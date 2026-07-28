Chuyển động trên vùng dự án Kim Bôi, Dũng Tiến, Mường Vang

Sau chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ, vùng dự án Kim Bôi, Dũng Tiến, Mường Vang đang chứng kiến những chuyển động mạnh mẽ. Từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính quyền đến sự đồng thuận của người dân, từng nút thắt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) đang dần được tháo gỡ.

Kỳ 1: Khơi dòng khát vọng - Mệnh lệnh từ thực tiễn

Những chuyển động mạnh mẽ trên vùng dự án Kim Bôi, Dũng Tiến, Mường Vang không đến một cách ngẫu nhiên. Phía sau những công trường hối hả, những cán bộ bám cơ sở và những cuộc đối thoại không ngừng nghỉ với người dân là quyết tâm chính trị được chuyển hóa thành hành động.

Các hạng mục công trình ở thôn Cóc Lẫm, xã Kim Bôi được đẩy nhanh tiến độ thi công sau khi đã hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Khi cả guồng máy chuyển động

Thông điệp được truyền đi rất rõ ràng sau cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy với 3 xã Kim Bôi, Dũng Tiến, Mường Vang: GPMB không chỉ là nhiệm vụ của riêng một địa phương hay một ngành, mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị. Mỗi khó khăn phát sinh phải được tháo gỡ ngay từ cơ sở. Mỗi cán bộ phải bám địa bàn, bám dân, lắng nghe dân để cùng tìm tiếng nói chung. Những nội dung vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo và xử lý kịp thời. Mục tiêu cao nhất không chỉ là hoàn thành các dự án mà còn tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận của người dân. Từ đó, biến những chủ trương lớn thành động lực phát triển mới.

Chính từ cuộc họp ấy, một “mệnh lệnh” đã lan tỏa xuống từng xã, từng thôn. Không phải bằng những khẩu hiệu hay chỉ tiêu khô cứng, mà bằng áp lực trách nhiệm, bằng khát vọng đưa những dự án động lực sớm đi vào hiện thực.

Các dự án do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư tại Kim Bôi, Dũng Tiến và Mường Vang có tổng mức đầu tư hơn 20.800 tỷ đồng. Khi hoàn thành không chỉ hình thành các khu du lịch nghỉ dưỡng, thương mại và dịch vụ quy mô lớn mà còn mở ra một cực tăng trưởng mới cho khu vực phía Tây của tỉnh Phú Thọ. Đây là những dự án được kỳ vọng trở thành một trong những động lực quan trọng cho mục tiêu “tăng trưởng 2 con số” mà tỉnh đang hướng tới.

Ở Kim Bôi, guồng máy tuyên truyền được kích hoạt mạnh mẽ. Ở Dũng Tiến, 3 tổ công tác được thành lập, làm việc xuyên ngày nghỉ để đẩy nhanh kiểm đếm, hoàn thiện hồ sơ đất đai. Còn tại Mường Vang, cán bộ tiếp tục kiên trì gõ cửa từng nhà, đối thoại với từng hộ dân để tháo gỡ những băn khoăn về sinh kế, tái định cư và tương lai của vùng đất...

Khát vọng phát triển vì thế trở thành nhịp chuyển động hiện hữu trên từng công trường, từng thửa đất được kiểm đếm và trong chính cách làm của đội ngũ cán bộ cơ sở.

Chúng tôi đến thôn Cóc Lẫm, xã Kim Bôi. Vùng quê vốn chỉ quen với tiếng chim rừng và tiếng nước róc rách chảy từ những khe suối, nay có tiếng máy xúc xé tan không gian yên ắng. Những đoàn xe tải nối đuôi nhau ra vào công trường. Dưới cái nắng cuối tháng 7, hàng chục kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài chạy đua với thời gian để thi công từng hạng mục của khu tái định cư.

Dưới cái nắng cuối tháng 7, kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài chạy đua với thời gian để hoàn thiện từng hạng mục của khu tái định cư tại thôn Cóc Lẫm.

Ít ai còn nhận ra nơi những chiếc máy ủi đang ngày đêm san gạt hôm nay, chỉ vài tháng trước vẫn là cánh đồng lúa lầy thụt. Đã có thời điểm công tác tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng gần như rơi vào bế tắc. Những băn khoăn về nơi ở mới, sinh kế, mồ mả tổ tiên và những giá trị gắn bó qua bao thế hệ khiến không ít người còn chần chừ, thậm chí chưa sẵn sàng mở lòng khi cán bộ đến nhà...

