Mạch ngầm ngàn năm và khát vọng toàn cầu - Kỳ 3: Khát vọng Đất Tổ - Hội nhập và vươn mình

Sự hợp nhất địa giới hành chính giữa Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình không chỉ tạo nên không gian di sản đa dạng mà còn kiến tạo một cực tăng trưởng kinh tế mới ở cửa ngõ Thủ đô. Với vị trí chiến lược kết nối vùng Tây Bắc với đồng bằng sông Hồng, Phú Thọ đang mang trong mình một khát vọng hội nhập toàn cầu, thu hút nguồn lực chất lượng cao nhưng vẫn giữ vững bản sắc văn hóa nghìn năm của Đất Tổ.

“Siêu tỉnh” và hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn

Sau hợp nhất, Phú Thọ có điều kiện phát huy lợi thế tổng hợp từ tiềm năng, thế mạnh của ba địa phương trước đây, tạo sự liên kết, bổ trợ và tối ưu hóa nguồn lực. Trong đó, Vĩnh Phúc là trung tâm công nghiệp công nghệ cao với các ngành chế tạo, lắp ráp ô tô, xe máy. Phú Thọ đóng vai trò hạt nhân kết nối kết nối hạ tầng, dịch vụ, logistics và công nghiệp chế biến, chế tạo hiện đại. Hòa Bình được xem là lá phổi xanh, đóng góp nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, hệ thống rừng phòng hộ, năng lượng tái tạo và tổ hợp du lịch sinh thái đẳng cấp quốc tế.

Sự chuyển đổi lớn không chỉ dừng lại ở việc mở rộng địa giới hay cộng dồn các chỉ số cơ học. Để vận hành mô hình chính quyền mới, tỉnh đã đồng bộ hóa hệ thống thông tin dùng chung phục vụ công tác điều hành chỉ đạo. Việc tinh gọn, minh bạch hóa toàn bộ thủ tục hành chính được thực hiện quyết liệt, thu hút những dòng vốn FDI quy mô lớn từ các tập đoàn đa quốc gia.

Khu công nghiệp Bá Thiện II thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược với nguồn vốn FDI lớn, góp phần phát triển "kinh tế xanh" trên địa bàn tỉnh thời gian tới.

Với chiến lược quy hoạch tích hợp và hành lang phát triển mở rộng, tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp làm rõ những định hướng chiến lược lớn trong quy hoạch tổng thể của địa phương.

Tầm nhìn phát triển của tỉnh được định hình rõ nét qua ba quan điểm cốt lõi. Một là, kế thừa có chọn lọc, kế thừa các nội dung phù hợp của cả ba tỉnh trước khi sáp nhập. Quá trình này được thực hiện dựa trên việc rà soát và bổ sung các không gian phát triển mở rộng, tránh tư duy chắp vá hoặc “cộng dồn” thuần túy. Hai là, tư duy liên kết vùng dài hạn, thiết lập các vùng động lực và hành lang kinh tế mới dọc theo tuyến cao tốc Việt Trì – Hòa Bình, tuyến đường sắt tốc độ cao Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng và đường Vành đai 5. Đây là cơ sở để kết nối chặt chẽ khu vực Việt Trì – Vĩnh Yên, tạo thành một cực tăng trưởng liên hoàn ở phía Bắc. Ba là, quy hoạch phân kỳ, áp dụng phương thức “chia nhỏ” quy hoạch theo từng giai đoạn và phân vùng chức năng rõ ràng cho từng khu vực, từng ngành.

Phú Thọ đã chuẩn bị đầy đủ tiềm lực, tiềm năng dựa trên nền tảng là cái nôi văn hóa giàu bản sắc của vùng Tây Bắc để tự tin xây dựng quê hương ngày càng phát triển, hội nhập với dòng chảy phát triển đang mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Văn hóa bản địa tạo niềm tin chiến lược

Trong xu thế toàn cầu hóa, tỉnh Phú Thọ mới đã chứng minh một triết lý sâu sắc: Bản sắc văn hóa là “chìa khóa vàng” mở cánh cửa niềm tin với các đối tác nước ngoài, là “tấm hộ chiếu” khi ra thương trường quốc tế.

