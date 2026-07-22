Yên Sơn ngày mới

Nắng mới trải trên những triền chè, đánh thức bản Mường sau màn sương sớm. Từ trụ sở Đảng ủy, UBND xã đến những con đường nối dài về thôn bản, Yên Sơn hòa vào nhịp chuyển động mới -gần dân hơn trong từng thủ tục, rộng mở hơn trên hành trình phát triển.

Người dân xã Yên Sơn chú trọng áp dụng quy trình kỹ thuật vào trồng chè nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Tạo dựng nhịp vận hành gần dân

Buổi sáng ở Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Yên Sơn bắt đầu bằng tiếng gõ bàn phím đều đặn. Người đến chứng thực giấy tờ, người hỏi thủ tục đất đai, người cần hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến. Phía sau quầy, cán bộ vừa kiểm tra thông tin trên hệ thống, vừa giải thích từng bước cho người dân. Những bộ hồ sơ lần lượt được tiếp nhận, phân loại, chuyển xử lý trong nhịp làm việc khẩn trương, khoa học. Có mặt tại đây, bà Nguyễn Thị Thu Trang, thôn Đồi vẫn nhớ tâm trạng thấp thỏm khi nghe tin 3 xã: Tinh Nhuệ, Lương Nha và Yên Sơn cũ sáp nhập, mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành. Không riêng bà, nhiều người khi ấy lo rằng không còn cấp huyện, mỗi lần giải quyết thủ tục lại phải đi xa hơn, thậm chí lên tận tỉnh. Nỗi lo ấy dần được tháo gỡ sau những lần trực tiếp đến trụ sở xã. “Ai ngờ giờ ra xã là giải quyết được. Cán bộ trẻ nhiệt tình, hướng dẫn cặn kẽ, làm nhanh gọn. Chính quyền gần dân hơn trước nhiều” - bà Trang chia sẻ.

Sự thuận tiện mà người dân cảm nhận hôm nay là kết quả của quãng thời gian không ít nhọc nhằn phía sau những ô cửa tiếp nhận hồ sơ. Ngày 1/7/2025, xã Yên Sơn mới chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở sáp nhập 3 xã, với diện tích 116,62 km2, dân số hơn 16.000 người. Cùng thời điểm kết thúc hoạt động của cấp huyện, nhiều nhiệm vụ, thẩm quyền trước đây thuộc UBND huyện được chuyển trực tiếp về xã. Ông Mai Xuân Mùi - Phó Trưởng phòng Kinh tế xã vẫn nhớ những tháng đầu bộ máy mới vận hành, khi công việc dồn về cơ sở nhiều đến mức cán bộ gần như không có một khoảng nghỉ. Biên chế công chức còn mỏng, nhưng khối lượng hồ sơ tăng gấp hai, gấp ba. Những thủ tục liên quan đến đất đai, cấp phép xây dựng trước đây thuộc thẩm quyền cấp huyện nay được chuyển về xã, đòi hỏi cán bộ không chỉ tiếp nhận mà còn phải nghiên cứu, tham mưu và chịu trách nhiệm trực tiếp.

Những đêm hồ sơ theo cán bộ về nhà là quãng chuyển tiếp lặng lẽ phía sau cuộc sắp xếp bộ máy. Không còn tầng nấc trung gian cũng có nghĩa công việc đến nhanh hơn, trách nhiệm nặng hơn và thời gian xử lý không thể kéo dài. Cán bộ vừa làm, vừa cập nhật quy định, tháo gỡ vướng mắc trên hệ thống. Có những việc phải cùng nhau rà soát nhiều lần để không làm gián đoạn nhu cầu của người dân. Trong sức ép ấy, phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” dần được cụ thể bằng từng phần việc. Thay vì chủ yếu tiếp nhận rồi chuyển hồ sơ lên cấp trên như trước, chính quyền xã chủ động xử lý trong phạm vi thẩm quyền được giao. Quyền quyết định được đưa gần cơ sở hơn, nhưng đồng thời cũng đặt mỗi cán bộ trước yêu cầu phải nắm chắc địa bàn, hiểu đúng quy định và chịu trách nhiệm đến cùng với công việc.

