68 thí sinh tham gia sơ loại Gameshow “Khát vọng Lạc Hồng” mùa 5, năm 2026

Sáng 20/7, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc vòng thi sơ loại tuyển chọn học sinh tham gia Gameshow “Khát vọng Lạc Hồng” mùa 5, năm 2026.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu khai mạc vòng thi sơ loại.

Tham gia vòng thi có 68 thí sinh là học sinh lớp 10 và lớp 11 năm học 2025-2026, đến từ các trường THPT và trường phổ thông có cấp THPT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức Gameshow phổ biến quy chế, nội quy và các quy định của vòng thi sơ loại. Các thí sinh thực hiện bài thi gồm 100 câu hỏi thuộc các lĩnh vực: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, văn hóa, thể thao và kiến thức về địa phương.

Công tác triển khai vòng sơ loại đảm bảo đúng quy chế, quy định.

Gameshow “Khát vọng Lạc Hồng” mùa 5 năm 2026 là sân chơi trí tuệ dành cho học sinh THPT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ do Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ phối hợp với Sở GD&ĐT và VNPT Phú Thọ tổ chức.

Các thí sinh tham gia vòng thi sơ loại.

Vòng thi sơ loại nhằm tuyển chọn 48 thí sinh xuất sắc nhất, có kiến thức toàn diện, tư duy nhạy bén và khả năng phân tích, giải quyết vấn đề để góp mặt tại Gameshow “Khát vọng Lạc Hồng” mùa 5.

Chương trình nhằm tôn vinh truyền thống lịch sử, văn hóa vùng Đất Tổ, đồng thời bồi dưỡng, nâng cao kiến thức toàn diện và khơi dậy tinh thần học tập, sáng tạo trong thế hệ trẻ. Dự kiến, Gameshow sẽ chính thức khởi tranh vào đầu tháng 8/2026.

Đức Anh