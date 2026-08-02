Giá vàng hôm nay (2-8): Quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay (2-8): Giá vàng trong nước, vàng nhẫn và vàng miếng cùng quay đầu giảm sau hai ngày tăng liên tiếp.

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI, Phú Quý cùng giảm giá vàng miếng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch vàng miếng ở mức 137 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ảnh minh họa: tienphong.vn

Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 2-8 như sau: Vàng miếng Sáng 1-8 Sáng 2-8 Chênh lệch Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng SJC 137,9 141,9 137 141 -900 -900 Bảo Tín Mạnh Hải 137,9 141,9 137 141 -900 -900 DOJI 137,9 141,9 137 141 -900 -900 PNJ 137,9 141,9 137 141 -900 -900 Phú Quý 137,9 141,9 137 141 -900 -900

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay giảm mạnh, mức giảm từ 900.000 đến 1,8 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn mua vào ở mức 136,5 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 140,5 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Vàng nhẫn PNJ được mua vào ở mức 136 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 141 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 800.000 đồng/lượng chiều bán ra so với rạng sáng qua.

Phú Quý mua vào vàng nhẫn ở mức 137 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 141 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Riêng vàng nhẫn tròn thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải giảm 1,8 triệu đồng/lượng so với sáng qua, mua vào ở mức 136,2 triệu đồng/lượng.

DOJI mua vào vàng nhẫn ở mức 137 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 141 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật sáng nay, giá vàng thế giới neo ở mức 4.043,7 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,6 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa: kitco.com

Giá vàng tiếp tục biến động mạnh trong tuần này. Giá vàng giao ngay mở đầu tuần giao dịch ở mức 4.051,51 USD/ounce vào tối Chủ nhật và tiếp tục tăng cao hơn vào thứ Hai. Đà tăng chững lại vào thứ Ba khi thị trường trở nên thận trọng trước quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, với giá dầu cao và những lo ngại dai dẳng về lạm phát tiếp tục hỗ trợ lợi suất.

Giá vàng đã giảm xuống dưới 4.050 USD vào sáng thứ Tư và tạm thời mất đi mức hỗ trợ 4.000 USD, cuối cùng giá giao ngay đã thiết lập mức thấp nhất trong tuần ở mức 3.995,90 USD/ounce. Kim loại quý này đã phục hồi trước khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giữ nguyên lãi suất.

Sự phục hồi mạnh mẽ nhất diễn ra vào thứ Năm sau khi lạm phát PCE giảm nhẹ giúp xoa dịu một số lo ngại về việc tăng lãi suất trên thị trường, đẩy giá vàng trở lại trên mức 4.100 USD/ounce. Giá vàng giao ngay cuối cùng đã đạt mức cao nhất tuần ở mức 4.119,82 USD/ounce vào giữa trưa thứ Năm, nhưng đà tăng đã suy yếu vào thứ Sáu.

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới sẽ tiếp tục giằng co trong ngắn hạn khi các yếu tố hỗ trợ và gây áp lực vẫn đan xen. Giá kim loại quý giữ được vùng tâm lý 4.000 USD/ounce, song liên tục thất bại khi tiến lên khu vực trên 4.100 USD/ounce, cho thấy cả bên mua và bên bán đều chưa tạo được ưu thế rõ rệt.

Tuần này, 17 chuyên gia tham gia khảo sát, 5 người (tương đương 29%) dự báo giá vàng tăng trong tuần tới; 6 chuyên gia (35%) dự báo giá giảm; trong khi 6 người còn lại cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục đi ngang.

Như vậy, giới phân tích Phố Wall gần như chia thành ba nhóm tương đối cân bằng, phản ánh sự thiếu rõ ràng về hướng đi tiếp theo của thị trường vàng.

Chiến lược gia thị trường cấp cao James Stanley tại Forex.com cho rằng, mốc 4.000 USD/ounce vẫn chưa cho thấy dấu hiệu dễ bị phá vỡ. Theo ông, lợi suất trái phiếu tăng là kịch bản tiêu cực đối với vàng, nhưng bất chấp áp lực này, lực mua vẫn duy trì quanh vùng 4.000 USD/ounce.

Trong khi đó, Chiến lược gia trưởng thị trường Colin Cieszynski tại SIA Wealth Management, giữ quan điểm trung lập đối với giá vàng trong tuần tới, cho rằng kim loại quý vẫn đang trong quá trình tích lũy quanh vùng 4.000 USD/ounce.

Chủ tịch kiêm CEO Rich Checkan của Asset Strategies International cũng cho rằng, thị trường vàng chưa có đủ động lực để tăng bền vững. Theo ông, việc Fed giữ nguyên lãi suất, tốc độ tăng trưởng GDP chậm lại, lạm phát PCE giảm nhẹ, xung đột tại Iran lan sang các mặt trận mới và đồng USD mạnh hơn đang tạo ra những lực cản đối với giá vàng. Tuy nhiên, ông đánh giá ngưỡng 4.000 USD/ounce đang tạo đáy của vùng dao động hiện tại. Trong khi đó, các yếu tố vĩ mô đang hạn chế phía tăng, khiến thị trường có thể tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang.

Chủ tịch Adrian Day của Adrian Day Asset Management cho rằng, giá vàng cần thêm thời gian dao động trước khi thị trường có thể xác định rõ triển vọng chính sách tiền tệ. Theo ông, thị trường cũng cần thêm sự rõ ràng về xung đột tại Trung Đông. Khi căng thẳng hạ nhiệt, đồng USD có thể mất phần “phần bù tài sản trú ẩn”, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho vàng....

Trong khi đó, khảo sát trực tuyến của Kitco News cũng cho thấy tâm lý nhà đầu tư cá nhân đã yếu đi. Trong tổng số 184 người tham gia, 87 nhà đầu tư, tương đương 47%, dự báo giá vàng tăng trong tuần tới; 55 người, chiếm 30%, dự báo giá giảm; trong khi 42 người, tương đương 23%, cho rằng giá sẽ tiếp tục tích lũy.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2,135 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,201 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,886 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,920 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,888 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,933 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới hiện ở mức 1,516 triệu đồng/ounce (mua vào) và 1,522 triệu đồng/ounce (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 57,41 USD/ounce.

Theo qdnd.vn