Khám phá du lịch hồ Hoà Bình

Hồ Hòa Bình được ví như “Hạ Long trên núi”, sở hữu tiềm năng lớn để trở thành khu du lịch quốc gia trọng điểm. Nhờ kết hợp giữa cảnh quan sơn thủy hữu tình, hệ thống đảo kỳ vĩ và bản sắc văn hóa các dân tộc độc đáo, nơi đây đang phát triển nhiều loại hình du lịch hấp dẫn, đáp ứng xu hướng trải nghiệm đa dạng của du khách.

Đặc biệt, sự giao hòa giữa nghỉ dưỡng cao cấp, văn hóa bản địa đặc sắc và tâm linh tạo nên diện mạo mới cho khu vực lòng hồ. Đây là bệ phóng vững chắc để du lịch hồ Hòa Bình từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch cả nước.

Khi đến với nhiều điểm trong Khu du lịch hồ Hòa Bình, du khách sẽ được các thiếu nữ Mường trong trang phục truyền thống chào đón bằng tiếng chiêng. Đây là nghi thức đậm bản sắc văn hóa Mường, góp phần tạo ấn tượng với du khách.

Khai thác cảnh quan hùng vĩ của vùng hồ Hòa Bình, nhiều khu du lịch sinh đã được đầu tư xây dựng, mang đến cho du khách những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên. Ảnh: Một góc Khu du lịch Priobay, xã Mường Hoa.

Mùa hè, lòng hồ Hòa Bình thu hút đông đảo du khách đến nghỉ dưỡng, trải nghiệm các môn thể thao dưới nước và hòa mình vào không gian thiên nhiên trong lành.

Chèo thuyền trên hồ Hòa Bình luôn hấp dẫn nhiều du khách.

Nhiều homestay, khu nghỉ dưỡng tại hồ Hòa Bình mang đến không gian bình yên giữa những dãy núi đá vôi và bản làng của đồng bào Dao, Mường.

Không gian nghỉ dưỡng hòa mình với thiên nhiên cùng hệ thống nhà hàng và dịch vụ được đầu tư đồng bộ mang đến cho du khách những trải nghiệm trọn vẹn khi khám phá lòng hồ Hòa Bình.

Vẻ đẹp thơ mộng trên hồ Hòa Bình.

Homestay Chuông Gió ven hồ Hòa Bình - điểm thu hút du khách.

Khách du du lịch tản bộ tại Xoan Retreat (xã Đà Bắc) trên vùng hồ Hòa Bình.

Những phút bình yên của du khách trên hồ Hòa Bình.

Vịnh Ngòi Hoa nổi tiếng với vẻ đẹp thuần khiết.

Hang động kỳ vĩ trên hồ Hoà Bình.

Tàu thuyền xuôi ngược đưa khách tham quan, du lịch tâm linh trên hồ Hoà Bình.

Đặc sản cá lòng hồ Hoà Bình nướng hấp dẫn du khách.

Nhiều tàu tại các bến cảng trên hồ Hòa Bình sẵn sàng phục vụ du khách.

Hồng Trung