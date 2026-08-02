Lấn chiếm vỉa hè trước cổng bệnh viện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Ghi nhận tại khu vực nút giao đường Bà Triệu – đường Tuệ Tĩnh, trước cổng Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc (phường Vĩnh Phúc), mặc dù đã có biển cấm, nhiều hộ kinh doanh vẫn bày bán hàng hóa trên vỉa hè, kê bàn ghế, quầy hàng lấn chiếm lối đi dành cho người đi bộ. Cùng với đó, nhiều ô tô dừng, đỗ dưới lòng đường khiến khu vực thường xuyên bị cản trở giao thông.

Biển cấm kinh doanh, bán hàng dưới lòng đường, trên vỉa hè được lắp đặt trước cổng Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Khu vực trước cổng Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc luôn có mật độ người và phương tiện qua lại lớn. Việc buôn bán tự phát, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, mất an toàn giao thông, nhất là vào giờ cao điểm.

Khu vực trước cổng Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc xuất hiện tình trạng buôn bán trên vỉa hè, xe dừng, đỗ dưới lòng đường.

Bàn ghế phục vụ kinh doanh nước giải khát được bày kín vỉa hè trước cổng Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự đô thị và an toàn giao thông.

Đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lập lại trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực trước cổng bệnh viện.

Nguyễn Toàn