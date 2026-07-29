Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội tại khu vực đô thị Việt Trì

Chiều 29/7, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra thực địa tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội (NOXH) trên địa bàn khu vực đô thị Việt Trì.

Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Phú Thọ, Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo UBND các phường: Việt Trì, Thanh Miếu, Vân Phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra thực địa, yêu cầu Sở Xây dựng và chủ đầu tư tập trung hoàn thiện hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư để khởi công Dự án NOXH Đông Á Việt Trì trong tháng 9/2026.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và đoàn công tác đã kiểm tra thực tế 6 dự án NOXH trọng điểm, gồm 3 dự án NOXH độc lập/đề xuất mới (Đông Á Việt Trì, Hùng Vương, Sông Lô) và 3 dự án NOXH thuộc quỹ đất 20% tại các khu đô thị (KĐT) mới (Việt Séc, Đông Nam và Khu nhà ở đô thị tại phố Anh Dũng).

Hiện nay, dự án NOXH Đông Á Việt Trì (phường Vân Phú) có quy mô 3,04 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 807 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Đông Á Golden Square làm nhà đầu tư, gồm 2 tòa nhà 9 tầng (644 căn hộ) tích hợp đồng bộ hạ tầng xã hội. Dự án NOXH Hùng Vương (khu 5, phường Vân Phú) có quy mô 1,905 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 570 tỷ đồng, do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nhà Hùng Vương đề xuất, gồm 2 tòa chung cư 15 tầng (420 căn NOXH) và 26 căn nhà ở thương mại liền kề. Tại phường Thanh Miếu, dự án NOXH độc lập cao tầng Sông Lô có quy mô 3,3665 ha, tổng vốn 1.847,729 tỷ đồng với 3 tòa chung cư 20 tầng (1.178 căn NOXH) và 37 căn thương mại.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra, cho ý kiến chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án NOXH - KĐT mới Việt Séc (phường Việt Trì).

Đối với quỹ đất 20% tại các KĐT: Dự án NOXH (lô OXH3) thuộc KĐT mới Đông Nam (phường Thanh Miếu) có diện tích 1,1285 ha, đã giao Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập làm chủ đầu tư với quy mô 2 tòa chung cư 15 tầng (550 căn), tổng vốn 673,414 tỷ đồng; dự án NOXH - KĐT mới Việt Séc (phường Việt Trì) triển khai trên diện tích 2,19 ha; dự án NOXH thấp tầng thuộc Khu nhà ở đô thị phố Anh Dũng (phường Thanh Miếu) do Công ty Cổ phần Tasco làm chủ đầu tư với 113 căn NOXH liền kề trên diện tích 7.779,6 m2, tổng vốn 610,606 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra bản vẽ tổng thể dự án KĐT mới Đông Nam Việt Trì và Khu NOXH lô OXH3 chuẩn bị khởi công cuối tháng 8/2026.

Qua báo cáo của Sở Xây dựng và kiểm tra hiện trường, bên cạnh một số dự án đang bám sát lộ trình, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) hiện vẫn là “điểm nghẽn” lớn nhất ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ hạ tầng kỹ thuật như: Vướng mắc diện tích đất nghĩa trang (lô OXH1, OXH2 KĐT mới Đông Nam), một số doanh nghiệp và hộ dân chưa thống nhất giá bồi thường (dự án NOXH phố Anh Dũng) hoặc diện tích xôi đỗ chưa bàn giao đất sạch (KĐT Việt Séc). Bên cạnh đó, một số dự án gặp vướng mắc về quy hoạch như Dự án Sông Lô (đề xuất 20 tầng, vượt so với quy hoạch chung 15 tầng) hay KĐT Việt Séc đang thực hiện thủ tục điều chỉnh từ NOXH thấp tầng sang cao tầng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận sự chủ động của các sở, ngành, địa phương và các nhà đầu tư. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển NOXH đối với bảo đảm an sinh và phát triển đô thị bền vững, đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, quán triệt phương châm “rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành” để quyết liệt tháo gỡ khó khăn, dứt điểm các vướng mắc pháp lý và mặt bằng.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra thực địa, cho ý kiến đồng tình chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp căn hộ cao cấp cho thuê tại đường Trần Phú (phường Việt Trì).

Về lộ trình cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Dự án NOXH lô OXH3 (KĐT mới Đông Nam), chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan để khởi công vào cuối tháng 8/2026, chào mừng Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Dự án NOXH Đông Á Việt Trì và NOXH Hùng Vương, Sở Xây dựng và chủ đầu tư tập trung hoàn thiện hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư để khởi công lần lượt trong tháng 9/2026 và tháng 10/2026. Dự án NOXH KĐT mới Việt Séc, UBND phường Việt Trì khẩn trương bàn giao mặt bằng sạch diện tích còn lại; nhà đầu tư hoàn thành hạ tầng kỹ thuật trong quý III/2026; Sở Xây dựng hoàn tất đăng tải, lựa chọn chủ đầu tư trong quý III/2026 để tổ chức khởi công công trình trong quý IV/2026. Dự án NOXH Sông Lô, UBND tỉnh thống nhất quyết định thông tin dự án theo trình báo của Sở Xây dựng làm cơ sở lựa chọn nhà đầu tư, phấn đấu khởi công vào tháng 12/2026. Dự án NOXH phố Anh Dũng, Công ty Cổ phần Tasco phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương hoàn thành dứt điểm công tác GPMB, đầu tư đồng bộ hạ tầng để khởi công phần NOXH trong quý IV/2026.

Công ty Cổ phần Tasco triển khai hạ tầng kỹ thuật khu Khu nhà ở đô thị phố Anh Dũng (phường Thanh Miếu) trong đó có 133 căn NOXH liền kề.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đặc biệt lưu ý các nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án phải chú trọng xây dựng không gian sống văn minh, hiện đại, bảo đảm đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tăng diện tích cây xanh và không gian sinh hoạt cộng đồng, tạo điểm nhấn kiến trúc cho đô thị Việt Trì. Đồng thời, yêu cầu huy động tối đa nguồn lực, bảo đảm chất lượng công trình và tiến độ cam kết, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển NOXH của tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ, đáp ứng thiết thực nhu cầu về nhà ở cho Nhân dân và công nhân lao động.

Cũng trong chương trình công tác, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực địa, cho ý kiến đồng ý chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thương mại cao cấp tại đường Lạc Long Quân (phường Thanh Miếu) và Tổ hợp căn hộ cao cấp cho thuê tại đường Trần Phú (phường Việt Trì).

Đinh Vũ