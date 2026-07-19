Giáo dục
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Em Đinh Xuân Phúc giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế

Em Đinh Xuân Phúc, học sinh lớp 12A5 chuyên Hóa học, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đã xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) lần thứ 58 tại Uzbekistan, góp phần vào thành tích ấn tượng của đội tuyển Việt Nam.

Em Đinh Xuân Phúc giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tếEm Đinh Xuân Phúc (đứng giữa), học sinh lớp 12A5, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế. Ảnh: CTV

Đội tuyển Việt Nam tham dự IChO lần thứ 58 gồm 4 học sinh, trong đó có 3 học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và 1 học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc. Cả 4 thành viên của đội tuyển đều giành Huy chương Vàng, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp Việt Nam đạt thành tích tuyệt đối với 4/4 Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế.

Tấm Huy chương Vàng của em Đinh Xuân Phúc có ý nghĩa đặc biệt đối với Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc trong dịp nhà trường hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập. Thành tích không chỉ khẳng định năng lực của học sinh mà còn là minh chứng cho chất lượng công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà trường.

Đằng sau thành công của em là sự tận tâm của cô Phùng Thị Nga, giáo viên trực tiếp phụ trách bồi dưỡng đội tuyển; cùng với cô giáo Hà Thị Thảo và thầy giáo Trần Minh Hiếu đã đồng hành, hướng dẫn học sinh trong suốt quá trình ôn luyện, góp phần làm nên kết quả nổi bật trên đấu trường quốc tế.

Em Đinh Xuân Phúc giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tếEm Đinh Xuân Phúc, học sinh lớp 12A5 chuyên Hóa học, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc cùng giáo viên. Ảnh: CTV

Thành tích của em Đinh Xuân Phúc tiếp tục nối dài bảng vàng thành tích của học sinh Việt Nam tại các kỳ Olympic quốc tế, đồng thời khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của đất nước. Đây cũng là niềm tự hào của ngành giáo dục Đất Tổ, góp thêm dấu ấn của trí tuệ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Hiền Mai


Hiền Mai

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đội tuyển Việt Nam Huy chương vàng Vĩnh Phúc Quốc tế Olympic hóa học học sinh Việt Nam Thành tích Đất Tổ Nhà trường Chất lượng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn
2026-07-19 07:16:00

baophutho.vn Phòng ngừa vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên không chỉ là nhiệm vụ của ngành Giáo dục hay lực lượng công an mà đòi hỏi sự vào cuộc...

Đồng hành cùng con vào lớp 1

Đồng hành cùng con vào lớp 1
2026-07-18 15:16:00

baophutho.vn Chỉ còn hơn một tháng nữa, năm học 2026 - 2027 sẽ chính thức bắt đầu. Thời điểm này, không khí chuẩn bị vào năm học mới đối với học sinh đầu...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long