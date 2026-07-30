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Phát động Chiến dịch truyền thông số và ra mắt kênh du lịch “Amazing Long Cốc”

UBND xã Long Cốc vừa tổ chức phát động Chiến dịch truyền thông số và ra mắt kênh truyền thông du lịch “Amazing Long Cốc”, nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của địa phương trên các nền tảng số.

Phát động Chiến dịch truyền thông số và ra mắt kênh du lịch Amazing Long CốcXã Long Cốc ra mắt kênh truyền thông du lịch "Amazing Long Cốc".

Xã Long Cốc có khí hậu mát lành, những đồi chè xanh ngát, biển mây tuyệt đẹp cùng bản sắc văn hóa Mường đặc sắc, là điểm đến giàu tiềm năng của tỉnh Phú Thọ. Những năm gần đây, địa phương tập trung đầu tư hạ tầng, phát triển du lịch xanh, thu hút doanh nghiệp, mở rộng các mô hình dịch vụ, góp phần nâng cao chất lượng điểm đến.

Thông qua chiến dịch truyền thông số, xã Long Cốc kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung và Nhân dân cùng lan tỏa hình ảnh quê hương bằng những câu chuyện, hình ảnh và video hấp dẫn trên môi trường số. Địa phương cũng xác định chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ “đại sứ số” để quảng bá du lịch.

Phát động Chiến dịch truyền thông số và ra mắt kênh du lịch Amazing Long CốcCác doanh nghiệp ủng hộ chương trình.

Bên cạnh đó, kênh truyền thông du lịch “Amazing Long Cốc” được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối đưa hình ảnh Long Cốc đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch Phú Thọ.

Trần Tuấn


Trần Tuấn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Truyền thông Đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ Doanh nghiệp Chiến dịch Phát triển du lịch Quảng bá hình ảnh Chất lượng Đầu tư hạ tầng Điểm đến
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