Phú Thọ đăng cai Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2026

Ngày 23/7, tại khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Thọ (phường Việt Trì), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị Giám đốc Sở GD&ĐT năm 2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2025 - 2026 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2026 - 2027.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Hoàng Minh Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Cùng dự có các đồng chí Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; đại diện lãnh đạo một số đơn vị, cơ sở giáo dục thuộc Bộ GD&ĐT; lãnh đạo Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố. Về phía tỉnh Phú Thọ có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ GD&ĐT chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh: Hội nghị diễn ra trong bối cảnh ngành GD&ĐT đang đứng trước yêu cầu phải tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ, thực chất hơn trong tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển GD&ĐT. Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT đã xác định những định hướng lớn, những nhiệm vụ có tính chiến lược và những yêu cầu mới đối với toàn ngành. Vấn đề quan trọng hiện nay là phải cụ thể hóa các chủ trương đó thành nhiệm vụ, giải pháp với tiến độ thực hiện và kết quả tại từng địa phương, cơ sở giáo dục.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu khai mạc hội nghị.

Với chủ đề năm học 2026 - 2027 là “Đổi mới tư duy - chuyển biến mạnh mẽ - kết quả thực chất”, đồng chí Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục; phân tích nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết của địa phương, Bộ GD&ĐT cùng các bộ, ngành liên quan. Đồng thời, đề xuất các giải pháp đột phá, khả thi để triển khai ngay trong năm học tới, bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cho biết, sau hợp nhất, Phú Thọ là một trong 3 địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước. Trên địa bàn tỉnh có 4 trường đại học công lập, 50 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 1.957 cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; hơn 60 nghìn cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và gần 1 triệu học sinh, sinh viên.

Các đại biểu dự hội nghị.

Để triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Phú Thọ đã ban hành đồng bộ các chương trình, nghị quyết, đề án và chính sách đặc thù nhằm phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhiều cơ chế hỗ trợ học sinh, giáo viên; phát triển giáo dục nghề nghiệp và giáo dục mầm non ngoài công lập đã được ban hành, tạo nền tảng thúc đẩy đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Qua đó, chất lượng giáo dục của tỉnh được nâng lên toàn diện, xếp thứ hạng cao trong cả nước.

Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Phú Thọ tiếp tục duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước, xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi tiếp tục khẳng định vị thế với kết quả xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ phát biểu tham luận tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị Bộ GD&ĐT đồng thuận với đề nghị của tỉnh về việc bổ sung 2.448 biên chế sự nghiệp GD&ĐT đã được tỉnh tuyển dụng năm 2026; duy trì mô hình trường THCS chất lượng cao; nghiên cứu tăng số lượng Phó Hiệu trưởng đối với các trường có quy mô lớn; quan tâm xây dựng tiêu chí trường chuẩn theo tiêu chí mới.

Đồng chí cũng đề nghị Bộ GD&ĐT quan tâm hỗ trợ đầu tư các dự án trọng điểm lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm học 2025 - 2026; thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế để đề ra nhóm giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu ngành GD&ĐT năm học 2026 - 2027.

Theo kế hoạch chương trình, hội nghị tiếp tục phần thảo luận và bế mạc trong sáng 24/7.

Đức Anh