Sau 1 năm vận hành, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn tại Yên Sơn đạt trên 98,5%; mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền đạt 97%. Những con số ấy là lát cắt cho thấy bộ máy mới dần vượt qua bỡ ngỡ ban đầu, đi vào nền nếp và thích ứng với khối lượng công việc ngày càng lớn.

Buổi làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả vẫn tiếp diễn. Ngoài ô cửa, người đến rồi người rời đi; phía trong, từng hồ sơ tiếp tục được cập nhật trên hệ thống. Ít ai còn nhìn thấy những đêm sáng đèn của buổi đầu sáp nhập, nhưng chính từ những đêm ấy, nhịp vận hành hôm nay của Yên Sơn đã được tạo dựng - ngày một gần dân hơn.

Mở lối trên những triền đồi

Rời trụ sở xã, con đường men theo sườn đồi đưa chúng tôi qua những nương chè xanh nối tiếp nhau. Xen giữa màu chè là những vườn táo đang vào vụ chăm sóc. Sau cuộc sáp nhập, những triền đồi vốn thuộc 3 xã Tinh Nhuệ, Lương Nha và Yên Sơn trước đây giờ nằm trong không gian phát triển chung.

Ngày trước, mỗi vùng có một lợi thế nhưng sản xuất còn nhỏ lẻ, liên kết chưa chặt. Nay, trên địa bàn rộng hơn 116km2, Yên Sơn có thêm dư địa để tổ chức vùng nguyên liệu, kết nối hạ tầng và đưa nông nghiệp đi theo hướng hàng hóa. Màu xanh chủ đạo vẫn là chè. Hơn 394ha chè, mỗi năm cho thu trên 4.100 tấn búp tươi, trải dọc những sườn đồi, giữ sinh kế cho nhiều gia đình. Người dân tăng thâm canh, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, liên kết với cơ sở chế biến để nâng chất lượng và tìm đầu ra ổn định hơn. Bên những đồi chè, hơn 80ha táo đang mở thêm hướng làm ăn. Nhờ hợp đất, hợp khí hậu, táo Yên Sơn có vị ngọt, mẫu mã đẹp; sản lượng đạt khoảng 600 tấn/năm. Từ là cây trồng bổ sung, táo dần trở thành sản phẩm hàng hóa có giá trị trên vùng đồi. Ông Đinh Văn Tình - Phó Chủ tịch UBND xã Yên Sơn cho biết: Xã sẽ tiếp tục phát triển vùng chè, vùng táo theo hướng tập trung, sản xuất an toàn, ứng dụng công nghệ cao, gắn với liên kết tiêu thụ. Song, để nông sản đi xa hơn, trước hết phải mở đường.

Câu chuyện ấy hiện rõ trên hành trình về các thôn. Toàn xã vẫn còn 7/16 thôn đi lại khó khăn. Có nơi, đường xa và hẹp khiến việc chở vật tư, nông sản thêm nhọc nhằn. Thời gian tới, 15 công trình giao thông với tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng dự kiến được triển khai, trong đó có các tuyến thuộc thôn Von Mơ, Hạ Sơn, thôn Vũ... Những con đường ấy không chỉ nối bản với trung tâm xã, mà còn nối vùng chè, vùng táo với cơ sở chế biến và thị trường. Nhịp sống mới cũng lan vào không gian văn hóa cộng đồng. Hơn 85% dân số Yên Sơn là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Mường. Sau sắp xếp các khu dân cư, những đội đâm đuống, phường bùa từ các khu cũ có thêm dịp gặp gỡ, cùng tập luyện, biểu diễn. Địa giới được thu gọn, nhưng tiếng chiêng vẫn ngân giữa bản Mường, giữ lại mạch nguồn văn hóa trong bước chuyển hôm nay.

Chiều xuống trên những triền chè, con đường từ trung tâm xã uốn mình về phía thôn bản. Phía trước Yên Sơn còn những đoạn đường khó, những vùng sản xuất cần thêm liên kết. Nhưng từ ô cửa tiếp dân đến nương chè, vườn táo, nhịp ngày mới đã bắt đầu - gần dân hơn trong từng phần việc, rộng mở hơn trên mỗi lối về bản.

Hương Giang