Tại nhiều diễn đàn xúc tiến đầu tư lớn của tỉnh đã triển khai như “Gặp gỡ Hàn Quốc” hay “Gặp gỡ Nhật Bản”... phương thức tiếp cận, kết nối của tỉnh đã thay đổi căn bản và có bài bản. Thay vì chỉ giới thiệu các con số khô khan về hạ tầng hay chính sách thuế, những giá trị di sản đặc trưng của Phú Thọ như OCOP Đất Tổ, mô hình trống đồng lưu niệm và các làn điệu Hát Xoan mượt mà luôn được lồng ghép tinh tế, tạo cảm giác gần gũi, thân thiện.

Văn hóa làm nền tảng và động lực để Phú Thọ phát triển trong xu thế hội nhập toàn cầu. Ảnh: Các nghệ nhân hát Xoan Kim Đức, phường Vân Phú biểu diễn phục vụ khách tham quan.

Nhiều doanh nghiệp FDI lớn chia sẻ: Khi quyết định chọn Phú Thọ làm điểm đến dài hạn, bên cạnh các ưu đãi tài chính, đơn vị đặc biệt tìm kiếm sự ổn định về con người. Ở Phú Thọ, tính kỷ luật, lòng hiếu khách của người lao động kết hợp với trải nghiệm văn hóa đặc sắc đã tạo nên một sợi dây liên kết cảm xúc đặc biệt, giúp các nhà đầu tư an tâm cam kết gắn bó lâu dài.

Hành trang lớn nhất của tỉnh Phú Thọ từ các diễn đàn kinh tế toàn cầu không chỉ là những biên bản ghi nhớ hợp tác mà là một cam kết mạnh mẽ đối với mục tiêu phát triển bền vững: Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế ngắn hạn. Tỉnh đặt mục tiêu chiến lược lọt vào nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2045.

Cuộc cách mạng chuyển đổi xanh tại các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) thế hệ mới được thể hiện rõ qua nhiều mô hình, doanh nghiệp tiêu biểu như: KCN Nam Bình Xuyên được vinh danh là doanh nghiệp tiêu biểu về năng lượng môi trường xanh Việt Nam năm 2026, thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao từ EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản; Công ty TNHH Toàn Cầu Xanh Vina (CCN Hợp Hải - Kinh Kệ) cắt giảm 30% chi phí năng lượng; vượt qua các hàng rào kỹ thuật xanh khắt khe để xuất khẩu vải bạt cao cấp sang Âu - Mỹ; Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì (sản lượng 150.000 tấn/năm) đã tái sử dụng thành công 70% lượng nước tiêu thụ (tương đương gần 900.000 m3/năm), giảm thiểu tối đa áp lực khai thác tài nguyên.

Trên hành trình vươn mình ra biển lớn, với việc kết hợp hài hòa giữa nội lực văn hóa nghìn năm và động lực công nghệ hiện đại, Đất Tổ đang tự tin khẳng định vị thế của một cực tăng trưởng xanh, bền vững, sẵn sàng tiến sâu vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Tin liên quan: Mạch ngầm ngàn năm và khát vọng toàn cầu - Kỳ 2: Sức sống mới của di sản giữa ... Năm 2025 ghi dấu mốc lịch sử khi ba vùng đất văn hóa bậc nhất vùng trung du và miền núi phía Bắc là Phú Thọ, Hòa Bình và Vĩnh Phúc chính thức sáp nhập thành một tỉnh Phú Thọ mới rộng lớn và giàu tiềm năng. Sự hội tụ này không chỉ thay đổi địa giới hành chính mà còn mở ra một không gian di sản khổng lồ, nơi những giá trị truyền thống được đánh thức, trở thành bệ đỡ vững chắc cho sinh kế và sự phát triển kinh tế bền vững.

Mạch ngầm ngàn năm và khát vọng toàn cầu - Kỳ 1: Sợi dây tâm linh vượt đại dương Đặt chân lên đỉnh thiêng Nghĩa Lĩnh vào buổi sáng, khi tiếng chuông chùa Thiên Quang ở Đền Hạ thỉnh lên từng nhịp trầm hùng, ranh giới địa giới hành chính thông thường dường như nhường chỗ cho một không gian văn hóa - tâm linh thiêng liêng. Sự hội tụ văn hóa giữa Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình không đơn thuần là một quyết sách tổ chức mang tính cơ học, mà là sự quy tụ tự nhiên của mạch nguồn văn hóa từ thời đại Hùng Vương dựng nước kết hợp với không gian sử thi kỳ vĩ của người Mường cổ và thế giới tâm linh nguyên sơ của vùng đất Phật mẫu Tây Thiên.

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