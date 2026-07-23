Thống nhất về công nhận chứng chỉ trong toàn hệ thống giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định việc công nhận chứng chỉ để sử dụng trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Lần đầu tiên thống nhất về việc công nhận chứng chỉ sử dụng trong hệ thống giáo dục. Ảnh: MĐ

Một trong những nội dung quan trọng của dự thảo là lần đầu tiên quy định thống nhất về việc công nhận chứng chỉ để sử dụng trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo đó, dự thảo xác định rõ phạm vi điều chỉnh đối với các loại chứng chỉ thuộc diện công nhận, gồm: Chứng chỉ ngoại ngữ; chứng chỉ theo khung năng lực hoặc theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; chứng chỉ xác nhận kết quả của các kỳ thi độc lập sử dụng trong tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng và các chứng chỉ khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Đồng thời, dự thảo cũng làm rõ những loại chứng chỉ được điều chỉnh bởi các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành khác, qua đó tránh chồng chéo, trùng lặp trong áp dụng pháp luật và tạo sự minh bạch, thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện.

Dự thảo xác định yêu cầu bảo đảm chất lượng là điều kiện tiên quyết trong việc công nhận chứng chỉ. Việc xem xét công nhận không chỉ căn cứ vào tên gọi của chứng chỉ mà tập trung đánh giá toàn diện chất lượng của tổ chức cấp chứng chỉ, tính hợp pháp, độ tin cậy của chứng chỉ cũng như quy trình đào tạo, bồi dưỡng hoặc tổ chức thi để cấp chứng chỉ.

Để bảo đảm việc công nhận được thực hiện khách quan, minh bạch và thống nhất, dự thảo quy định cơ quan có thẩm quyền công nhận phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu, như: Ban hành tiêu chí công nhận đối với từng loại chứng chỉ; thành lập Hội đồng tư vấn gồm các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực khảo thí và quản lý chứng chỉ; ban hành Quy chế công nhận chứng chỉ; công khai danh mục chứng chỉ được công nhận trên trang thông tin điện tử và lưu trữ đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Một điểm mới đáng chú ý của dự thảo là phân định rõ thẩm quyền công nhận chứng chỉ theo từng cấp quản lý. Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo (thông qua Cục Quản lý chất lượng), Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được giao thẩm quyền công nhận các loại chứng chỉ thuộc phạm vi quản lý của mình.

Đặc biệt, dự thảo bổ sung quy định cho phép các sở giáo dục và đào tạo hoặc các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thể sử dụng kết quả công nhận của đơn vị khác còn hiệu lực mà không phải thực hiện lại thủ tục công nhận.

Các chứng chỉ đã được sử dụng theo quy định của pháp luật trước khi Thông tư có hiệu lực vẫn tiếp tục được sử dụng theo quy định hiện hành.

https://hanoimoi.vn/thong-nhat-ve-cong-nhan-chung-chi-trong-toan-he-thong-giao-duc-1213411.html

Theo hanoimoi.vn