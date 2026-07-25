Điểm tựa giúp nông dân giảm nghèo bền vững

Những năm qua, nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ hỗ trợ nông dân (HTND) tỉnh Phú Thọ đã trở thành điểm tựa vững chắc giúp các hộ nông dân vượt khó vươn lên, xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả. Từ đó mở rộng quy mô sản xuất, phát triển ngành nghề và góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở các địa phương trong tỉnh.

Quỹ HTND tỉnh Phú Thọ giải ngân vốn vay 500 triệu đồng cho các thành viên Chi hội Nuôi dê thương phẩm thôn Liên Minh, xã Tân Sơn.

Xã Tân Sơn có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nghề chăn nuôi dê nhờ diện tích đồi rừng lớn, nguồn thức ăn tự nhiên phong phú và người dân có kinh nghiệm trong chăn nuôi. Tháng 7/2026, Hội Nông dân xã đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã thành lập Chi hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi dê thương phẩm tại thôn Liên Minh với 15 hội viên tham gia theo hình thức liên kết sản.

Với tổng đàn dê 85 con, Quỹ HTND tỉnh Phú Thọ đã giải ngân 500 triệu đồng cho 10 hội viên của chi hội vay, mỗi hội viên được vay 50 triệu đồng. Nguồn vốn này đã giúp các hội viên nông dân mua con giống, thức ăn để chăn nuôi, tạo nguồn sinh kế bền vững.

Chi hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi dê thương phẩm tại thôn Liên Minh, xã Tân Sơn có 15 hội viên tham gia nuôi dê theo hình thức liên kết sản xuất.

Ông Hà Thanh Ngữ - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Sơn cho biết: Nguồn vốn của Quỹ HTND tỉnh giúp các hội viên nông dân phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo. Thời gian tới, Hội Nông dân xã tiếp tục nhân rộng các mô hình chi hội, tổ hội nghề nghiệp gắn với lợi thế của địa phương, từng bước hình thành chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn xã. Đây cũng là mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tân Sơn nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra, nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã và các mô hình liên kết sản xuất.

Quỹ HTND là nguồn vốn hỗ trợ hội viên nông dân đầu tư phát triển sản xuất, mở rộng quy mô, phát triển ngành nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nguồn vốn còn giúp hội viên có điều kiện mua con giống, vật tư, thức ăn chăn nuôi và thuốc phòng bệnh.

Tại xã Văn Lang, nhiều hộ dân đã phát triển nghề truyền thống nuôi tằm ăn lá sắn. Để giúp hội viên nông dân có đầu ra ổn định cho sản phẩm, Hội Nông dân xã đã thành lập Chi hội Nuôi tằm thương phẩm. Các hội viên được vay 500 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi của Quỹ HTND tỉnh để triển khai mô hình theo hướng liên kết chuỗi từ con giống đến đầu ra, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.

Ông Vũ Cao Hoạt, thành viên Chi hội Nuôi tằm thương phẩm xã Văn Lang chia sẻ: Nghề nuôi tằm đang giúp nhiều hộ nông dân trong xã có thu nhập tốt. Sau khoảng 16 - 17 ngày nuôi, tằm đạt độ chín, cho thu hoạch. Năm nay, giá tằm ổn định nên mỗi hộ có thể thu về 10 triệu đồng/đợt bán.

Chi hội Nuôi tằm thương phẩm xã Văn Lang được vay 500 triệu đồng từ Quỹ HTND tỉnh Phú Thọ để phát triển nghề nuôi tằm.

Với diện tích trồng sắn trên 22 ha, xã Văn Lang có điều kiện phát triển nghề nuôi tằm bền vững. Ngoài lượng củ sắn bán cho các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, lượng lá sắn thu được là nguồn thức ăn dồi dào cho tằm. Hằng năm, các hội viên chi hội nuôi tằm thương phẩm xã Văn Lang thu hoạch trên 30 tấn tằm thương phẩm. Với giá bán khoảng 80.000 đồng/kg, nhiều hộ nông dân đã có thu nhập khá, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bà Phùng Thị Thủy - Chủ tịch Hội Nông dân xã Văn Lang trao đổi: Chi hội Nuôi tằm thương phẩm xã Văn Lang hiện có 40 thành viên. Nguồn vốn từ Quỹ HTND tỉnh đã cho vay 500 triệu đồng và đang trở thành “đòn bẩy” quan trọng, giúp người dân có thêm điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, tạo sinh kế và từng bước thoát nghèo bền vững. Đặc biệt, khi có sự hỗ trợ vốn vay ưu đãi từ Quỹ, nhiều hội viên nông dân thay đổi tư duy sản xuất, chuyển đổi diện tích trồng cây trồng kém hiệu quả sang trồng sắn, nuôi tằm.

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh tập trung xây dựng và quản lý tốt nguồn vốn Quỹ HTND, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ hội viên nông dân vay vốn để phát triển các mô hình kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Tính đến tháng 6/2026, các cấp Hội Nông dân tỉnh quản lý 545 dự án với tổng nguồn vốn từ Quỹ HTND trên 191 tỷ đồng.

Nguồn vốn vay từ Quỹ HTND tỉnh giúp nhiều hội viên nông dân có nguồn lực phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững.

Ông Triệu Thống - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ cho biết: Thời gian tới, Hội tiếp tục phối hợp với các địa phương đẩy mạnh cho vay vốn từ Quỹ HTND. Các dự án đủ điều kiện sẽ được thẩm định để cho vay theo quy định của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Chú trọng cho vay các mô hình, dự án nông nghiệp phát huy thế mạnh, tiềm năng của địa phương. Bên cạnh đó, Hội còn nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách - Xã hội để cho vay đối với các hộ nông dân thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn, giúp nông dân phát triển sản xuất, góp phần giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Diệu Thu