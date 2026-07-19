Em Đinh Xuân Phúc giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế

Em Đinh Xuân Phúc, học sinh lớp 12A5 chuyên Hóa học, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đã xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) lần thứ 58 tại Uzbekistan, góp phần vào thành tích ấn tượng của đội tuyển Việt Nam.

Em Đinh Xuân Phúc (đứng giữa), học sinh lớp 12A5, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế. Ảnh: CTV

Đội tuyển Việt Nam tham dự IChO lần thứ 58 gồm 4 học sinh, trong đó có 3 học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và 1 học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc. Cả 4 thành viên của đội tuyển đều giành Huy chương Vàng, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp Việt Nam đạt thành tích tuyệt đối với 4/4 Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế.

Tấm Huy chương Vàng của em Đinh Xuân Phúc có ý nghĩa đặc biệt đối với Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc trong dịp nhà trường hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập. Thành tích không chỉ khẳng định năng lực của học sinh mà còn là minh chứng cho chất lượng công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà trường.

Đằng sau thành công của em là sự tận tâm của cô Phùng Thị Nga, giáo viên trực tiếp phụ trách bồi dưỡng đội tuyển; cùng với cô giáo Hà Thị Thảo và thầy giáo Trần Minh Hiếu đã đồng hành, hướng dẫn học sinh trong suốt quá trình ôn luyện, góp phần làm nên kết quả nổi bật trên đấu trường quốc tế.

Em Đinh Xuân Phúc, học sinh lớp 12A5 chuyên Hóa học, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc cùng giáo viên. Ảnh: CTV

Thành tích của em Đinh Xuân Phúc tiếp tục nối dài bảng vàng thành tích của học sinh Việt Nam tại các kỳ Olympic quốc tế, đồng thời khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của đất nước. Đây cũng là niềm tự hào của ngành giáo dục Đất Tổ, góp thêm dấu ấn của trí tuệ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Hiền Mai