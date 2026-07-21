Triển khai nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2026 – 2027

Sáng 21/7, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 đối với bậc giáo dục mầm non. Đồng chí Trịnh Thế Truyền - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo dự chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Trịnh Thế Truyền - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm học 2025-2026, toàn tỉnh có 708 trường mầm non với hơn 9.300 nhóm, lớp. Công tác quản lý nhà nước được đổi mới theo hướng chủ động, linh hoạt phù hợp với yêu cầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp đơn vị hành chính. Tình trạng thiếu giáo viên từng bước được khắc phục. Chuyển đổi số, tuyển sinh trực tuyến, số hóa dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong bồi dưỡng đội ngũ được đẩy mạnh. Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ được duy trì và nâng cao. Toàn tỉnh huy động hơn 215 nghìn trẻ mầm non ra lớp, đạt 71,6%; riêng trẻ 5 tuổi đạt 100%; tỷ lệ trẻ ăn bán trú đạt 99,4%.

Giáo dục STEM, STEAM, tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số và cho trẻ làm quen với ngoại ngữ tiếp tục được chú trọng. Các chính sách hỗ trợ được triển khai kịp thời, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục mầm non, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi trong giai đoạn tới.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm học 2026-2027, ngành giáo dục tập trung thực hiện hiệu quả Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ đến 5 tuổi; thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới; tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; nâng tỷ lệ huy động trẻ ở độ tuổi nhà trẻ tới trường, tỷ lệ giáo viên/lớp, giảm tình trạng thiếu giáo viên cục bộ; duy trì tỷ lệ phòng học kiên cố trên 97%; phấn đấu 100% cơ sở giáo dục mầm non bảo đảm an toàn trường học, an toàn thực phẩm và phòng, chống tai nạn thương tích.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen cho 11 tập thể.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen cho 5 cá nhân.

Nhân dịp này, 11 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo được khen thưởng.

Thanh Hằng - Trần Tuấn