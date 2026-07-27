Đà Bắc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong kết nối vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trên địa bàn xã Đà Bắc, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng (GPMB) đang được tập trung cao độ, quyết tâm bàn giao mặt bằng sạch phục vụ thi công đoạn tuyến từ Km19+000 - Km53+000 theo kế hoạch.

Ghi nhận tại công trình giao thông trọng điểm

Qua kiểm tra thực tế tiến độ thi công và công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại đoạn tuyến từ Km19+000 - Km53+000 qua địa bàn xã Đà Bắc cho thấy, các lực lượng đang tập trung triển khai công việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, quyết tâm bảo đảm tiến độ dự án.

Các lực lượng đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đoạn từ Km19+000 – Km53+000.

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu có tổng chiều dài toàn tuyến 34km (qua địa bàn tỉnh Phú Thọ 31,9km; tỉnh Sơn La 2,1km). Giai đoạn 1, dự án có tổng mức đầu tư 9.997 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2028.

Tuyến cao tốc được thiết kế với tốc độ 80km/h; quy mô nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 7m, gồm 2 làn xe và lề gia cố rộng 4m. Riêng hạng mục cầu Hòa Sơn được xây dựng với quy mô đáp ứng 4 làn xe hoàn chỉnh. Tỉnh đã chủ động thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo quy mô hoàn thiện 4 làn xe với tổng diện tích đất thu hồi khoảng 354,37ha. Đến thời điểm kiểm tra, tổng giá trị thực hiện của 4 gói thầu xây lắp toàn dự án đạt khoảng 1.962,5 tỷ đồng, tương đương 23,6% giá trị hợp đồng.

Riêng đoạn tuyến đi qua địa bàn xã Đà Bắc có chiều dài 5,2 km, tổng diện tích đất thu hồi là 43 ha, ảnh hưởng trực tiếp đến 397 hộ dân. Với sự vào cuộc quyết liệt, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 396 hộ (gồm cả 14 hộ phải điều chỉnh phương án). Hiện đoạn qua xã Đà Bắc đã cơ bản thông tuyến, chỉ còn vướng mắc cục bộ ở một số hộ dân đang trong quá trình hoàn thiện các bước cuối cùng.

Tạo đồng thuận của người dân

Theo UBND xã Đà Bắc, công tác GPMB trên địa bàn được triển khai đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đất đai, tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Đối với công tác di dời đường điện liên quan đến khoảng 50 thửa đất của 30 hộ dân tại các thôn Mu, Công, Kim Lâm, Tầy Măng, xã đã phối hợp tạm ứng một phần kinh phí cho các hộ để thi công.

Đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế công trình.

Đồng chí Đào Tiến Quyết - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đà Bắc cho biết: “Địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Hiện toàn tuyến qua xã chỉ còn lại 15 hộ đang thực hiện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (gồm 14 hộ điều chỉnh và 1 hộ phê duyệt mới). Trong đó, xã đang tập trung thẩm định phương án cho 1 hộ theo quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh và 1 hộ có đất vườn trong cùng thửa đất ở. Đối với 13 hộ đang điều chỉnh phương án, đã có 10 hộ bàn giao mặt bằng thi công, chỉ còn 3 hộ tại thôn Tầy Măng và Kim Lâm chưa bàn giao toàn bộ”.

UBND xã đang tích cực phối hợp cùng Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Lương Sơn và chủ đầu tư rà soát lập phương án điều chỉnh về loại đất, giá đất, bổ sung tài sản cho các hộ gia đình để sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trong tháng 7/2026. Đồng thời, các phản ánh, kiến nghị của người dân đều được chỉ đạo giải quyết dứt điểm, không để tồn tại kéo dài.

Thực tế cho thấy, sự đồng thuận của người dân đang góp phần quan trọng tháo gỡ khó khăn trong công tác GPMB. Đối với một hộ dân từng có kiến nghị, khiếu nại, sau khi được cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng trình tự, quy định pháp luật, gia đình đã đồng thuận, tự nguyện bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công ngay cả khi chưa nhận tiền bồi thường. Một số hộ dân khác cũng chủ động bàn giao trước một phần diện tích đất để phục vụ thi công; đối với nhà ở, các hộ thống nhất di chuyển sau khi hoàn thành xây dựng nhà mới.

Quyết tâm hoàn thành dự án sớm hơn kế hoạch

Kiểm tra thực tế, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những nỗ lực của chủ đầu tư, các sở, ngành và địa phương trong việc triển khai dự án.

Phương tiện, máy móc được huy động tối đa để thực hiện công trình đúng tiến độ.

Liên quan trực tiếp đến địa bàn xã Đà Bắc cũng như toàn bộ dự án, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chỉ đạo: Các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung tháo gỡ dứt điểm những điểm nghẽn về mặt bằng (đặc biệt là các hộ dân đang hoàn thiện hồ sơ thẩm định tài sản tại xã Đà Bắc), giải quyết vấn đề nguồn vật liệu và bãi đổ thải để đẩy nhanh tiến độ. Các nhà thầu cần tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng công trình và an toàn lao động.

Về tiến độ thực hiện, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, mặc dù thời hạn hoàn thành theo dự án phê duyệt ban đầu là năm 2028, song thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, toàn tuyến phải quyết tâm đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành vào tháng 7/2027. Đồng chí giao các cơ quan liên quan, đặc biệt là Sở Tài chính khẩn trương đẩy nhanh các thủ tục, ưu tiên nguồn lực để sớm triển khai dự án theo đúng kế hoạch ban đầu.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc sát sao của chính quyền xã Đà Bắc và sự đồng lòng ủng hộ của người dân, nút thắt về mặt bằng trên địa bàn xã đang dần được tháo gỡ, tạo đà cho Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu tiến về đích đúng hẹn.

Hồng Duyên