, xem xét sẽ tiếp tục được xử lý trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách.

Theo chinhphu.vn