Vậy mà hôm nay, khu tái định cư đang từng ngày hiện hữu. Những tuyến đường nội khu đã định hình, hệ thống hạ tầng kỹ thuật dần hoàn thiện, máy móc thi công từ sáng sớm đến khi trời tối mịt. Sau những gầu máy không chỉ là tiến độ của một dự án mà còn là thành quả của hàng trăm cuộc đối thoại, hàng nghìn lượt tuyên truyền, vận động bền bỉ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Những hạng mục quan trọng của khu tái định cư ở Cóc Lẫm đã được hoàn thành.

Từ 0 mét đất đến những con số biết nói

Rời Kim Bôi khi công trường vẫn còn rền vang tiếng máy, chúng tôi đến xã Dũng Tiến vào một ngày nghỉ cuối tuần. Sân UBND xã vẫn kín xe của cán bộ và người dân. Trên bàn làm việc là những chồng hồ sơ đất đai chất cao, bản đồ địa chính trải kín mặt bàn. Người vừa trở về sau một buổi kiểm đếm ngoài thực địa lại vội cầm tập hồ sơ sang bộ phận tư pháp để hoàn thiện thủ tục chứng thực cho các hộ dân.

Không còn khái niệm ngày nghỉ, 3 tổ công tác của xã chia nhau tỏa xuống các thôn. Người đến từng hộ tuyên truyền, giải thích chính sách; người hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ thừa kế; người trực tiếp cùng đơn vị chuyên môn đo đạc, kiểm đếm ngoài hiện trường. Có những ngày, cán bộ trở về khi đồng hồ đã chỉ gần 22 giờ, bởi họ phải tranh thủ lúc con cháu các hộ đi làm ăn xa trở về mới có thể ký đủ hồ sơ theo quy định.

Cán bộ xã thường xuyên bám dân, bám địa bàn để tuyên truyền vận động người dân.

Nhìn lại, chỉ hơn 1 tháng trước, Dũng Tiến vẫn chưa kiểm đếm được một mét vuông đất nào trong phạm vi dự án. Vậy mà hôm nay, những con số về diện tích đã kiểm đếm, những phương án bồi thường đã hoàn thiện liên tục được cập nhật từng ngày. Guồng máy tưởng như ì ạch đã thực sự khởi động.

Còn ở Mường Vang, sự chuyển động lại diễn ra theo một cách khác. Chiều muộn, con dốc ngược núi dẫn vào thôn Đồi Thung phủ một màu xanh của núi rừng. Dưới mái hiên một ngôi nhà sàn, câu chuyện giữa cán bộ xã và vài người cao tuổi vẫn tiếp diễn bên chén nước chè xanh. Không còn những ánh mắt dè dặt hay sự lảng tránh như trước mỗi khi nhắc đến dự án.

Thay vào đó là những cuộc trò chuyện chậm rãi, cởi mở, nơi người dân thẳng thắn chia sẻ những băn khoăn, còn cán bộ kiên nhẫn lắng nghe, giải thích từng chính sách, từng phương án bồi thường, hỗ trợ. Một cuộc trò chuyện kết thúc, lại có thêm một cuộc gặp khác bắt đầu. Không phải hộ nào cũng đồng thuận ngay. Không phải khúc mắc nào cũng có thể tháo gỡ trong một lần đối thoại. Nhưng điều quan trọng nhất là cánh cửa mỗi ngôi nhà đã không còn khép lại trước cán bộ như những ngày đầu.

Trưởng thôn Đồi Thung Bùi Văn Nhật chia sẻ về những băn khoăn, mong muốn của người dân đối với dự án.

3 địa phương - 3 cách làm - 3 nhịp chuyển động khác nhau, nhưng tất cả đều cùng hướng về một mục tiêu chung: Tháo gỡ những điểm nghẽn trong công tác bồi thường, GPMB, tạo quỹ đất sạch để triển khai các dự án trọng điểm của Tập đoàn Sun Group.

Phía sau những chuyển động ấy là dấu ấn từ cuộc làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với yêu cầu rất cụ thể: Phải nhìn thẳng vào những vướng mắc, tháo gỡ đến cùng từng nút thắt và biến quyết tâm chính trị thành kết quả ngay trên thực địa.

Kỳ 2: Đồng thuận để mở đường

Mạnh Hùng