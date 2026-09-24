Tái diễn tình trạng lấn chiếm gầm cầu làm nơi buôn bán

Mặc dù đã nhiều lần kiểm tra, xử lý và tuyên truyền, song tình trạng tận dụng khu vực dưới gầm cầu để buôn bán, dựng lều lán, tập kết vật liệu, dừng, đỗ phương tiện vẫn tái diễn tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Thực trạng này cho thấy, việc xử lý vi phạm nếu chỉ thực hiện theo từng đợt, thiếu kiểm tra thường xuyên, sẽ khó duy trì hiệu quả lâu dài.

Tình trạng lấn chiếm gầm cầu làm nơi buôn bán tiếp tục tái diễn tại khu vực cầu Tam Lộng, xã Bình Xuyên.

Ghi nhận tại khu vực gầm cầu Tam Lộng, xã Bình Xuyên, thuộc Km19+120 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho thấy, không gian dưới gầm cầu đang bị sử dụng vào nhiều mục đích không phù hợp. Tại đây xuất hiện tình trạng dựng lều lán, tập kết vật liệu xây dựng, đổ vật liệu thi công và tổ chức các hoạt động mua bán.

Đặc biệt vào buổi chiều, nơi đây trở thành điểm tập trung của nhiều người bán hàng với các mặt hàng như thực phẩm tươi sống, quần áo cũ... Hàng hóa được bày bán, người mua dừng xe ven đường, phương tiện liên tục ra vào khiến khu vực vốn dành cho bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trở nên lộn xộn.

Việc hình thành điểm mua bán tự phát không chỉ ảnh hưởng đến cảnh quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là khi người và phương tiện cùng tập trung trong phạm vi hẹp.

Điều đáng quan tâm là những bất cập tại gầm cầu Tam Lộng không phải mới xuất hiện. Tình trạng lấn chiếm tại đây từng được phản ánh và các cơ quan, đơn vị liên quan đã vào cuộc kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, sau một thời gian, hoạt động buôn bán và sử dụng khu vực dưới gầm cầu không đúng mục đích lại xuất hiện.

Thường xuyên lưu thông qua khu vực, chị Nguyễn Thu Trang, xã Yên Lạc cho biết: “Tình trạng người dân dừng xe mua hàng, cùng với các hoạt động kinh doanh dưới gầm cầu khiến giao thông có thời điểm khá lộn xộn”.

Theo chị Trang, nếu không được kiểm soát thường xuyên sẽ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Người dân mong muốn cơ quan chức năng có biện pháp xử lý lâu dài, trả lại sự thông thoáng, an toàn cho khu vực.

Tình trạng sử dụng không gian dưới gầm cầu sai mục đích không chỉ xảy ra tại xã Bình Xuyên mà còn xuất hiện ở một số khu vực khác trong tỉnh. Tại một số vị trí, bên cạnh hàng quán tự phát còn có taxi, xe ôm, xe tải dừng, đỗ hoặc chờ đón khách. Khi các hoạt động này diễn ra đồng thời, không gian giao thông bị thu hẹp, làm gia tăng nguy cơ xung đột giữa các phương tiện.

Đáng lưu ý, việc tập kết hàng hóa, vật liệu, chất thải hoặc dựng các công trình tạm dưới gầm cầu còn kéo theo nguy cơ về cháy, nổ, vệ sinh môi trường và ảnh hưởng đến công tác quản lý, bảo vệ công trình giao thông. Khi một điểm kinh doanh tự phát tồn tại trong thời gian dài, hoạt động mua bán có thể dần hình thành thói quen, khiến việc giải tỏa và duy trì trật tự về sau càng khó khăn.

Trước thực trạng trên, đơn vị quản lý, vận hành tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã nhiều lần thông báo tới chính quyền địa phương, đề nghị phối hợp kiểm tra và xử lý tình trạng lấn chiếm.

Ông Hoàng Cao Khanh - Đội phó Đội vận hành số 1, Trung tâm điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết: “Tình trạng lấn chiếm khu vực dưới gầm cầu đã diễn ra trong thời gian dài. Đơn vị đã nhiều lần thông báo tới chính quyền địa phương, song hiệu quả khắc phục chưa rõ nét. Đáng nói, khi không có lực lượng chức năng kiểm tra, một số hoạt động vi phạm lại tái diễn”.

Thời gian qua, các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp nhằm chấn chỉnh tình trạng sử dụng khu vực dưới gầm cầu không đúng quy định. Cùng với kiểm tra, xử lý, công tác tuyên truyền được thực hiện thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các cuộc họp dân, sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông cũng như nguy cơ mất an toàn giao thông, cháy, nổ tại các khu vực này.

Tuy nhiên, thực tế tái diễn tại một số vị trí cho thấy, việc lập lại trật tự cần đi đôi với duy trì kiểm tra sau xử lý. Nếu chỉ tổ chức ra quân, giải tỏa theo từng đợt mà thiếu kiểm tra thường xuyên, những điểm kinh doanh tự phát rất dễ xuất hiện trở lại.

Cơ quan chức năng tuyên truyền, nhắc nhở người dân không lấn chiếm gầm cầu làm nơi tập kết vật liệu, buôn bán, kinh doanh.

Để hạn chế tình trạng này, chính quyền cơ sở, lực lượng công an và đơn vị quản lý đường bộ cần tăng cường phối hợp, thường xuyên trao đổi thông tin và kịp thời xử lý khi phát hiện vi phạm. Đối với những trường hợp đã được tuyên truyền, nhắc nhở nhưng vẫn cố tình tái lấn chiếm, việc xử lý cần được thực hiện theo quy định, tránh tình trạng vi phạm kéo dài, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Việc giữ gìn không gian dưới gầm cầu không bị lấn chiếm không chỉ nhằm bảo đảm mỹ quan mà quan trọng hơn là bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, hạn chế nguy cơ cháy, nổ và bảo đảm an toàn cho người, phương tiện lưu thông. Khi công tác kiểm tra, xử lý được duy trì thường xuyên, cùng với sự chấp hành của người dân, tình trạng “giải tỏa xong lại tái lấn chiếm” mới có thể từng bước được hạn chế.

Lê Minh